Vem disco novo do Gangrena Gasosa

00:00 · 02.01.2017

Os caboclos e exus prometem: 2017 é ano de disco novo da Gangrena Gasosa. A primeira e única banda de saravá metal do rock brasileiro teve um ano “paradão”, segundo o cantor e Zé Pelintra honorário Angelo Arede, que é quem bate os tambores do Gangrena em matéria de produção, composição e outras preocupações terrenas.

“Estávamos pensando em entrar no estúdio no início do ano, mas aconteceram muitas coisas, perdi meu pai e demorei para ficar com a cabeça boa para tocar as composições”, lembra Angelo. “Agora estamos com um crowdfunding no ar até o dia 20 de janeiro, para financiar o disco, e vamos fazer esse show para dar um gás na campanha”.

O hepteto – cada um com seu alter-ego, como Omulu (o também vocalista Jorge Allen) e Pombagira Maria Mulambo (a percussionista Gê Vasconcelos) – se apresenta hoje no Teatro Odisseia, no Rio, com abertura do Hatefulmurder e discotecagem de Wagner Fester.

Além de clássicos dos antigos discos, como “Surf Iemanjá”, “Quem gosta de Iron Meiden também gosta de KLB” e “Centro do Pica-Pau Amarelo”, Angelo promete músicas do futuro disco da banda, “Gente ruim só manda lembrança para quem não presta”.

“Vamos tocar quatro novas: “Encosto”, “Terno do Zé”, que terá clipe em janeiro, “Vem nariz” e “Carnossauro diet”.

Polêmicas

Além do inusitado das referências às religiões afro-brasileiras, a Gangrena também abusa do humor, nem sempre saudável, em suas letras. São normais no currículo trocadilhos como “Smells like a tenda espírita”, “Cambonos from hell” e “Black velho”, além de crônicas da vida cotidiana como “A Supervia deseja a todos uma boa viagem” e o hit “Eu não entendi ‘Matrix’”.

“‘Carnossauro diet’ é sobre a patrulha que existe hoje em dia contra pessoas que comem carne”, diz ele. “Só queria ser carnívoro em paz”. É claro que, como cantor de uma banda que une o bater de cabeças do heavy metal ao dos terreiros de umbanda, Angelo sabe que ser deixado em paz é uma missão quase impossível.

“Tem o pessoal que acha que nós difamamos a curimba”, diz ele, filho de uma mãe de santo e fã da música recente do Pará, de artistas como Dona Onete e Felipe Cordeiro.

“Não vamos militar, mas pera lá, é claro que não somos contra a religião. Na formação atual da banda, somos quatro batendo cabeça”.

Em uma miscigenação só possível no Brasil, a Gangrena conta atualmente com o guitarrista Minoru Murakami – isso mesmo: um descendente de japoneses toca em uma banda brasileira de metal que versa sobre candomblé.

E Angelo não para de ouvir reclamações. “Agora estão chorando porque menor de idade não pode entrar no Odisseia”, diz ele, às gargalhadas. “Vamos ter que armar uma matinê da Gangrena qualquer hora dessas. Sempre achei que a essa altura seríamos uma banda clássica, com fãs da antiga, mas a molecada tem assumido esse ebó. Isso é muito legal”.