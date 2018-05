Velho cão de guerra

00:00 · 02.05.2018 por Antonio Laudenir - Repórter

A atração do público pela vida pessoal das estrelas hollywoodianas consegue dar outra faceta a este universo rodeado de glamour, riqueza e excessos. Muitas vezes, as devassas na intimidade destes artistas trouxeram à tona histórias cruéis, algumas muito sofridas e outras completamente bizarras. Testemunhar a queda e derrocada de um nome famoso pode ser tão fascinante quanto vê-lo sob o brilho dos holofotes.

Do irretocável "Crepúsculo dos Deuses" (1950), testamento máximo sobre o quanto a indústria cinematográfica é capaz de moer as vidas de quem dela depende, passando por "Ed Wood" (1994) e pelo recente e superestimado "Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)" (2014), percebemos o quanto a derrocada dos astros pode resultar em narrativas complexas e questionadoras sobre a lógica e os bastidores do show business.

Nas três obras são apresentadas as trajetórias reais de Gloria Swanson (1899-1983), Bela Lugosi (1882-1956) e Michael Keaton. Cada um destes, levando em consideração a era onde trabalharam, sentiu o gosto do prestígio e posteriormente o fel do ostracismo. Quando a personagem Norma Desmond (Swanson), de "Crepúsculo dos Deuses" desfere a icônica fala "Eu sou grande. Os filmes é que ficaram pequenos", muito desse mundo de fantasia desmorona impiedosamente.

Se existe uma criatura deste meio que se identifica com uma trajetória de alegrias e fracassos, seu nome é Burt Reynolds. Vivo e atuante, o ator de 82 anos protagoniza "The Last Movie Star", destaque na edição 2017 do Festival de Cinema de Tribeca e disponível no mercado de streaming norte-americano desde o final de março.

Fã confesso de Reynolds desde os 12 anos, quando assistiu "Agarra-me se Puderes" (1977) pela primeira vez, o diretor Adam Rifkin concebeu este papel especialmente para o ator. Promessa dos anos 1990 em Hollywood, principalmente quando guiou "Rotação Máxima" (1994) e "Detroit a Cidade do Rock" (1999), o cineasta explora a relação de uma estrela com o legado e as ruínas que o tempo construiu.

Burt interpreta Vic Edwards, grande celebridade dos anos 1970 e 1980 que hoje vive sozinho em uma mansão repleta de memórias. Casado e divorciado cinco vezes, com atenção cada vez mais escassa da mídia e de luto pela morte do cachorro, as coisas para o veterano da ficção andam muito em baixa.

Mudanças

Esse cotidiano é modificado quando Edwards recebe a inesperada notícia de que um festival de cinema irá lhe conceder um prêmio pelo conjunto da obra. Arrumar as malas e pegar um voo até Nashville, local do evento está totalmente fora de cogitação. É onde entra a rápida participação de outro nome do passado.

Chevy Chase dá vida a Sonny, praticamente o único amigo com quem Edwards estabelece algum tipo de contato. É justamente o parceiro que o incentiva a aceitar o convite. "Deram esse mesmo prêmio ao De Niro, Clint e Jack Nicholson. Você devia ir", diz o colega. O pouco tempo de cena entre os dois atores destaca de maneira sutil os temas que o filme explora. Ambos, Chase e Reynolds fizeram escolhas equivocadas na vida e na profissão.

Obviamente, o homenageado topa a empreitada e parte rumo ao festival. Seria essa uma oportunidade de relembrar os tempos dourados, entretanto, a realidade bate à porta de Edwards quando ele descobre que a viagem será na classe econômica. Hospedado em um daqueles motéis baratos de beira de estrada, o ator descobre que o Festival Internacional de Cinema de Nashville (existe um verdadeiro com este nome) é na verdade um evento amador realizado por fãs.

Ali somos apresentados ao restante do elenco. O organizador, Doug (Clark Duke e sua eterna cara de nerd), a irmã, Lil (Ariel Winter, de "Modern Family") e Shane (Ellar Coltrane, o protagonista de "Boyhood: Da Infância à Juventude"). Nem precisa ser um perito na construção de roteiros cinematográficos para descobrir o quanto essa barca furada vai impactar nestes personagens.

A relação de Lil (assistente pessoal para o fim de semana de Mr. Edwards) e do astro envelhecido é marcado pela animosidade. Após derrubar uns copos de uísque, o convidado dispara sua metralhadora em público e pede para a jovem lhe deixar de volta no aeroporto. No caminho, impulsivamente, Edwards decide pegar a estrada de três horas até Knoxville, sua cidade natal, onde ele tem alguns negócios inacabados.

É justamente nessa mudança nos rumos que "The Last Movie Star" perde muito do vigor apresentado até então e cai em um melodrama desnecessário. O choque de gerações entre o octogenário e a garota cheia de tatuagens pouco convence e no meio dessa volta ao passado, certamente, os melhores momentos são quando Reynolds conversa com dois personagens do passado. O efeito especial é vagabundo, porém é cativante ver o velho conversando com dois o jovem Reynolds através dos filmes.

Sem a mesma desenvoltura e sutileza de "Lucky" e "The Hero", obras de 2017 que se espelham nas estradas de Harry Dean Stanton (1926-2017) e Sam Elliott, "The Last Movie Star" entrega uma homenagem irregular a Reynolds. Entretanto, ver o veterano resistindo e brigando contra o tempo torna-se um presente não só para os fãs ou para o cinema. Diz muito sobre nossa capacidade de superar os trancos e buscar uma vida menos ordinária no final das contas.

Memória

Burt Reynolds foi um nome forte nos letreiros durante décadas. Com mais de 180 produções (entre TV e cinema) trabalha desde o final dos anos 1950, quando estreou na série "Flight". Após papeis pequenos em faroestes e produções mais populares como "Alfred Hitchcock Presents", "Além da Imaginação" e "Gusmoke" consegue uma boa oportundiade em "Joe, o Pistoleiro Implacável" (1966), onde interpreta o papel principal.

Diferente dos contemporâneos como Redford, De Niro, Pacino e Eastwood, mais versáteis e envolvidos em projetos mais alternativos, Reynolds dominou os anos 1970 ao construir a imagem de galã e símbolo sexual. Essa fama chegou com uma sólida lista de filmes como "Amargo Pesadelo" (1972), "Sob o Signo da Vingança" (1973) e "Golpe Baixo" (1974). A boa fase foi completada três anos depois, com "Agarra-me se Puderes" (1977). Certamente uma das obras mais populares do astro em terras brasileiras.

Mesmo no auge, o talento de Reynolds diante das câmeras nunca foi completamente aceito pela crítica. O porte atlético, (era ex jogador de futebol americano), o bigode e a camisa desabotoada alimentaram a definição de beleza masculina em meio aos anos 1970. Após aparecer nu na edição de 1972 da Cosmopolitan (até rola uma referência divertida em "The Last Movie Star") foi o combustível máximo dessa época. Em certa medida, o ensaio lhe perfurou as chances de ser levado a sério em Hollywood. Até hoje, o ator se arrepende desta publicação.

Certamente, atribuir o declínio de Reynolds apenas à foto onde aparece pelado em cima de um urso morto é muito pouco. Simboliza, talvez, o estopim de uma era de exageros e loucuras. As escolhas equivocadas do ator nos anos seguintes, essas sim foram decisivas.

Diferente de longas mais barra pesada como "Amargo Pesadelo" (altamente recomendável), Reynolds topou projetos que evocavam a pose de macho alfa. Obras onde ação duvidosa e acidentes de carro eclipsaram a chance de lidar com personagens mais complexos.

A virada acontece em 1997, quando "Boogie Nights: Prazer Sem Limites" é lançado. Vivendo na pele de um famoso produtor da indústria pornô, Reynolds (aos 61 anos ) levou um Globo de Ouro e foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.