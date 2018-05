Unifor: 45 anos de história

00:00 · 10.05.2018

O então chanceler da Universidade de Fortaleza, Airton Queiroz, no evento de inauguração da estátua do fundador da instituição Edson Queiroz, em 1983

Há 45 anos, o chanceler Edson Queiroz inaugurava a Universidade de Fortaleza (Unifor) fundamentado no princípio de que "educação é gênero de primeira necessidade e investimento prioritário". Ele planejava uma instituição "viva", que atuasse decisivamente no desenvolvimento da região. Em 2018, com mais de 90 mil profissionais graduados e mais de 7 mil pós-graduados, a Unifor configura-se como um sonho realizado e o mais importante: em constante movimento e expansão.

Cada passo dado em direção a isso está registrado em imagens documentais que integram uma exposição comemorativa cuja abertura acontece hoje (10), às 19h, no Hall da Biblioteca Central da Universidade. A mostra conta com 53 fotografias impressas, além de outras em formato digital, dispostas em monitores, que complementarão a contação de vários sonhos de alunos, professores e gestores que ainda fazem ou que fizeram parte da história da Unifor.

"A mostra fotográfica 'Um Sonho em Movimento' cumpre o papel ao apresentar personagens e fatos marcantes da história da Universidade de Fortaleza, em particular, e do desenvolvimento da educação superior no Ceará e no Nordeste, de forma ampla. Ao longo do percurso traçado na mostra, vemos como o sonho de meu pai, o Chanceler Edson Queiroz, foi colocado em movimento, isto é, transformado em projeto e, em seguida, em realização. Sonho, aliás, que não era só dele: o Estado e toda a região clamavam por acesso à formação universitária, o que naquela época era restrito a uma parcela ínfima da população", destaca a presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha.

Já o professor Randal Pompeu, vice-Reitor de Extensão da Unifor e coordenador da mostra, ressalta que "a exposição traduz nosso compromisso com a preservação e recuperação da memória da Universidade de Fortaleza, considerada um marco para a educação de nível superior do País, mediante a concretização do sonho do então Chanceler Edson Queiroz e das pessoas que o cercavam e o sucederam, notadamente Dona Yolanda Queiroz e o Chanceler Airton Queiroz". Edson Queiroz Neto é o atual chanceler, deste momento registrado pela mostra que traduz o trabalho feito na Unifor, até hoje, a partir do ideal de seu fundador.

Curadoria

O industrial Edson Queiroz e Dona Yolanda Vidal Queiroz, no evento de lançamento da pedra fundamental da Unifor, em 1971: imagem está na exposição

O material da exposição foi garimpado pela curadoria de três professores da casa: Adriana Helena, Glauber Filho e Wilton Martins. Desde fevereiro, quando começaram o trabalho, eles tiveram contato com cerca de 25 mil fotos. "A catalogação da Biblioteca da Unifor guarda os registros em imagens desde o lançamento da pedra fundamental até os dias atuais. Quando chega-se na contemporaneidade fica ainda mais complexo, já que com o momento digital as fotografias triplicaram", observa a professora Adriana Helena.

A estratégia adotada pelos professores foi dividir a exposição por décadas. "A mostra contempla as décadas de 70, 80, 90, e o século XXI, de 2000 a 2018. Procuramos levantar historicamente os momentos mais relevantes para a Universidade nesse período, como a construção da Unifor, a aula inaugural, e em cada uma dessas décadas fomos elencando, ressaltando o que de mais significativo aconteceu", destaca Adriana. A fotografia mais recente é datada de 16 de abril deste ano, com a inauguração da nova Academia da Unifor.

"Foi bem complexo. A Universidade é muito viva, orgânica, não para de acontecer. Todo semestre, todo dia tem muita coisa interessante", expõe a curadora. Para dar conta de toda essa vivacidade, os curadores optaram por incluir além das 53 fotos impressas os quatro monitores - levando em conta a mesma divisão por décadas - com fotografias digitais exibidas em looping. "Exposição nenhuma daria conta de mostrar essa história por completo e o que não coube nas paredes, foram para os monitores", alerta Adriana.

Pessoas

Além das imagens que tratam da edificação material da universidade, como a construção do prédio, a inauguração do Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI) e demais laboratórios da instituição, a exposição "Um Sonho em Movimento" valoriza as pessoas que ajudaram a tecer essa história. Há registros de personalidades que visitaram as instalações da Universidade, como o sociólogo francês Michel Maffesoli, o empresário Roberto Marinho e a escritora Rachel de Queiroz.

Os curadores organizaram ainda uma galeria com fotografias dos fundadores, reitores e gestores atuais. Já os demais trabalhadores foram representados com a imagem da funcionária mais antiga, que trabalhou desde a fundação e aposentou-se há pouco tempo, a dona Nair.

Adriana Helena, que soma 15 anos de casa, média dos outros dois curadores também, valoriza este momento histórico e sente-se feliz por fazer parte dele. "Essa história também passa por nós. Fiquei muito orgulhosa e honrada de fazer parte dessa curadoria. Todos nós professores, gestores e alunos tecemos este sonho de Edson Queiroz", diz. "Foi muito importante viver isso, participar dessa seleção, buscar imagens representativas. A gente se emociona junto nessa realidade que ainda está em movimento", completa. A exposição fica em cartaz até dezembro deste ano, com visitação gratuita.

Mais informações:

Lançamento da exposição fotográfica "Um Sonho em Movimento". Hoje (10), a partir das 19h, no Hall da Biblioteca Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Visitação: De segunda a sexta, das 7h às 21h55, e aos sábados, de 7h30 às 16h25, até o dia 15 de dezembro. Gratuito. Contato: (85) 3477.3000