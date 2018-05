Uma trilha internacional

00:00 · 03.05.2018

O músico, compositor e arranjador Ricardo Bacelar ( FOTO: FERNANDO TRAVESSONI )

Terceiro álbum solo do músico cearense Ricardo Bacelar, "Sebastiana" é internacional desde sua concepção. O conceito do disco estabelece pontes entre gêneros latino-americanos e a música brasileira, tendo o jazz como elo de ligação.

Gravado nos EUA, com a participação de instrumentistas de diversos países, o trabalho chamou a atenção da crítica estrangeira e entrou na lista dos 50 álbuns de jazz mais tocados nas rádios especializadas nos estilos dos EUA.

Na edição do dia 30 de abril do semanário eletrônico Jazz Week, "Sebastiana" aparece na 49ª posição, ao lado de "Texting and Driving", do baterista norte-americano David Tull. O álbum ganhou posições rápido ao longo do mês, com o aumento do número de estações que veiculam suas faixas.

A Jazz Week é uma publicação de referência do gênero, responsável por listar os álbuns mais executados no circuito de rádios de jazz, a partir de uma pesquisa abrangente com as emissoras locais. Nos EUA, os veículos radiofônicos são muito fortes e, mesmo em tempos de streaming, importantes para a indústria musical.

O mercado é robusto e repleto de segmentos especializados. Gêneros tradicionais, como country e jazz, contam com emissoras especializadas, transmitindo música e informação.

A crítica

A boa acolhida das rádios de jazz reflete a recepção da crítica ao álbum. O jornalista especializado Russel Trunk, em seu site, teceu elogios. "Richard Bacelar agora nos traz seu terceiro álbum, mais ambicioso ainda (do que 'Concerto para Moviola', segundo trabalho solo do músico), o belo e incrivelmente criativo 'Sebastiana'", avalia.

Trunk ainda enumera suas faixas favoritas, como "Somewhere in the Hills" (versão anglófona de "O morro não tem vez", de Antonio Carlos Jobim), gravada anteriormente por Ella Fitzgerald, Natalie Cole e Sergio Mendez; e a tradicional "Oh Mana Deixa Eu Ir (Caicó Cantiga)", que ganhou uma roupagem de jazz contemporâneo.

Para Jean-Keith Fagon, escrevendo para a seção The Jazz Project, do site HiilRag, de Washington, DC, Bacelar e o produtor Cesar Lemos imprimiram no álbum uma "a abordagem abrangente do jazz contemporâneo e da fusão criativa", garantida pela inclusão de músicos de Cuba, Argentina, Venezuela, Colômbia, Peru e EUA nas sessões, realizadas em Miami.

"O resultado foi uma divertida e agradável diáspora musical de ritmos e instrumentos únicos latino-americanos, como vallenato, sangeo, bomba, timba, charango andino e bandônion", descreve Fagon.

No site the Smooth Jazz Ride, o crítico Ronald Jackson destacou "o bom gosto, a classe e a sofisticação do trabalho". Já o holandês Patrick Van de Wiele, na página Keys and Chords, definiu o álbum como "uma festa para os amantes da música brasileira, com interpretações de canções de compositores brasileiros famosos, além de faixas autorais".

Encontros

"Sebastiana" foi gravado em julho de 2017, nos estúdios Rebel 11 e The Hit Factory, em Miami (EUA). Produzido por César Lemos, brasileiro radicado nos EUA e requisitado por medalhões da música latina, o disco ganhou edições físicas (CD e vinil) e digitais (estreaming e download pago).

Ricardo Bacelar já começou a fazer shows de divulgação, realizando uma minitemporada em Portugal, durante o mês passado.

Disco

Sebastiana

Ricardo Bacelar

Bacelar Produções

2018, 15 faixas

Disponível em CD, LP e formatos digitais