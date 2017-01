Uma resistência interseccional

00:00 · 28.01.2017 por Roberta Souza - Repórter

A ativista norte-americana Angela Davis: defesa de posições políticas com forte base historiográfica e sociológica

Uma semana já se passou desde o discurso proferido por Angela Davis na Marcha das Mulheres (Women's March) contra Donald Trump realizada no sábado passado (21), em Washington. Na ocasião, ela clamava por dias de resistência: "Resistência nas ruas, nas escolas, no trabalho, resistência em nossa arte e em nossa música". Falava ali não apenas como filósofa, professora emérita do departamento de estudos feministas da Universidade da Califórnia, mas sobretudo como uma mulher negra, ícone da luta pelos direitos civis, que está vendo conquistas adquiridas a duras penas sendo ameaçados por ideias conservadoras do presidente recém-eleito nos Estados Unidos.

A trajetória de Davis como ativista que integrou o grupo Panteras Negras e o Partido Comunista dos EUA, deixa sinais claros de sua posição política, que nem por um momento recusa a fundamentação acadêmica. Autora de vários livros, incluindo aí a obra "Mulheres, raça e classe", traduzida para o português e publicada pela Boitempo no fim do ano passado, a escritora sustenta os argumentos na perspectiva de um pensamento que visa romper com as assimetrias sociais. E nesse sentido, associa a luta anticapitalista à feminista, antirracista e antiescravagista, sem a hierarquização de uma em relação à outra.

O livro é considerado um clássico sobre a interseccionalidade de gênero, raça e classe, e não é por menos. Davis, com a humildade de se reconhecer como "leiga" no assunto, propõe algumas hipóteses capazes de orientar um reexame da história das mulheres negras desde a escravidão. Nesse mergulho histórico e crítico, ela encontra indícios de dilemas contemporâneos, como a participação política feminina ainda incipiente, as diferenças salariais entre homens e mulheres, o encarceramento como forma de controle social, entre outros temas em constante debate.

Em 13 capítulos, a autora versa sobre o papel da mulher negra no trabalho escravo; classe e raça na campanha pelos direitos civis das mulheres; racismo no movimento sufragista; educação e libertação na perspectiva das mulheres negras; sufrágio feminino na virada do século; estupro e racismo; controle de natalidade e direitos reprodutivos; obsolescência das tarefas domésticas. Tudo isso devidamente fundamentado em acontecimentos históricos, registrados em depoimentos, textos, encontros, conferências e assembleias realizadas no seio de diferentes organizações.

Davis enfatiza que as mulheres negras sempre trabalharam mais fora de casa do que suas irmãs brancas; que tal qual a maioria dos escravos, a maior parte delas atuava nas lavouras; que as punições eram duas vezes mais graves, já que além de açoitadas e mutiladas, eram também estupradas; mas ressalta que, "aquela que aceitava passivamente sua sina de escrava era exceção, não a regra". Em geral, a mulher negra apressava as conspirações de escravos, que envolviam desde revoltas, fugas, sabotagens, até ações mais sutis como aprender a ler, escrever e transmitir o conhecimento, por exemplo.

Com a atração das mulheres brancas para o movimento abolicionista, ao longo da década de 1830, estabeleceu-se aos poucos um vínculo entre esses dois grupos oprimidos: o primeiro, por uma ideologia da feminilidade do século XIX, que enfatizava o papel das mulheres exclusivamente como o de mães, protetoras, parceiras e donas de casas amáveis aos maridos; e o segundo, por um sistema baseado na exploração e no desrespeito aos direitos humanos fundamentais. Daquela comunhão advinham experiências políticas de valor incalculável, que seriam úteis na luta por outros direitos, décadas depois.

Este é um primeiro ponto de encontro de interesses entre gênero e raça que favorece a ideia de assimetria proposta por Angela Davis. Mais a frente, quando ela põe em questão a luta pelo direito ao sufrágio feminino e a militância operária crescente nos Estados Unidos, também liderada pelas mulheres, a classe "entra no jogo", complementando a tríade que, para a autora, deve ser considerada inseparável, especialmente nos dias de hoje.

Conflitos

A autora reconhece, no entanto, que já naquele processo inicial, uma luta queria sobrepor-se a outra. Era o caso das mulheres brancas, por exemplo, que na defesa dos próprios interesses explicitavam de modo egoísta e elitista um relacionamento fraco e superficial com a campanha pela igualdade negra. "Em 1866, parecia que qualquer pessoa que defendesse a causa do sufrágio feminino, por mais racistas que fossem seus motivos, era uma aliada valiosa da campanha das mulheres", observa Davis. Sobre esse aspecto, ela chega a expor contradições de Susan B. Anthony e Elizabeth Cady Santon, dois nomes de referência na luta pelos direitos das mulheres nos EUA.

De acordo com a autora, "os exemplos mais marcantes de sororidade que as mulheres brancas tinham em relação às mulheres negras estão associados à histórica luta do povo negro por educação". Nesse aspecto, consideram-se expoentes Prudence Crandall, Margaret Douglass e Myrtilla Miner. Davis vai fundo nessa aposta, acreditando que a união e a solidariedade entre elas na batalha contra o analfabetismo no Sul no cenário pós-guerra civil, eternizaram uma das promessas mais férteis da história daquele país.

Com sua base declaradamente marxista, a autora reconhece ainda que "o conflito racial não emergiu de modo espontâneo, mas sim foi conscientemente planejado por representantes da classe econômica em ascensão. Estes precisavam impedir a unidade da classe trabalhadora a fim de facilitar seus próprios projetos de exploração", defende. Assim, mesmo entre avanços e recuadas, a interseccionalidade das lutas vai sendo trabalhada por Davis, ao longo de todo o livro, como um caminho importante para compreender o passado, viver o presente e projetar o futuro.

Amplitude

Ainda que a pesquisa seja essencialmente pautada no contexto de formação do povo norte-americano, ela em muito contribui para uma reflexão própria da sociedade brasileira, igualmente fundada sob uma perspectiva machista, racista e escravagista. E isso confere à leitura um prazer peculiar, comparativo e, sobretudo, formador de um pensamento crítico em relação aos problemas sociais enfrentados diariamente.

"Davis traz as inquietações necessárias para que o conformismo não nos derrote. Pensa as diferenças como fagulhas criativas que podem nos permitir interligar nossas lutas e nos coloca o desafio de conceber ações capazes de desatrelar valores democráticos de valores capitalistas. Essa é sua grande utopia", observa no prefácio nacional Djamila Ribeiro, uma das principais referências do movimento feminista negro no Brasil.

Duas coisas, portanto, surpreendem em "Mulheres, raça e classe". A primeira é a atualidade das ideias de um livro publicado em 1981 - basta olhar para o discurso proferido pela autora no sábado passado -, e a segunda, a amplitude de sua discussão, que pode ser facilmente encaixada nos debates sobre os mesmos temas em diferentes países. Concordar ou não com a ideia de interseccionalidade proposta é uma opção, mas compreender este histórico sob o ponto de vista defendido por Davis é, no mínimo, fundamental.

Livro

Mulheres, raça e classe

Angela Davis

Tradução: Heci Regina Candiani

Boitempo

2016, 248 páginas

R$ 54