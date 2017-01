Uma nova Pinacoteca

00:00 · 25.01.2017

Encerrando uma novela que se arrasta há pelo menos sete anos, a Pinacoteca do Estado de São Paulo acaba de conseguir a autorização de uso necessária para criar uma terceira sede, dedicada à arte contemporânea. Batizado Pina Contemporânea, o anexo do museu fica no parque da Luz a poucos metros da sede principal da instituição. O imóvel, que antes abrigava uma escola, estava vazio há três anos, mas só agora foi cedido à Secretaria de Estado da Cultura, responsável pelo equipamento.

Desde que Marcelo Araújo, hoje na presidência do Instituto Brasileiro de Museus, em Brasília, estava à frente da Pinacoteca, o museu planejava abrir um espaço para mostrar seu acervo de arte contemporânea, além de abrigar mostras temporárias, mas os planos foram sendo adiados, chegando a ser descartados. Um concurso envolvendo 12 escritórios de arquitetura da cidade gerou uma série de propostas para o anexo, que ocuparia o antigo Liceu de Artes e Ofícios, mas tudo foi cancelado sem aviso prévio.

Depois do imbróglio e anos de incerteza, a Pina Contemporânea deve sair do papel em 2018, com um investimento de R$ 5 milhões para adequar o espaço da antiga escola, edifício modernista desenhado pelo arquiteto Hélio Duarte e construído nos anos 1950.

O museu espera arrecadar esse valor junto à iniciativa privada, mas ainda não há um projeto arquitetônico nem previsão de como o espaço vai funcionar. Tadeu Chiarelli, atual diretor da Pinacoteca, deixará o cargo em maio, quando será substituído por Jochen Volz, curador que deve se ocupar mais da gestão do anexo.

Mas o terreno já está preparado. À frente do museu, Chiarelli reorganizou a coleção permanente, criando uma narrativa contínua da arte do país desde o século 19 ao século 20.