Uma maré de arte

00:00 · 04.01.2017

As férias escolares e os recessos de fim de ano costumam fazem do mês de janeiro período feliz - para quem está de folga - ou amargo, para quem precisa trabalhar enquanto os outros se divertem. Mas mesmo os desafortunados que seguem em expediente podem tirar proveito desses primeiros dias do ano, quando a cidade recebe mais turistas, ganha movimentação intensa e várias programações de arte e lazer.

Em 2017 não é diferente, e o centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) sai na frente, com o "Férias no Dragão - Ceará em Alta", programação especial que começa na próxima sexta (6) e segue até 18 de fevereiro. Muito cinema, teatro, música, dança e artes visuais devem ocupar os espaços do equipamento - e melhor, com atrações quase todas gratuitas.

"A programação toda tem, em maioria, artistas cearenses, que é uma marca que a gente vem fortalecendo desde a Maloca", explica João Wilson, responsável pela curadoria do evento. "Queremos mostrar às pessoas o que tem sido produzido de arte cearense de qualidade. Por isso, a maior parte da programação é gratuita, em um período de férias e alta estação. Tentamos proporcionar uma programação para todos os públicos", completa.

Serão mais de 20 apresentações de teatro e dança, dezenas de shows e encontros artísticos, além de exposições e sessões especiais no Cinema do Dragão-Fundação Joaquim Nabuco.

Grandes estreias da produção cearense estão na agenda, muitas das quais gestadas nos Laboratórios de Pesquisa Teatral e Dança da Escola Porto Iracema das Artes.

"Buscamos projetos recentes e de alunos que têm relação com a Porto Iracema das Artes para mostrar que o artista que desenvolve o trabalho na escola tem como palco o Dragão do Mar", afirma João Wilson.

O público também poderá conferir doze lançamentos de trabalhos de músicos do Estado e duas atrações nacionais: Di Mello (19/01) e Nação Zumbi (27/01), homenageando os vinte anos do clássico álbum "Afrociberdelia".

Música

Quem inicia os trabalhos, já nesta sexta (6), são os rapazes da Jonnata Doll e os Garotos Solventes, com show do novo disco "Crocodilo". Na sequência, dia 7, Andread Jó acalma um pouco os ânimos do público com seu reggae e o lançamento do CD "Andread Jó Ao Vivo".

Outros lançamentos estão previstos, entre eles dos discos de Daniel Groove, Saulo Duarte, Soledad, Shalon Israel, Laya e Groovytow.

Como um complemento à música, a programação terá doze espetáculos de dança. Na lista aparece, por exemplo, a narrativa corporal de "Manchaaa", com o trabalho ousado de Henrique Castro, Felipe Araújo e Thomas Sanderson.

No dia 19 de janeiro, o tablado do Teatro Dragão do Mar irá ressoar o som dos sapateados de "Vel_Cru", espetáculo do Centro Coreográfico Leandro Netto.

A estética afro-indígena será performada pela Cia. Balé Baião com a apresentação "Prelúdio para danças caboclas". Já a renomada bailarina Silvia Moura apresentará seu novo trabalho, "A dança nossa de cada dia".

Encenações experimentais também garantiram espaço na agenda do evento com "A coragem se faz é no corpo", de bailarinos do Bom Jardim, e "Devoração", do Andanças.

Teatro

Além de bailarinos, os palcos do Dragão do Mar também se encherão de atores prontos para encantar o público com espetáculos inéditos e obras que já são sucesso de público e crítica - desde o teatro adulto, até o infantil, de animação e de rua.

Ricardo Guilherme, por exemplo, une dramaturgia e versos das canções de Belchior, questionando mentalidades e criando novas perspectivas em "De olhos abertos lhe direi", no dia 14 de janeiro.

"Os Tamboretes", um dos destaques do panorama teatral em 2016, também compõe a programação do "Férias no Dragão", assim como as montagens "Orlando" e "Máquina Fatzer - Diga que Você Está de Acordo".

A programação infantil será sempre aos domingos, com várias apresentações, dentre elas "Quatro Patas" (Bricoleiros), "Brincadeiras Perdidas" (Betha Produções) e "D. Menina" (K'Os Coletivo), primeira e única montagem teatral cearense para bebês a partir de 6 meses.

Partindo dos laboratórios de criação da Escola Porto Iracema, serão apresentados as inéditas "TransOhno", do Coletivo As Travestidas e "Asja Lacis, já não me escreve", do Grupo Terceiro Copo.

Cinema

As telonas do Cinema do Dragão, exibem a 3ª edição da "Mostra Retrospectiva 2016 / Expectativa 2017". Serão exibidos mais de 80 filmes, alguns seguidos por debates com os realizadores.

Dentre os longas da retrospectiva, estão "Aquarius", "Elle", "Eu Daniel Blake" e "Julieta e As Caça-Fantasmas". Já a "Expectativa 2017" traz títulos como "O Ornitólogo", "Martírio, A Cidade onde Envelheço", "O Auge do Humano" e "Elon não Acredita na Morte".

Em paralelo à mostra, haverá o lançamento do livro "100 Melhores Filmes Brasileiros", com a presença dos autores, debates temáticos sobre o cinema nacional em 2017 e duas oficinas gratuitas.

Difícil é achar tempo para aproveitar tanta produção. Até sexta-feira, vale organizar a agenda. A programação completa está disponível no site www.Dragaodomar.Org.Br e na página oficial do evento no Facebook.