Uma escrita em mutação

00:00 · 07.02.2017 por Dellano Rios - Editor de Área

Burroughs: autor de "Queer". Obra permaneceu inédita por mais de três décadas

Ao se falar em Beat Generation (ou Geração Beat), via de regra são três os nomes evocados. Outros escritores podem ser facilmente incluídos nesta cena literária, forte nos EUA nas décadas de 1950 e 1960, mas, no núcleo que se sobressai, cabem apenas Allen Ginsberg (1926 - 1997), Jack Kerouac (1922 - 1969) e William S. Burroughs (1914 - 1997). Apesar das convergências que permitem conectá-los, cada um dos três construiu uma obra original, com um estilo autônomo e temas próprios.

Burroughs, contudo, parece ter ido além de todos os demais em sua diferenciação. Há um espírito decadentista que perpassa suas obras. A irrupção violenta da morte é uma promessa para o próximo parágrafo. O confronto e a crítica libertária de obras como "Pé na estrada" (1957, de Kerouac) e "Uivo" (1956, de Ginsberg) são quase utópicos perto de "Junky" (1953) e "Almoço nu" (1959), com sua realidade paranoica e seus personagens alucinando, com os seus organismos carregados de toda sorte de químicos.

Os dois romances costumam ser associados a um terceiro, como se formassem uma trilogia. O tríptico seria composto, em ordem, por "Junky", "Queer" e "Almoço nu". Se é mesmo uma trilogia, não é do tipo vulgar, corrente em séries juvenis, em que os livros funcionam como se fossem grandes capítulos de uma mesma história. Ainda que partilhem personagens, temas e recursos narrativos, os livros mais parecem um experimento literário, em que as obras se sucedem num crescendo. É como se houvesse uma narrativa maior, implícita, e esta não versa sobre um florescer de um personagem, mas de uma literatura. É o amadurecer de uma escrita, a construção de um estilo, que se apresenta pronto (ou quase isso) no "Almoço nu".

Com uma nova edição brasileira pela Cia. Das Letras, "Queer" foi escrito depois de "Junky", livro no qual Burroughs emaranhava fato, ficção e alucinação, tendo por base sua própria experiência como dependente químico (sobretudo, de heroína) e do que fazia para manter-se no vício. Era uma espécie de continuação deste, pois se valia das vivência de um período posterior, quando o autor se refugiou no México e tentou se livrar da droga, substituindo-a pelo álcool.

Tabu

Como acontecera com os outros livros, "Queer" teve problemas para ser publicado. Mas, diferente dos outros dois romances, não conseguiu conquistar um editor que se dispusesse a encarar os problemas que o livro, certamente, traria. Com isso, foram precisas mais de três décadas para que a obra fosse, enfim, publicada. A primeira edição de "Queer" data de 1985.

Na década de 1950, o problema que viam no livro era a maneira, sem reservas, com que William S. Burroughs falava da homossexualidade. William Lee - seu alter-ego, que há havia protagonizado "Junky" - não havia ocultado sua sexualidade no romance anterior; nem quando figurasse no onírico "Almoço nu". Contudo, enquanto os outros dois livros tratam o personagem, quase sempre, a partir de sua ligação com as drogas pesadas; em "Queer", são o sexo e os afetos que estão em primeiro plano.

As três décadas de ineditismo forçado que recaíram sobre o livro talvez expliquem o fato de sua projeção ser mais modesta do que a de seus pares. Porque "Queer" não é inferior e, além disso, mostra a escrita de Burroughs em mutação, não mais larva, mas ainda não inseto.

A prosa seca, anestesiada de opiáceos de "Junky", dá lugar ao desespero da desintoxicação. A frieza inicial é substituída pela fragilidade do protagonista, que vive enchendo a cara em espeluncas e se decepcionando amorosamente. O registro realista dá lugar à prosa delirante nos monólogos de William Lee, carregados de terror e paranoia, antecipando o inferno apavorante - porém belissimamente construído - de "Almoço nu".

Livro

Queer

William Burroughs

Tradução: Christian Schwartz

Cia. Das Letras

2017, 144 páginas

R$ 39,90/ R$ 27,90 (e-book)