Uma disputa clássica

Depois de alcançar o sucesso com "Glee" (2009-2011), levando de volta para a TV o gênero musical, o diretor Ryan Murphy conquistou respeito na indústria do entretenimento.

Buscando preencher lacunas, Murphy também trouxe um novo olhar ao formato antológico com "American Horror Story", com temporadas independentes que falam sobre o mesmo assunto, histórias de terror. E agora ele segue no formato com o lançamento da série "Feud: Bette and Joan", também em formato de antologia, sobre rixas históricas.

A primeira temporada, que já passa da metade dos episódios, estreou na Fox cercada de alta expectativa, já que a primeira rivalidade abordada é uma das mais clássicas do cinema: o ódio entre as divas Bette Davis e Joan Crawford.

Problemas

Depois de uma trajetória de sucesso, Davis e Crawford entraram em decadência. A idade chegou e os papéis ficaram mais raros. Procurando voltar aos holofotes, Crawdford convidou sua rival para um filme adaptado do livro "O Que Terá Acontecido a Baby Jane?", lançado em 1962. Claro que a provocação já adiantava o que viria pela frente: as duas não se suportavam e as gravações foram turbulentas.

Somado a isso, a imprensa passou a alimentar esse ódio. O filme que poderia salvar as duas do esquecimento tinha tudo para ser um fracasso: diretor instável, orçamento limitado e tom de produção B. Entretanto, a presença de Davis e Crawford foi essencial para que estourasse em bilheteria, inclusive entre o público mais jovem.

Muito antes das filmagens, as divas já não se suportavam. Contam que Davis saiu da Broadway e foi para Hollywood em 1930, quando Crawford já era uma atriz aclamada. Davis acabou vencendo o Oscar antes de Crawford, por "Perigosa" (1935), enquanto essa teria casado com um homem por quem aquela era apaixonada.

Anos depois, Davis levou o segundo Oscar, por "Jezebel" (1938), enquanto Crawford perdia força no cinema com o fim do contrato com a MGM. As duas viraram estrelas da Warner Bros. E os encontros eram inevitáveis. Somente em 1946 Crawford foi reconhecida pela Academia por "Alma em Suplício".

Apesar da disputa de egos e do assédio da imprensa, o que existia ali, mesmo de forma obscura, era uma admiração mútua. Em "Feud: Bette and Joan", Murphy mostra isso de forma sutil, abordando os conflitos profissionais, feministas e pessoais de ambas.

As gravações de "O Que Terá Acontecido a Baby Jane?" foram tumultuadas, com insultos constantes e até agressão física (Davis teria batido em Crawford durante uma cena), mas tudo piorou quando Davis se tornou a favorita ao Oscar pelo filme. A não indicação de Crawford como coadjuvante deixou a atriz devastada, fazendo com que ela iniciasse uma campanha contra a parceira de cena.

Em 1963, Crawford tinha convencido as concorrentes de Davis à categoria de melhor atriz do Oscar que não participassem do evento, que ela mesma receberia o troféu. Davis perdeu o prêmio (ela poderia se tornar a primeira com três Oscars) e a vencedora foi Anne Bancroft por "O Milagre de Anne Sullivan" (1962). Ao ser anunciada vencedora, Crawford subiu ao palco e fez um agradecimento em nome da "colega". Foi o fim para Davis.

As duas continuaram se odiando até a morte de Crawford, em 1977, quando Davis teria dito: "Bem, a vadia morreu hoje! Ela estava sempre em tempo".

Baby Jane

"Feud: Bette and Joan" conta essa história épica entre duas mulheres que poderiam ser amigas, mas nunca tentaram. Para encarnar as protagonistas, Susan Sarandon e Jessica Lange trazem a experiência de sempre e se entregam aos diálogos venenosos, irônicos e tristes. Sim, a decadência delas e o assédio da mídia era sobretudo triste, um desrespeito com o legado que elas construíram durante anos.

Muito além de uma questão de ego entre duas gigantes da interpretação, a trama mostra como o mercado do cinema pode massacrar grandes ídolos com o tempo

A série também fala sobre preconceitos, principalmente com as mulheres. Na época, o cinema era tomado por homens (mudou pouco) e as mulheres eram vistas como acessórios. O quarto episódio, "More, or Less", discute o feminismo com grandiosidade e mostra que intervir pela participação feminina é essencial, bem como exigir respeito e não se entregar aos abusos.

O programa também refilma com detalhes algumas cenas do filme original, que é um convite para revisitar um dos clássicos obrigatórios do cinema. Ver Sarandon e Lange como Davis e Crawford é arrepiante. Destaque também para os ótimos Alfred Molina e Sarah Paulson.

A temporada terá oito episódios e se encerrará. Entre erros e acertos em sua carreira, o que não podemos negar é que Ryan Murphy ama e conhece histórias como essa. É como se ele mesmo tivesse visto de perto tudo o que aconteceu, resultando na criação dos ótimos roteiros. "Feud: Bette and Joan" não é apenas uma história sobre rivais, mas sobre duas grandes estrelas tentando não cair no esquecimento (nunca caíram).

Para o próximo ano, a segunda temporada mudará de história e se chamará "Feud: Charles and Diana", focando na história de Príncipe Charles e Princesa Diana.