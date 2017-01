Uma década de balanço

00:00 · 14.01.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

Há 10 anos, quando começou a tocar na noite fortalezense, a Groovytown contava com apenas dois (Adriano Azevedo e Thiago Rocha) de um amplo time de músicos que hoje integra, oficial e extraoficialmente, a formação da banda.

Para celebrar uma década de existência, o sexteto cearense resolveu ampliar seus territórios, lançando o primeiro disco autoral, "Santo Remédio". O trabalho está disponível nas plataformas digitais e será lançado neste sábado (14), às 20h, no anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Praia de Iracema), pela programação de Férias do espaço.

Caio Batista (voz), Adriano Azevedo (bateria), André Rocha (percussão), Netinho de Sá (baixo), Ricardo Abreu (trompete e flugelhorn) e Thiago Rocha (sax e flauta) lançam um trabalho de 10 faixas, contando com a participação especial da baiana Margareth Menezes e de Junior Meirelles (CE).

Com base no balanço do samba-rock, o álbum, que contou com a direção artística do veterano Rildo Hora (PE/RJ), flexibiliza a reputação da Groovytown, conhecida do calendário das festas de Fortaleza e da abertura de grandes shows como os do Jota Quest, Lulu Santos, Jorge Ben Jor, Vanessa da Matta e Maria Rita.

"A gente abriu shows de uma galera da qual continuamos fãs. A abertura para o Jota Quest, em 2009, foi bem marcante, e viramos amigos. Temos maior carinho por eles", recorda o baterista Adriano Azevedo.

Testado

O vocalista Caio Batista situa que o repertório de "Santo Remédio" foi criado e testado, junto ao público, durante esses 10 anos de trajetória. "Naturalmente, teve um momento em que a banda pensou em investir no projeto autoral. Quando o Diego Planária (ex-vocalista) entrou, isso se acentuou, em contato com o Felipe de Paula. Daí no disco tem músicas do Edinho Villas Boas, do Felipe, Junior Meirelles, Melquíades, uma galera", observa Caio.

Sabendo que o público das festas pode se dispersar com músicas desconhecidas, Adriano conta que a banda sempre teve uma estratégia para inserir seu repertório autoral nos shows: nunca anunciar, de antemão, que iria tocar uma composição própria.

"E a gente colocava as músicas numa posição 'x', pra sentir a resposta do público. Quando você diz que vai tocar uma música (própria), isso influencia um pouco: a galera pode sair daquela vibe, de dançar, de curtir", observa o baterista. Ele orienta: "e até aconselho para as outras bandas também. Podem fazer isso, é muito bom (risos)".

O próprio vocalista, Caio Batista, lembra que, quando frequentava os shows da Groovytown, como plateia, não sabia identificar bem quando o grupo tocava alguma música autoral. "Era uma confusão intencional (risos)", brinca.

Convidados

Sobre a participação da cantora baiana Margareth Menezes na gravação de "Santo Remédio", cantando "Aluá", parceria entre Caio Batista e Felipe de Paula, Adriano revela que a amizade dela com o produtor Hélio Duarte (agente da Groovytown) possibilitou o registro. "Ela ouviu a música e curtiu. Colocou a voz e ficou muito massa", elogia o baterista.

No show deste sábado, haverá uma série de convidados que, de uma forma ou de outra, fizeram parte da história da Groovytown, como Cláudio Mendes, o violonista Cainã Cavalcante, Anderson Moura, e (o já citado) Felipe de Paula.

A ampla formação de músicos teve que contar, durante esses 10 anos, com substituições de integrantes em algumas apresentações. No entanto, segundo Caio e Adriano, a essência de "big band" e de uma confraternização entre os músicos sempre se manteve.

"As pessoas que trabalham na banda priorizam o show que a gente tem de fazer. E como o repertório já é quase um método, um estudo que nós fazemos, de longo tempo, é uma coisa que flui naturalmente", detalha Caio Batista, sobre o processo da banda.

Espaços

Mesmo que o grupo suba ao palco com algum músico substituto, Caio situa que "a prioridade da banda não é só chegar e tocar, mas indicar alguém que possa substituir, curtindo aquilo que a gente faz", pondera. Adriano complementa que "tem que curtir a onda, tem toda uma verdade", reflete o baterista.

Sobre o que mudou em relação aos espaços que uma banda como a Groovytown tem para se apresentar em Fortaleza, de 10 anos para cá, Adriano Azevedo coloca que o espaço ideal é aquele que comporta todo o time de músicos.

"A banda traz uma formação grande, e isso limita um pouco de tocar nos lugares. E faz parte de todo um movimento, uma coisa que a gente vive, um projeto de vida em comum. A gente não pega e diz 'ei, vamo ali com quatro músicos, fazer um som'. Queremos que os outros participem também", diz o baterista.

Já Caio observa a inserção da Groovytown nos espaços culturais da cidade, citando o exemplo do próprio show de lançamento do álbum. "Talvez, há 10 anos, quando a banda começou, não se imaginava participar de um festival como esse no Dragão do Mar. Já é uma conquista, né?", destaca o vocalista.

Mais informações:

Show da banda Groovytown (CE), lançando seu primeiro álbum autoral, "Santo Remédio". Hoje (14), às 20h, no anfiteatro do CDMAC (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 20 (inteira). Contato: (85) 3488.8600

Disco

Santo Remédio

Groovytown

Independente

2017, 10 faixas

Disponível nas plataformas digitais