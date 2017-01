Uma celebridade cheia de manias

00:00 · 28.01.2017

A capacidade intelectual e a destreza cômica de Tatá Werneck são características particulares que fazem de seu trabalho algo único na comédia pela espontaneidade e improviso que surgem em seus personagens.

Vivendo sua primeira protagonista no cinema em "TOC - Transtornada Obsessiva Compulsiva", Tatá se mostra generosa o bastante para dividir as risadas com o restante do elenco, o que faz deste um filme divertido e que desvia da curva das comédias brasileiras comuns.

Isso porque "TOC" é um filme de comédia, não um produto descaradamente televisivo projetado como filme para quebrar recordes de bilheteria nas telonas. As diferenças parecem poucas, mas não são.

Aqui, os diretores e roteiristas Paulinho Caruso e Teo Poppovick demonstram tato e conhecimento da linguagem cinematográfica, essenciais para dar um bom acabamento fílmico à obra. Cabe bem porque a história em si não é um comédia rasgada, mas um drama que pensa bem antes de fazer graça com os clichês.

Apesar do título, não fala apenas de manias e transtornos, até porque provocar o riso a partir de uma condição humana delicada seria arriscado. Os criadores usam como característica da personagem (ela é loira e tem TOC), o que naturalmente se desdobra em questões mais importantes do que o TOC em si.

O roteiro é esperto ao discorrer sobre o mundo das celebridades e escancarar a incansável busca pela felicidade, muitas vezes atrapalhada pela ambição profissional, pelas exigências do mainstream e pela exposição na internet. Mais que isso, "TOC" também conta uma história de amor que recria a ideia de boy meets girl.

A veia cômica de Tatá está ali, mas sem tanto improviso. "TOC" também é um filme que mostra como a atriz pode variar as nuances de sua interpretação, alcançando um bom tom nos momentos dramáticos da história. Ao seu lado, destacam-se a sempre excelente Vera Holtz e o ator Daniel Furlan, dois coadjuvantes amáveis. Bruno Gagliasso também está confortável ao interpretar um canastrão pervertido, tirando sacadas hilárias do personagem.

A partir de tantas referências de bom humor - que vão de Woody Allen a Louis CK -, Caruso e Poppovick lançam uma comédia honesta e substancial, preocupados com a linguagem e, mais importante, com o teor da história que querem contar. Em "TOC", eles provam que é possível fazer filme de comédia de qualidade, basta não se render ao enlatamento do gênero.

Ver Tatá em tela nunca é demais e, ao interpretar Kika, ela desperta camadas para uma história aparentemente simples, mas que viaja pelas profundezas da humanidade que existe em cada um de nós. (DB)