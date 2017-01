Uma aventura centenária

00:00 · 28.01.2017 por Antonio Laudenir - Repórter

Histórias tristes e comoventes chegavam do Velho Mundo. A Primeira Guerra Mundial avançava através de um rastro de morte nas trincheiras. O governo brasileiro, mesmo neutro durante quase todo o conflito, dava sinais de indignação por conta do afundamento de embarcações nacionais por parte dos alemães. O mundo assistia o horror da guerra em escala global.

Em paralelo a este obscuro cenário internacional, a novidade cinema já era uma realidade nas ruas da então Capital do Brasil. Em 1917, o Rio de Janeiro contava com as frondosas salas Capitólio, Íris e Pathé. É justamente na última citada, de propriedade da família do fotógrafo Marc Ferrez (1843-1923), que o cartunista Álvaro Marins (1891-1949) realiza um sonho particular.

No Pathé, em 22 de janeiro daquele ano, o homem artisticamente conhecido como Seth exibiu o primeiro filme brasileiro de animação da história. O curta-metragem "Kaiser" tornou-se um símbolo desta técnica no País e, mesmo hoje totalmente perdido, prossegue como uma obra reverenciada no meio cinematográfico.

Natural de Macaé, Seth chegou muito jovem à capital fluminense onde trabalhou diretamente no ramo da publicidade. Em paralelo à formulação do projeto mais ambicioso (a animação), ficou conhecido na área da ilustração por conta do desenvolvimento do personagem "João Pestana", veiculado na revista Dom Quixote, Almanaque Tico-Tico e posteriormente em uma revista própria que circulou de 1922 a 1923.

Através de uma matéria publicada em 1930, na extinta revista Cinearte, o realizador explicou as motivações por trás de sua obra. Após assistir a uma animação (cujo título não foi citado na entrevista), Seth lembrou imediatamente de um brinquedo muito comum na infância. Basicamente, trata-se daqueles bloquinhos de papel onde cada página guarda uma série de imagens organizadas sequencialmente. Após folhear rapidamente o bloco, ocorre a impressão de movimento, criando uma sequência animada sem a ajuda de uma máquina.

Pioneirismo

Ao rememorar a intimidade com o folioscópio (também conhecido como flipbooks, "livro de folhar", "bloquinho animado"), Seth entendeu que também seria capaz de levar estes desenhos para as salas escuras. "Kaiser" estava prestes a literalmente sair do papel. Para compor e narrar uma história, o cartunista escolheu justamente o tema mais comentado daquele período. Os eventos em torno da Primeira Guerra.

Segundo descrições da Cinearte, o curta mostrava Guilherme II da Alemanha (1859-1941) sentado em frente a um globo terrestre. O kaiser cobre o objeto com o próprio capacete, imagem que remeteria diretamente ao fato da terra estar sobre domínio do poderio bélico de seu País. Mas o globo vai crescendo, torna-se gigante e acaba engolindo o senhor da guerra.

A obra foi bem recebida pelo público e uma cópia teria até sido enviada aos Estados Unidos através do jornalista Annibal Bonfim. Mesmo assim, até hoje, apenas um fotograma original teria sobrevivido ao tempo. Ou seja, a magia em torno de "Kaiser" ainda é um exercício basicamente calculado por especulações e parcos registros da época.

Já nos anos 1930, Seth anteciparia uma série de dilemas que se tornariam comuns ao mercado da animação nacional, como o aparato técnico e o suporte financeiro.

Após "Kaiser", a produção deste artista ficou restrita a encomendas para o mercado publicitário. Entre estas peças, uma propaganda do "Novo Systema de Telephones Automaticos" , exibidos no intervalo dos filmes. Consistia fundamentalmente de um filme educacional que ensinava o público a discar nos modernos aparelhos telefônicos disponíveis ao mercado.

Questionado se "João Pestana" poderia vir a ser animado, o carioca foi enfático: "João Pestana seria um bom personagem... Ultimamente até ando com ele em viagem por Marte, como na revista que levei-o à Lua... Mas isso (refere-se à animação) no Brasil é poesia, meu amigo... Minha clientela para desenhos industriais não me deixa tempo para essas diversões".

Naquele instante, quando perguntado sobre o mercado nos Estados Unidos (o termo para referenciar o país na revista era "America do Norte"), o realizador explicou que pouco acompanhava sobre as técnicas empreendidas pelos estrangeiros naquele momento.

Coração

Todavia, mesmo entendendo a necessidade de equipamentos de ponta, Seth defende que o olhar do artista ainda era o equilíbrio fundamental para o desenvolvimento de uma animação. "Com todos os recursos industriais que possam ter sido introduzidos para melhorar e facilitar o trabalho, no caso dos desenhos animados, não há como fugir à base capital: desenho sobre desenho, estabelecendo a sucessão de movimentos, e tantas imagens quantas forem necessárias à perfeição dos atitudes determinadas pela observação do artista", descreve.

Mesmo sem nenhum êxito financeiro com a obra pioneira, Seth revelava-se satisfeito moralmente. Entendia a animação como um gênero raro no cinema e, para além dessa constatação, afirmava que as ideias apresentadas, relativas ao horror da guerra e ao ex-Kaiser, eram oportunas naquele momento.

Apenas a imagem que ilustra esta reportagem foi o que restou de "Kaiser" para contar a história. Em 2013, o documentário "Luz, anima, ação", de Eduardo Calvet, recriou a obra com a colaboração de oito animadores. Para esta volta no tempo, foram usadas diferentes técnicas, Marão (2D tradicional), Zé Brandão (2D digital), Stil (animação em papel sulfite), Pedro Iuá (massinha), Marcos Magalhães (animação na película), Diego Akel (pixilation), Fábio Yamaji (light painting) e Rosana Urbes (metalinguagem 2D) animaram trechos do curta.

A faísca lançada por Seth segue centenária. A animação brasileira seguiu ao longo das décadas sendo representada, por muitas vezes, pelo esforço solitário e muitas vezes anônimo de diferentes realizadores. Sobreviver tem sido uma das marcas desta arte e o mercado dos últimos anos segue em pleno desenvolvimento.