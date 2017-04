Um tributo a Mr. Gaga

00:00 · 07.04.2017

Cenas do documentário "Gaga - O amor pela dança", do diretor Tomer Heymann. Cena com música de Caetano Veloso viralizou na internet

Principal nome da dança contemporânea de Israel, Ohad Noharin, diretor da Batsheva Dance Company, esteve no Brasil pela última vez em 2014, quando apresentou "Deca dance" no Rio e em São Paulo. Passados três anos, ele está de volta, mas não nos palcos e sim nos cinemas. Estreou na quinta-feira o documentário "Gaga - O amor pela dança", do diretor Tomer Heymann, que vem sendo considerado pela crítica como o último grande filme de dança realizado após o sucesso de "Pina" (2011), de Wim Wenders. O filme não tem previsão de estreia nos cinemas de Fortaleza.

Vencedor do prêmio de melhor documentário na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 2016, "Gaga" também fez sucesso na internet antes da estreia oficial, através de um teaser - embalado por "It's a long way", de Caetano Veloso - que viralizou e tem emocionado centenas de milhares de pessoas, incluindo o próprio Caetano.

"Mostrei o vídeo para Caetano e ele começou a chorar. Disse que as imagens haviam emprestado significado à canção. Fiquei muito feliz", diz.

"Gaga" - cujo título se refere à linguagem coreográfica e ao sistema de treinamento de Naharin - foi filmado ao longo de oito anos por Heymann, um fã confesso do coreógrafo e da sua metodologia.

"Sempre tive medo de dançar, me sentia desconfortável com o meu corpo, e foi através dele que consegui", conta. "Ohad tem um talento especial, e decidi fazer o filme porque ele é justamente a pessoa capaz de transmitir o poder que a dança tem. Acompanhando ele de perto aprendi que a dança não pertence só a dançarinos e mestres, mas a todo mundo. É isso que fundamenta o Gaga, que está relacionado à evolução de cada pessoa. É algo que te leva a acreditar que você pode ser o que quiser, o que acredita ser".

Para o cineasta, a trajetória de Naharin - um bailarino tardio, avesso a técnicas que não tocavam sua sensibilidade, e que penou nos estúdios de Martha Graham (1894-1991) e Maurice Béjart (1927-2007) - demonstra a "importância de uma busca interna, para que seja possível criar uma expressão artística própria", diz.

"Ele enfrentou muita coisa até conseguir criar a sua linguagem", diz. "Mas sempre escutou o que sentia, como o único jeito possível para seguir adiante, enfrentar o sistema, o que é mainstream num dado lugar, ou certas tradições".

Para o doc, o cineasta teve acesso a arquivos pessoais e bastidores, costurando episódios da vida do coreógrafo a alguns de seus principais feitos artísticos e, também, políticos. "No Brasil ou em Israel, temos tido que lutar muito contra o poder. Ohad é aquele artista que se posiciona, sem medo", diz. "Espero que as pessoas se inspirem e criem coragem para seguirem sem abandonar suas crenças e preocupações".

Na primeira cena de "Gaga - O amor pela dança", Ohad Naharin ensina um bailarino a cair: "Você precisa criar o ritmo da queda. Perder a consciência. Precisa encontrar uma forma de se deixar ir". A partir daí é só se deixar levar pela fluidez da dança do coreógrafo israelense e pela delicadeza da direção do seu conterrâneo.

As imagens de Naharin brincando no kibutz, de sua passagem pela guerra do Yom Kippur, na sessão de entretenimento do exército israelense, mescladas a trechos de seus espetáculos conectam vida e arte. Além de acervos dos anos 1980, de quando morou em Nova York e passou pelas companhias de Martha Graham e Maurice Béjart, conheceu sua primeira mulher a bailarina de Alvin Ailey, Mari Kajiwara, e depoimentos de parceiros de trajetória. Sem invencionice, a montagem reforça o vigor, a organicidade e a subversão do inventor do Gaga, técnica que extrapolou as fronteiras da Companhia de Dança Batsheva, virou terapia e tem como adepta a atriz Natalie Portman.

"Mr. Gaga" (no original) acompanha a história desse artista que redefiniu a linguagem da dança contemporânea e que não fez concessões, inclusive enfrentou o governo de seu país ao se negar a mudar o figurino de um espetáculo por ocasião de uma apresentação oficial. Com um protagonista tão rico, Heymann alia a sensibilidade do seu olhar ao vocabulário de movimentos de Naharin, sem ser didático nem hermético.