Um tiro certeiro: 'Desejo de Matar', com Bruce Willis

00:00 · 10.05.2018 por Thales de Menezes - Folhapress

O filme "Desejo de Matar", de 1974, quis chocar a plateia. E conseguiu, com a história de um pacato cidadão que resolve fazer justiça pelas próprias mãos quando sua mulher é assassinada por um assaltante. Criticado por fazer apologia da violência, consagrou o ator Charles Bronson e rendeu quatro continuações.

"Desejo de Matar", o filme de 2018, é uma das mais inteligentes entre tantas refilmagens do cinema norte-americano recente. Preserva a essência do original, mas substitui a intenção de impactar com violência desmedida por uma esperta crônica sobre a banalização da morte numa América armada até os dentes.

Em dada cena, o personagem de Bruce Willis visita uma loja de armas. A vendedora, uma loira sorridente, lhe apresenta um modelo de submetralhadora e diz: "Olha só como é leve. Parece que você está carregando um recém-nascido no colo".

A narrativa foi transferida de Nova York para Chicago. Como no filme de 1974, a introdução fornece estatísticas sobre a violência na cidade. Os números são exagerados, mas servem de contraponto à vida tranquila do cirurgião Paul Kersey, rico e com a filha prestes a começar a faculdade.

Três assaltantes invadem a casa do médico, matam sua mulher e deixam a filha em coma. Kersey passa pelo choque e pela depressão até ter vontade de pegar uma arma e sair à procura dos culpados.

Sem pistas, passa a andar pela noite matando qualquer bandido em seu caminho. O roteiro dará a ele a chance de encontrar os homens.

Responsáveis

O novo "Desejo de Matar" é muito bom, e há quatro responsáveis por isso.

Um é o diretor Eli Roth, que passou de protegido de Quentin Tarantino a cineasta engenhoso. Um esteta da violência, que imprime sua assinatura em cenas de sangue jorrando a serviço de belas imagens.

Outra parcela do sucesso vem do escritor Brian Garfield. Entre vários romances policiais eficientes, ele chegou a uma obra definitiva em "Desejo de Matar". Mas é fundamental a contribuição do roteirista da refilmagem, Joe Carnahan, que tratou de modernizar o enredo com habilidade.

Ele mudou a profissão de Kersey de arquiteto para médico, o roteiro usa o dia a dia no hospital para cenas fundamentais na narrativa.

O melhor da modernização é como Carnahan insere na história os celulares e as redes sociais. Kersey aprende a usar armas em tutoriais no YouTube, e seus atos de justiceiro viralizam na internet.

O quarto responsável pelo pacote de acertos de "Desejo de Matar" é Bruce Willis.

Aos 63 anos e em ótima forma física, ele tem aqui um desempenho que pode alinhar com "Duro de Matar" e "O Sexto Sentido". Exibe as doses certas de melancolia e euforia para um personagem que sai da depressão para renascer como matador. Ele dá credibilidade a um tipo improvável. E, provavelmente, inicia uma nova franquia na carreira.

Mais informações:

Desejo de Matar (Dead Wish, EUA, 2018), de Eli Roth. Com Bruce Willis, Elisabeth Shue e Vincent D'Onofrio. 18 anos. Salas e horários no caderno Zoeira