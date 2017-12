Um ratinho muito faminto

00:00 · 16.12.2017 por Antonio Laudenir - Repórter

Fila para o milésimo Star Wars. Entre os presentes, ávidos por mais uma aventura espacial, o tema recorrente das discussões nem dá conta de Luke, força ou qualquer tranqueira semelhante. Aquele grupo de fãs só comenta a compra da 21st Century Fox pelo Grupo Walt Disney. O clima, horas antes de um filme sem nexo e cheio de piadinhas infantiloides é de otimismo. Para eles, a transação implica em mais filmes de super-heróis nas telonas. "Agora, sim", dizem com o peito estufado.

Com essa aquisição empresarial, a casa do Mickey assume o controle de uma fatia generosa do que o setor de entretenimento produziu nas últimas três décadas. O valor anunciado foi de 52,4 bilhões de dólares, algo em torno da casa de R$ 175 bilhões, na moeda Brasilis. A máxima do "peixe grande que engole outro peixe grande" toma proporções incalculáveis até mesmo para o ecossistema das majors em Hollywood. Após anos de domínio por parte de seis grandes estúdios dirigidos por megacorporações - as "big six", como são conhecidas por lá, esse mercado tornou-se praticamente brincadeira de apenas cinco, com um gigante à frente: a Disney.

> Reino da fantasia e do faturamento

A transação entre os engravatados incluiu os estúdios de cinema e TV, redes de entretenimento a cabo e empresas internacionais de TV do magnata Rupert Murdoch. Fox Broadcasting, Fox News, Fox Business, FS1, FS2 e Big Ten Network ficaram de fora da operação e continuam sob o controle de Murdoch. Já as franquias como X-Men, Avatar, Simpsons, além de canais como FX Networks e National Geographic, farão parte do portfólio da Disney.

Monopólio

A euforia em torno da compra repercute a já considerada 4ª maior transação da indústria da mídia. O reino Disney adquiriu, nos últimos tempos, a Marvel Studios, a Lucasfilm e a Pixar, em um claro esforço para aumentar a concentração de poder dentro da terra do cinema. O questionamento sobre o que vai mudar com esta negociação é complexo e envolve temas como monopólio, homogeneidade de ideias e narrativas e o controle da nova vedete de difusão de filmes, programas e séries, os serviços de streaming. Bob Iger, CEO e presidente do grupo Walt Disney obviamente enaltece o mais novo lance da companhia. "A aquisição dessa coleção estelar de negócios da 21st Century Fox reflete a crescente demanda do consumidor por uma diversidade rica de experiências de entretenimento". Um fato inquestionável é o quanto essa turbinada deve beneficiar a empresa no trato com o público formado por adultos e jovens. Além das crias próprias e da Pixar, animações mais "polêmicas" como "Uma Família da Pesada" e "The Simpsons" se unem às princesas da Disney. O desenho animado criado por Matt Groening, por sinal, acertou uma previsão de 1998 onde a Fox seria comprada pela Disney.

A companhia também assume séries de faixa etária mais elevada, como "American Horror Story" e "Homeland", além de programas com apelo pop entre jovens, como "Glee" e "Gotham". Um fato inusitado, essa série narra o trabalho do Comissário Gordon, aliado de Batman, super-herói da DC, principal rival da Marvel. A compra também inclui a Endemol, dona dos formatos de populares programas de TV, como "Masterchef", "Big Brother" e o mias recente sucesso "Black Mirror".

Serviço

A Disney tornou-se a controladora do Hulu, com 60% das ações do serviço de streaming. Porém, Bob Iger sinalizou que isso em nada significa que a plataforma de vídeo se transformará no já anunciado "streaming da Disney". A Comcast Corp e Time Warner Inc também possuem participação no Hulu.

Em agosto, o grupo declarou que planeja lançar o próprio serviço de streaming e retirar seus títulos do catálogo da Netflix nos EUA. A guerra pela televisão on-line ganha um novo passo. A empresa planeja lançar sua plataforma em 2019, para já aproveitar a estreia de títulos como "Toy Story 4", "Frozen 2 e o live-action de "O Rei Leão". Outra perspectiva inclui a transmissão ao vivo da ESPN, canal de esportes líder nos Estados Unidos e na América Latina. Estarão presentes os campeonatos de futebol, hóquei e beisebol (MLB NHL e MLS), bem como esporte universitário e os principais torneios internacionais de tênis.

Horas depois do martelo entre Fox e Disney ter sido batido, questionamentos relevantes foram levantados pelo Sindicato dos Roteiristas dos EUA. A carta fala sobre exploração e combate a um monopólio perigoso para os trabalhadores da área. "A Disney e a Fox passaram décadas lucrando com o controle oligopólico dos seis grandes conglomerados de mídia da indústria, muitas vezes às custas dos criadores que dão força às operações do cinema e da TV. Essa união de competidores diretos vai tornar as coisas ainda mais complicadas ao aumentar o poder de mercado da corporação Disney-Fox. Esse monopólio levanta preocupações óbvias e significantes", afirma um trecho do comunicado.