Um outro olhar para a loucura

00:00 · 05.05.2018 por Roberta Souza - Repórter

Público confere seleção de obras da exposição: um dos objetivos é romper estereótipos Acima, Mivaldo Peixoto (de azul), com a obra "Vozinha", e JW Crispin: artistas selecionados para a exposição lidam diariamente com o tema

O quinto mês do ano é marcado, entre outras datas importantes, pelo Dia Nacional de Luta Antimanicomial, instituído em 18 de maio de 1987 durante o II Congresso Nacional de Trabalhadores da Saúde Mental, realizado na cidade de Bauru, São Paulo. A data chama a atenção para a necessidade de combater preconceitos e formas segregacionistas de lidar com a saúde mental. Em Fortaleza, ações como uma exposição aberta na última quinta-feira (3) no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) auxiliam nesse gradual processo de conscientização.

Sob o título "A resistência e as lutas por um novo olhar para a loucura", a exposição reúne pinturas e esculturas de homens e mulheres que lidam cotidianamente com o tema, sejam eles usuários ou não do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) em Fortaleza. A curadoria é da Profª Cláudia Oliveira, do Departamento de História da UFC e do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial, e de Raimundo Nonato Lima, psicólogo do CAPS IV.

Curadoria

Cláudia, cuja pesquisa acadêmica também está vinculada à temática, já realizou a curadoria de outras exposições semelhantes, tanto no Museu do Ceará como no Memorial de Ensino Superior da Universidade do Vale do Acaraú, em Sobral. Para esta mostra específica, foram selecionados cerca de 40 trabalhos - a maioria inéditos - de sete artistas - com alguns dos quais os curadores estabelecem uma relação antiga. Em sua atuação profissional, Raimundo tem contato direto com pacientes que se expressam por meio da arte. E um olhar mais apurado fez com que ele percebesse as inúmeras potencialidades que se mantinham invisíveis, na maioria das vezes por falta de investimento.

A exposição surge então com o objetivo de dar visibilidade e espaço para estes homens e mulheres silenciados.

"Este é um tema extremamente carregado de estereótipos e a intenção da exposição é dizer que eles têm dificuldades como qualquer um de nós, e podem tentar superar e amenizar situações difíceis a partir da arte, cultura, escultura, desenho. As pessoas ressignificam seus lugares de dores e angústias", observa Cláudia.

Obras

A mostra conta com obras dos artistas J. W. Crispim, Ernesto Sal, Osmarina de Sousa Rodrigues, Carlos Bandeira, Milvando Peixoto, Sandra Barros e Camila Santos Sousa. Cada um, a seu modo, expressa as angústias, esperanças e resistências de conviver com essa situação segregadora difundida socialmente.

"Tem alguns trabalhos muito autobiográficos, são autorretratos, como o do Milvando Peixoto. Outros, como os do Ernesto Sal, fazem uma bonita articulação entre os materiais que estão disponíveis nas ruas, dos quais ele se apropria para fazer intervenções urbanas", exemplifica a curadora.

"O J.W. Crispim faz um trabalho artístico que dialoga com o conhecimento da psicologia. E a Osmarina trabalha muito questões subjetivas. Uma das suas obras foi feita enquanto ela estava em crise", conta Cláudia. "Em resumo, são muitos variado os objetivos de cada artista e a forma como eles expressam os sentimentos nas artes", pontua.

Nenhum dos trabalhos está à venda, segundo a curadora. Aliás, de acordo com ela, poucos são os artistas que fazem esse tipo de negociação com seus trabalhos. Isto porque, para eles, as obras têm um significado pessoal muito maior que o comercial.

Investimento

Para realizar a exposição, curadores e artistas contaram com apoio irrestrito do Mauc, não tendo nenhuma despesa nesse sentido. A falta de incentivo financeiro via políticas públicas é apontada por Cláudia como um dos principais problemas para esses artistas, já que é exatamente isso que compromete a visibilidade de suas obras.

"O que a gente observa hoje é que o material que deveria ser utilizado na rede pública por terapeutas e psicólogos no tratamento dessas pessoas é cada vez mais precarizado. Não se tem tintas, cartolinas; às vezes não se tem água. Então, como é que eles vão produzir?", questiona.

Segundo Cláudia, gasta-se muito mais com internações compulsórias de remediação do que com medidas preventivas, e é exatamente em cima disso que a luta Antimanicomial sustenta seus argumentos e ações.

Até o 25 de maio, as obras da exposição "A resistência e as lutas por um novo olhar para a loucura" podem ser conferidas no MAUC.

Durante o mês, outras atividades, como palestras, exibição e debate de filmes, atos públicos, entre outras medidas serão publicizadas com o intuito de conscientização para a causa.

Ações culturais

Dia 7

Cine Nucepec

Exibição e debate do filme "Garota Interrompida"

Local: Auditório Raquel de Queiroz - Centro de Humanidades - UFC, às 14h

Dia 14

Palestra: Arte como caminho

De expressão e inserção do sujeito com diagnóstico de esquizofrenia

Lindsay Danny

Local: Auditório Raquel de Queiroz - Centro de Humanidades - UFC, às 14h

Dia 18

Ato Público - Dia Nacional da Luta Antimanicomial

Concentração: a partir das 13 h na Praça do Ferreira (Centro).

Participação: Grupo de poesia -

Slam da Okupa, Oficina de Musicalizaçao - Grupo Baticum e Bloco Doido é Tu

Sarau Antimanicomial

Música, poesia, bazar, fotografias e muito mais

Local: Centro de Humanidades da UFC, a partir das18h

Organização: estudantes do Curso de Psicologia da UFC

Mais informações:

Exposição "A resistência e as lutas por um novo olhar para a loucura", no Museu de Arte da UFC (Av. Da Universidade, 2854, Benfica). Visitação: de 3 a 25 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Gratuito.