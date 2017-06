00:00 · 10.06.2017 por Iracema Sales - Repórter

Em sentido horário: o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, criador do Teatro Oficina e que dirigiu a peça "O rei da vela" - espetáculo considerado importante por ter inspirado tropicalistas; Caetano Veloso, artista fundamental do movimento, em capa de disco homônimo; e Glauber Rocha, cujo "Terra em transe" também inspirou transformações

Um olhar gringo sobre a Tropicália. Grosso modo, assim pode ser definido o estudo do pesquisador norte-americano Christopher Dunn, condensado no livro "Brutalidade Jardim - a Tropicália e o surgimento da contracultura brasileira" (tradução de Cristina Yamagami).

A capa da edição brasileira traduz visualmente o título da obra, ao fazer referência ao psicodelismo, aparecendo em primeiro plano uma tarja simulando alto relevo, em papel-lixa, de cor sombria, retratando plasticamente o cenário brasileiro da época, no qual a juventude dividia-se entre a luta armada e o desbunde.

A frase-título "Brutalidade jardim", foi tirada da música "Geleia Geral" - hino-manifesto do movimento, de autoria do poeta Torquato Neto. Nos versos, o compositor desfaz a ideia de "paraíso tropical", denunciando, de maneira subliminar, a repressão que passou a fazer parte do dia a dia da população, naquele então Brasil embalado pelo ufanismo dos anos 1950, e a ideologia do nacional-popular defendida pelos jovens utópicos do Centro Popular de Cultura (CPC).

Entidade de uma organização cultural de esquerda, de abrangência nacional, foi fundada em 1962, tendo à frente a União Nacional dos Estudantes (Une), durante o governo João Goulart (1918-1976), cujo mandato vigorou de setembro de 1961 a março de 1964.

"O golpe levou a um regime militar autoritário e pró-capitalista, marcando o fim do experimento democrático do Brasil entre 1945 e 1964", revela o autor, completando que "as energias utópicas do experimento do CPC foram transferidas para novas arenas". Uma delas, a Tropicália, que prometia ter a senha de entrada em um mundo sem patrulhas ideológicas, capaz de unir luta e prazer, numa verdadeira catarse.

Dividida em seis capítulos, a obra mostra que a coragem foi o principal elemento a impulsionar a criação de um dos mais significativos coletivos artísticos do País, forma de organização ressurgida no século XXI. A interação de linguagens propostas pelo movimento, que pregava "um som universal", cujo nome é tirado da canção "Tropicália", de Caetano Veloso, buscou inspiração em uma instalação do artista visual carioca, Hélio Oiticica.

Esse espírito de abertura e liberdade marcou o movimento, que, apesar de reciclar valores da cultura nacional, não era purista. Ou seja, estava aberto a manifestações consideradas alienígenas, como a contracultura, acolhendo desde o som refinado da bossa nova aos acordes dissonantes dos Mutante e às guitarras que chegavam tocadas pelas mãos de garotos que diziam "amar os Beatles e os Rolling Stones", representando a Jovem Guarda.

E foi em meio a essa "geleia geral" que vigorou, por menos de três anos, a Tropicália, esbanjando coragem e ousadia. Carnavalizou a cultura brasileira e mostrou possibilidades de misturar a "linha evolutiva da música popular brasileira" com outros sons, a exemplo do reggae, rock, soul e outros hibridismos.

Conforme o pesquisador, mais tarde, Caetano diria que a Tropicália promovia um "nacionalismo agressivo" em oposição ao "nacionalismo defensivo" da esquerda anti-imperialista. O movimento também serviu para mostrar a face contestadora do Nordeste, jogando por terra o estereótipo de lugar do atraso. Foi da região que saíram os idealizadores da Tropicália.

"Na década de 1930, vários escritores modernistas com interesses regionalistas e social-realistas representaram o Nordeste rural como um local de nostalgia por um mundo patrimonial perdido para a modernização e urbanização, ou como um local de abjeta pobreza e injustiça levando à revolta social".

Depois, o CPC veio ajudar a desconstruir essa faceta, cabendo então aos tropicalistas completarem o novo retrato da região, que é também moderna e urbana.

Meio século

O equilíbrio crítico marca o estudo, que passa em revista o que o autor denomina "movimento de renovação estética da música e da cultura brasileiras liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil" que, neste ano, completa meio século de criação. O distanciamento histórico-temporal possibilita a percepção do legado do movimento até hoje para a cultura brasileira.

"O projeto tropicalista manifestou-se durante um período de intensos conflitos políticos e culturais no Brasil, criticando simultaneamente o governo militar e o projeto nacional-popular da esquerda brasileira", analisa Dunn, que aponta duas obras importantes que encorajaram os tropicalistas a lançar os cânones do movimento: "Terra em transe", de Glauber Rocha, e a produção de "O rei da vela", no teatro Oficina, dirigido por José Celso Martinez Corrêa.

As obras denunciam os paradoxos do movimento, uma vez que Glauber Rocha se identificava com o trabalho realizado pelo CPC; enquanto José Celso era menos ortodoxo quanto ao posicionamento político da esquerda da época.