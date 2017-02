Um novo favorito ao Oscar?

00:00 · 02.02.2017 por Eduardo Graça - Agência o Globo

Os "oscarologistas" caíram das poltronas na noite de domingo após "Estrelas além do tempo", em cartaz nos cinemas brasileiros, desbancar o favorito "Moonlight: sob a luz do luar" e vencer a principal categoria, a de melhor elenco, na tradicional premiação do Sindicato dos Atores da indústria audiovisual americana (SAG). Como atores e atrizes formam o maior quinhão dos eleitores na premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, a briga pelo Oscar de melhor filme no próximo dia 26 embolou de vez.

Também seguem no páreo o campeão de indicações "La la land: cantando estações", que nem sequer figurou entre os cinco indicados ao SAG, e o triste e belo "Manchester à beira-mar". Mas o principal trunfo do filme produzido pelo pop star Pharrell Williams e estrelado por Taraji P. Henson, Octavia Spencer (indicada ao Oscar de atriz coadjuvante) e Janelle Monáe, é ser, ao mesmo tempo, a mais convencional e urgente destas quatro produções.

Lançado nos EUA no Natal, "Estrelas além do tempo" tornou-se um fenômeno popular, ultrapassando os US$ 100 milhões de bilheteria. Um público decidido a descobrir quem foram as três funcionárias negras da Nasa fundamentais para que a agência americana recuperasse o terreno perdido para os soviéticos na corrida espacial, jamais estudadas nos livros escolares. Uma injustiça histórica que ganhou ressonância social e política em meio à nova realidade na Casa Branca, sem Barack Obama e com Donald Trump.

"Cresci em uma cidade próxima de onde os fatos narrados em 'Estrelas...' aconteceram, e ninguém me falou dessas mulheres. Mais de meio século se passou, e a aceitação, pela sociedade americana, de negros como eu, na área do entretenimento, ou na dos esportes, é fato", diz Pharrell, que segue: "Não há, no entanto, celebração de pessoas de cor, especialmente mulheres, que tiveram papel relevante na área científica ou acadêmica. Resolvi produzir esse filme porque precisamos, agora mais do que nunca, divulgar esses exemplos reais para as novas gerações". Pois Katherine G. Johnson (Taraji), Dorothy Vaughan (Octavia) e Mary Jackson (Janelle) são retratadas pelo diretor nova-iorquino Theodore Melfi como figuras absolutamente exemplares. À época, a pressão era imensa na Nasa depois de os soviéticos terem transportado a cadela Laika no Sputnik 2, em 1957, e de Yuri Gagarin (1934-1968) ter atestado, quatro anos depois, que "a Terra é azul". Pois as três mulheres cuidaram de suas famílias, enfrentaram a segregação racial sulista e se revelaram fundamentais para que o primeiro astronauta americano, um homem caucasiano, entrasse em órbita da Terra, feito intensamente celebrado por Washington em 1962.

O gênio do cálculo Katherine, a pioneira na computação Dorothy e a engenheira Mary tiveram suas histórias finalmente recuperadas no livro "Hidden figures", de Margot Lee Shetterly, inspiração para o filme e lançado no ano passado. Entre os coadjuvantes mais interessantes encontrados pela autora e transportados para a tela, os destaques são Al Harrison (o veterano Kevin Costner), chefe direto de Katherine e pragmático opositor da separação forçada entre brancos e negros na Nasa; o quase-vilão vivido pelo antipático engenheiro Paul Stafford (Jim Parsons), e o oficial do Exército Jim Johnson, papel de Mahershala Ali. Este último é o interesse amoroso de Katherine, viúva com três filhos para criar. Não por acaso, Ali, assim como Janelle Monáe, atua em "Moonlight". "É sintomático eles terem sido lançados ao mesmo tempo. São peças interessantes para se entender o racismo na sociedade americana. 'Estrelas' me fez pensar especialmente nas meninas dos guetos negros da América tendo uma oportunidade que eu não tive, a de ver no cinema sua super-heroína na forma de uma engenheira brilhante, que lidou com racismo e sexismo e seguiu em frente. Se ela conseguiu, eu e você, menina, também podemos", diz Janelle.

Inspiração

Proporcionalmente inversa à narrativa vendida pelo populismo conservador de Donald Trump, cujas promessas de campanha tratavam de um retorno a uma América grandiosa, ordeira e de maior produtividade, simbolizada pelos anos de ouro do pós-guerra, em "Estrelas" a virada dos anos 1950 para os 1960 é apresentada pela ótica nada idílica dos que vivem à margem da ordem social vigente.

"Muita coisa mudou de lá para cá, inclusive em Hollywood. Mas, como estamos vendo, ainda há muito o que fazer. Precisamos escolher nosso lado e cultivar nosso legado", defende Taraji.