Um novo espaço de nós mesmos

00:00 · 20.12.2016 por Adriana Martins/Felipe Gurgel - Editora assistente/Repórter

Cordelistas e cantadores Louro Branco e Paulo Ferreira (Zé Pretinho): cultura caririense Rosemberg Cariry e Ariano Suassuna: cineasta foi o idealizador da Escola de Saberes de Barbalha, ainda em 1996, quando foi Secretário de Cultura do Crato

O nome Escola de Saberes pode parecer redundante - afinal, o termo "escola" já não significa um espaço voltado ao aprendizado e aprimoramento de tipos de saber? Sim, mas mesmo nessa única definição cabem diferentes propostas, inclusive as menos ortodoxas, nas quais a hierarquia e as relações verticais e padronizadas dão lugar a outras experiências.

Foi exatamente a partir dessa concepção que nasceu a Escola de Saberes de Barbalha (Esba), criada com o intuito de valorizar, repassar e revitalizar expressões culturais de inestimável valor social, histórico e identitário do Cariri, onde está instalada).

Sediada no Palácio 3 de Outubro, a Esba será inaugurada, nesta quinta (22), às 18 horas. A instituição seria um espaço para mestres, artistas populares e outros tantos realizadores da região difundirem, conversarem e transmitirem seus saberes, segundo as diversas tradições inscritas no Cariri - num diálogo que promete ir do tradicional ao contemporâneo.

Início

A Esba foi delineada, inicialmente, para funcionar junto ao Projeto Mestres e Guardiões dos Saberes Populares, criado por Rosemberg Cariry, quando foi Secretário de Cultura do Crato, em 1996. "(A proposta inicial) teve muitos desdobramentos e diferentes leituras e proposições, no Ceará e em outros Estados, a partir de algumas experiências que aconteciam naquele momento no Caribe, propondo a valorização de tradições populares", recorda o cineasta.

"Contudo, ao ser realizada, aquela proposta ficou pela metade, pois, feita a nomeação dos Mestres, não foram criadas, conjuntamente, as Escolas de Saberes sugeridas: Escola de Saber Reisado, Pífanos e Zabumbas, Bilros e Rendas, Cerâmica Lúdico-figurativa etc", continua Rosemberg, ressaltando que as relações com o Estado "são sempre mais complexas e dependem de muitas intervenientes".

De lá para cá o realizador foi amadurecendo o projeto, levando-o a eventos como o I Encontro Internacional da Diversidade Cultural (iniciativa que reuniu, com apoio da Unesco, representantes de organizações culturais de mais de 45 países, em 2009), e o Seminário Internacional Encontro de Saberes: Inclusão das Artes e dos Saberes Indígenas, Afro-Americanos e das Comunidades Tradicionais no mundo Acadêmico, da Universidade de Brasília.

"Viajei por países e regiões da Península Ibérica e da América Latina e vi experiências similares, notadamente no México. Só agora, no entanto, foi possível colocar em prática essa ideia, através da colaboração de um grupo de pessoas solidárias e com vivência profissional diversa, o qual vem participando ativamente dessa discussão. Vale salientar, portanto, que este projeto está sendo implantado com a vontade de muitos".

Esse "muitos" envolve, entre colaboradores espontâneos e instituições públicas e privadas, que ofereceram diferentes apoios. "Tem acontecido coisas muito positivas, nesse momento de organização e preparação da abertura da nossa Escola de Saberes, que envolvem gestos generosos de doação, a exemplo da Biblioteca Hidelbrando Spínola, que será instalada nela. Especializada em Nordeste, sendo formada por mais de 20 mil volumes, foi uma doação da família Espínola. Estará aberta à consulta de investigadores e estudantes, a projetos de pesquisa e eventos multimídias", detalha Rosemberg.

Novo equipamento terá eventos voltados a todas as faixas-etárias: crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, sempre gratuito

Paradigmas

Além da biblioteca, a Esba contará ainda com salas de aula, centro de memória, acervo audiovisual, loja de artesanato, escritórios e terreiros de folia, pare receber atividades ligadas a cinema, música, literatura, danças dramáticas e folguedos, festas e religiosidades populares, dentre outras expressões culturais e artísticas, tradicionais e contemporâneas.

Seminários, cursos e outros eventos serão realizados ao longo do ano, obedecendo a uma agenda voltadas aos saberes do amplo acervo da região e do Nordeste, e valorizando ainda os intercâmbios internacionais - tudo gratuito e aberto à comunidade, conforme ressalta Rosemberg.

Os organizadores evitam falar de culturas populares como "sacrários originais e sagrados" a serem conservados, entendendo tratar-se de um campo dinâmico, que se move e se interpenetra constantemente, no fluir cotidiano das sociedades e da história.

Assim, a Escola de Saberes de Barbalha propõe-se a quebrar paradigmas e mostrar que um espaço desse tipo pode ser, simultaneamente, dedicado à aprendizagem e ao lazer, sempre a partir de trocas e vivências, sem sistemas hierárquicos e inserida na vida da comunidade.

"Nossa maior preocupação é que os saberes estejam ligados à vida, ao cotidiano, ao trabalho, à festa, à arte e a utopia. Uma Escola que parte dessa orientação deve estar distante dos modelos usuais, acadêmicos e burocráticos existentes, embora não se negue a realizar parcerias também com universidades e instituições públicas e privadas", comenta o cineasta - citando, por exemplo, as parecerias com a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-Ce), a Secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará (Secitece), as Universidades Regional e Federal do Cariri, o Interarte, o Pró-Memória de Barbalha e o Sítio Barreiras, entre outras.

Descentralizado

Para garantir esse funcionamento, Rosemberg adianta que, embora tenha sede central, no Palácio 3 de Outubro, com o tempo e o desenvolvimento do projeto, a Esba será estendida em vários espaços comunitários, bairros, distritos e sítios - "ou seja, em lugares onde já existem, sabidamente, tradições e práticas culturais, onde funcionarão as pequenas escolas: de Saber Reisado, Saber Culinária, Saberes da Terra, Saber Seleiro e etc", detalha.

"Poderá haver comunidades em que tais tradições corram risco de deixar de existir, devido o perpassar de gerações, mas que poderão ser revitalizados. Tais espaços, serão geridos pelos mestres e pelas comunidades", explica o cineasta. "Já a Escola central funciona como sede, com centro de pesquisa, de referência, difusão e convergência digital e etc. Poderá ser o grande ponto de encontro, discussão e formulação de ações culturais e comunitárias".

Mais informações:

Abertura da Escola de Saberes, dentro do "Natal Barbalha - Um natal da Gente". Nesta quinta (22), às 18h, no Palácio 03 de Outubro (Centro de Barbalha).