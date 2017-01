Um nordeste aflorado em MAGA

00:00 · 19.01.2017 por Roberta Souza - Repórter

A cantora Margareth Menezes: "O Brasil precisa refletir mais sobre esse potencial nordestino" ( Foto: Estúdio Gato Louco/divulgação )

Depois de 30 anos de carreira, Margareth Menezes percebe que está ficando com a "nordestinidade cada vez mais forte". A baiana, que define seu próprio estilo como afropop, uma fusão dos comportamentos rítmicos afro-nordestinos com as sonoridades pop, considera o estágio atual como um mergulho em si, no próprio coração - que pulsa na frequência da região onde nasceu. E a comemoração dessas três décadas de música começa em 2017 com um projeto que reflete exatamente sua fase atual: o show "Rebeldia Nordestina".

Fortaleza é a capital escolhida para a estreia, que acontece de hoje (19) a domingo (22), na Caixa Cultural. Na ocasião, Margareth vai revisitar a obra de cantores que são referências da música urbana nordestina, tais como os cearenses Raimundo Fagner, Belchior e Ednardo, o paraibano Zé Ramalho, os pernambucanos Alceu Valença e Geraldo Azevedo, o alagoano Djavan, e claro, da sua terra, Raul Seixas, Doces Bárbaros, Novos Baianos e a Cor do Som.

"Esse projeto está sendo pensado há dois anos e é uma sequência daquele outro em que eu canto Gil e Caetano. Trata-se de uma reflexão sobre a minha formação e a formação da música popular brasileira sob a influência desses compositores, artistas que nos anos 70, 80 representaram um farol na MPB, com uma linguagem urbana e profunda sobre os sentimentos da vida", explica Margareth. A cantora salienta ainda que muitas referências ficaram de fora, o que significa, para ela, que o projeto certamente terá outra parte.

O momento artístico que vive atualmente, reflete, segundo a mesma acredita, uma espécie de abertura da caixa de Pandora. "Quando a gente amadurece, busca outras possibilidades, explorando mais coisas que estavam guardadas", observa.

"Tenho meu momento dentro do Carnaval, participo com minha essência da música afrobaiana, mas minha formação tem uma coisa muito ampla. Venho do teatro, gosto de fazer essas visitas e agora cada vez mais", explica.

É de fato um projeto reflexivo e que se propõe a isso. "Não é aquela tropicalidade festiva carnavalesca, não trabalho com percussão", adianta a cantora, que acredita que terá ótima recepção na capital cearense. "Há quatro anos, lancei 'Margareth canta Caetano e Gil', e a terceira apresentação foi em Fortaleza. Foi uma relação muito interessante, por conta da abertura que o povo teve de ver a artista com outra ótica e respeitar isso. Estrear 'Rebeldia Nordestina' aí é uma honra que a vida está me proporcionando", declara.

Repertório

Em 80 minutos de show, Margareth promete duas ou três canções de cada homenageado. A respeito dos cearenses, ela não esconde a admiração pela poesia de Belchior, de quem até já gravou a música "Do mar, do céu, do campo". "Conheci o Bel, fui convidada dele para fazer um show. Sinto muito o sumiço dele na MPB. Sempre representou com sua voz cortante um questionamento forte da vida, e foi um reflexo forte em nossa juventude, a maneira dele, a poesia dele", revela.

"Tudo outra vez" e "Apenas um rapaz latino americano", do cearense, são canções que constam no repertório. "Canteiros", de Fagner, é outra que ela considera "maravilhosa" e que não fica de fora do show. "FM rebeldia" e "Papagaio do Futuro", de Alceu, "Táxi Lunar" e "Chorando e Cantando", de Geraldo Azevedo, "Terceira lâmina" e "Avohai", de Zé Ramalho, "Mistério do Planeta", de Novos Baianos, "Metamorfose ambulante" e "Mosca na sopa", de Raul Seixas, também integram o projeto.

Margareth admite estar absolutamente à vontade de cantar esses artistas. "Eles fazem parte do que forma meu comportamento, da minha geração", reconhece. "O Brasil precisa refletir mais sobre esse potencial nordestino e todas as suas formas de intelectualidade".

"Rebeldia Nordestina" ainda não tem agenda de circulação por outros estados brasileiros. Por hora, a baiana se concentra na temporada no Ceará, num projeto em homenagem aos mestres da sanfona - Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Sivuca - em Pernambuco, e claro, no Carnaval da Bahia.

Mais informações:

Margareth Menezes - Rebeldia Nordestina. De hoje (19) a domingo (22), na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Quinta a sábado, às 20h; domingo, às 19h. Classificação Livre. Ingressos: R$ 20 (inteira). Contato: (85) 3453.2770