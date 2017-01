Um Luiz Eça contemporâneo

00:00 · 20.01.2017 por Roberta souza - Repórter

Lado a lado, Fernanda Quinderé e Diogo Monzo parecem mãe e filho. "Eu adotei mesmo!", confessa a escritora e atriz, enquanto dá um abraço terno no jovem pianista que conheceu no ano passado. O carioca, que hoje reside em Brasília, está pela primeira vez em Fortaleza para fazer um concerto. A apresentação se dará no Teatro Nadir Saboya, às 19h30 de hoje (20), e será, entre outras coisas, uma homenagem a Luiz Eça (1936- 1992), de quem Fernanda foi companheira por 12 anos, e Diogo, uma espécie de discípulo musical.

Com uma dissertação recém-defendida sobre o piano de "Luizinho" - como se refere carinhosamente ao músico que inspira sua produção -, Diogo emociona a cearense como poucos. "Para mim, ele representa a contemporaneidade da vanguarda do Luiz nos anos 60", afirma com convicção. Antes de se consolidar essa parceria, no entanto, os primeiros contatos foram um pouco difíceis; hoje os dois relembram entre risos.

Durante a correria que é peculiar a qualquer mestrado, Diogo enviou um e-mail para Fernanda, solicitando um livro que ela havia escrito sobre o parceiro, "Bodas da Solidão - Um olha azul para Luiz Eça", mas não foi muito feliz. "Eu precisava desse livro, porque não existe muita pesquisa acadêmica sobre ele em si, aí entrei em contato com a Fernanda, mas ela não me deu a mínima. Nunca mais respondeu, tive que me virar para arrumar esse livro", conta, enquanto Fernanda ri.

Só em agosto passado, quando ele tentou falar com ela novamente, dessa vez enviando uma música para sondar a questão de direitos autorais, a resposta foi mais efetiva. "Quando ele me mandou a música, eu chorei, ouvi, reouvi e chorei profundamente. Quando eu recebi 'Alegria de viver', uma das minhas parcerias com o Luiz, eu disse: 'Peraí, existe aqui uma coisa absolutamente especial, me comoveu'", recorda Fernanda.

Parceria

"Só aí ela me deu bola, mas já era tarde", brinca Diogo. Mas não: era apenas o começo de uma parceria que ainda promete render muitos frutos.

Além da dissertação defendida com a presença de Fernanda em Brasília, os dois se unem agora em alguns projetos que homenageiam os 80 anos de Luiz Eça.

Desde o último domingo os dois têm ensaiado para o concerto "As canções de Luiz Eça", que acontece hoje. Dividida em três partes, a apresentação deve durar uma hora ou mais. Logo no começo, Fernanda subirá ao palco para uma homenagem a Nadir Saboya, que dá nome ao teatro.

"Nadir foi minha mestra e vou ler um texto que escrevi para ela nos anos 90", conta a atriz, que entre outros trabalhos, atuou na novela global "Meu bem querer" (1998). Depois, é a vez de Diogo apresentar um repertório autoral mesclado com grandes referências pessoais da música brasileira, como Tom Jobim, Egberto Gismonti, Pixinguinha e Dominguinhos. Canções de seus dois trabalhados gravados "Meu Samba Parece Com Quê?" e "Hinos Tradicionais Sob Uma Nova Concepção", com hinos sacros, serão trabalhadas neste momento.

Na última parte do concerto, Fernanda retorna ao palco. Dessa vez, para declamar algumas das poesias que compôs para Luiz, enquanto Diogo toca ao piano. "É porque eu não sei cantar, né..", fala, ao mesmo tempo em que é interrompida: "Ela sabe sim, só é tímida!", retruca o pianista.

Cinco músicas vão compor essa parte do espetáculo. "The Dolphin", "Alegria de Viver", "Quase um Adeus", "Melancolia" e a inédita "Um Olhar de Princesa". As expectativas de ambos são das melhores. "O concerto é aberto ao publico, gratuito. Está acontecendo de portas e corações abertos", adianta Fernanda.

Outros projetos

A viagem de Diogo não se resume apenas ao concerto, no entanto. Além de fazer uma palestra a convite do curso de Música da Universidade Estadual do Ceará (UECE), ele também está finalizando detalhes de um CD com as músicas de Luiz Eça - que está gravando em parceria com Fernanda -, e que deve sair ainda neste primeiro semestre.

Outro projeto que os dois pensam com empolgação é um sinfônico em homenagem ao pianista que os une. "É algo semelhante ao que fizeram para o Tom Jobim. É meu sonho, ter uma orquestra tocando as músicas do Luiz, mas os músicos nunca quiseram mexer em nada, consideram uma coisa sagrada. Aí vem essa pessoa que nunca viu o Luiz na frente dele e se propõe a fazer. Aliás, talvez seja por isso mesmo que ele não ache tão impossível", admite Fernanda.

No momento, a dupla está em fase de escolha do repertório. A pretensão é que o projeto circule por vários estados do País, incluindo o Ceará. "O Diogo não é o Luiz Eça, mas ele tem o vigor da improvisação do Luiz. Ele cria em cima das harmonias do Luiz, o que é uma coisa muito especial", elogia a cearense.

E diz mais: "Se o Luiz fosse vivo, tocaria com ele, ou tocaria a quatro mãos. Logicamente, já tinha se levantado e sentado com Diogo no piano, isso eu tenho absoluta certeza. E não digo isso pra jogar confete nele não. Eu conheci o Luiz, fui casada com ele há muitos anos, minha ligação com ele foi simbiótica mesmo", declara-se Fernanda.

"Acho que o piano do Diogo vai ser o piano do século XXI. Se eu posso falar sobre piano, pelo fato de ter convivido com uma geração enorme de pianistas que passavam pela minha casa, todos são maravilhosos, mas o do século XXI é o Diogo Monzo", anuncia.

Com humildade, o carioca acolhe os elogios. "Você viu que enviar o e-mail não deu em nada, né? Mas enviar uma música deu certo", brinca. "Fico lisonjeado com isso. Fernanda tem uma cultura muito grande, conheceu o mundo todo, todo mundo passou na casa dela, músicos internacionais", diz.

Diogo atribui ao caminho que seguiu, mais desapegado da influência americana, esse reconhecimento. A rebeldia de Eça, que não estabelecia "muro de Berlim na música", não separava o clássico do popular, transcende e chega à nova geração. E isso é muito bom.

Mais informações:

Concerto "As Canções de Luiz Eça", com Diogo Monzo e Fernanda Quinderé. Hoje (20), às 19h30, no Teatro Nadir Saboya (R. 8 de Setembro, 1331, Varjota). Aberto ao público. Gratuito.