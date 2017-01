Um forró ancestral

00:00 · 26.01.2017

Integrantes da Omì Cia de Dança: criado em julho do ano passado, o espetáculo "Ibirapema, o forró que eu faltei" surgiu a partir de intensa pesquisa sobre o gênero e com metodologia criada pelo próprio grupo

É geracional: uma extensa linhagem da família à qual pertence o dançarino Éder Soares estudou sobre o forró. Eram todos forrozeiros tradicionais, andavam com triângulo e sanfona a tiracolo. Não sem motivo, mediante as pesquisas que empreenderam, eles desembocaram no termo "Ibirapema", nome dado ao tacape executor utilizado pelos índios em rituais de antropofagia, datado talvez da época do Brasil Colônia (a imprecisão justifica-se exatamente pelo fato de o vocábulo poder ter uma origem ainda mais antiga).

"Nesses rituais existia muita música e dança, algo que esboçava, já naquela época, o tamanho da multiplicidade das origens do forró", sublinha Éder, bailarino, professor e diretor da Omì Cia de Dança.

O grupo se apresenta hoje (26), a partir das 19h, no Teatro Dragão do Mar, com um espetáculo que herda efetivamente o nome daquele mesmo instrumento outrora descoberto: "Ibirapema". Por isso, para além da dança em si, o trabalho dos oito bailarinos em cena traz consigo um recorte multifacetado do forró, contemplando matrizes que vão ao encontro de um dos mais apreciados gêneros musicais no Brasil.

Fruto do Laboratório de Pesquisa Teatral e Dança da Escola Porto Iracema das Artes - ligado ao Instituto Dragão do Mar -, a apresentação, gratuita, encara, entre outros desafios, o de estabelecer uma conexão entre o tradicional e o contemporâneo, feito que se repercute tanto nos movimentos coreográficos quanto em todo um panorama visual, responsável por dinamizar ainda mais o repasse do conhecimento forrozeiro.

Terminologia

O espetáculo é resultado também de uma intensa pesquisa do grupo, que foi buscar, nos anais historiográficos do gênero musical, as bases que o constituem. Entender o porquê de o forró ser, na mesma medida, extremamente inveterado e potencialmente versátil, firmou-se, assim, como um dos grandes propósitos da equipe.

Foi durante esse processo de interiorização, inclusive, que surgiu o termo "forró ancestral" - cunhado pela própria Cia -, algo que contrapõe a famosa expressão "forró de raiz". "Temos uma justificativa para usar um termo e não outro. Acreditamos que, quando se fala em 'forró de raiz', geralmente há um sentimento exclusivista, de que aquela é a única expressão que pode designar os pilares do forró", esclarece Éder. "Preferimos, então, 'forró ancestral', porque o termo dá uma concreta dimensão do que realmente é o gênero musical, algo mais antigo do que se pensa", completa.

As nuances de tais conclusões aparecem no palco límpidas, destituídas de amarras. Ao som tanto de músicas compostas especialmente para a apresentação quanto de canções clássicas dentro do escopo referente, tudo parece casar bem no espetáculo.

Desde o figurino assinado pelo pernambucano Paulo José - riquíssimo em cores - ao jogo luminoso coordenado pela iluminotécnica Ivna Ferreira, há um singelo apreço em estabelecer contato direto com o público. Um que seja verdadeiro, rítmico, animado.

Método

Tais premissas da forma de trabalho da Companhia herdam bastante do Método Omì, criado e desenvolvido pelo próprio grupo, e que se esgueira em quatro bases práticas de execução coreográfica: o contato, o princípio da circularidade observado na capoeira, a dança de salão - na qual Éder é especialista - e a educação somática.

Nas palavras do diretor, "é o que utilizamos diariamente dentro da Cia e o que tem nos motivado a pensar em apresentações que promovam um diálogo maior com outras áreas do conhecimento, espaços em que a dança também pode entrar e fazer morada".

E o público sente isso. Não à toa - durante apresentação no Teatro Sesc Iracema em 13 de dezembro do ano passado, data celebrada como o dia do forró - "Ibirapema" teve ótima recepção, alargando a visualidade do espetáculo frente ao público cearense.

"O esforço, agora, é de ir garimpando espaços, fazendo o espetáculo ser conhecido, já que ele é muito novo - nasceu em julho do ano passado sob a tutoria de Helder Vasconcelos. É o momento de mostrarmos de forma mais efetiva nosso trabalho", afirma Éder.

Mais informações:

Espetáculo "Ibirapema, o forró que eu faltei", da Omí Cia de Dança. Hoje (26), a partir das 19h, no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. Contato: (85) 3488.8600