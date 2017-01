Um filme de todos nós

00:00 · 20.01.2017 por Mariane Morisawa/ Luiz Zanin Oricchio - Agência Estado

Casey Affleck a (esquerda) e Lucas Hedges em "Manchester À Beira-Mar": proposta narrativa do diretor Kenneth Lonergan exige paciência do espectador, recompensada por um resultado maduro, que torna o filme forte candidato ao Oscar 2017

Manchester à Beira-Mar", que estreou no Brasil nesta quinta, 19, é uma volta por cima e tanto de seu diretor, Kenneth Lonergan, que se envolveu numa batalha de seis anos para lançar seu longa anterior, "Margaret" (2011), por divergências com os produtores e o estúdio. Em entrevista no Festival de Toronto, ele minimizou o caso. "Fiquei muito tempo sem dirigir filmes porque dá muito trabalho. Nesse período, escrevi três peças. No meu entender, estava muito ocupado. Mas, aparentemente, para o resto do mundo sou um preguiçoso", disse o nova-iorquino, que também é corroteirista de "Máfia no Divã" (1999), "A Máfia Volta ao Divã" (2002) e "Gangues de Nova York" (2002) e diretor de "Conte Comigo" (2000).

O projeto caiu em seu colo por acaso. Os atores Matt Damon e John Krasinski pediram que Lonergan escrevesse o roteiro a partir de uma ideia dos dois, sobre um homem que deixou sua cidade e, depois de anos, é resgatado por seu irmão, que lhe pede para cuidar de seu filho. Era para Damon dirigir. Mas ele acabou desistindo e pediu para Lonergan assumir a função. Para garantir que a visão do cineasta fosse preservada desta vez, Damon, um dos produtores, exigiu o corte final.

Casey Affleck - que ganhou o Globo de Ouro 2017 de melhor ator de drama pelo papel e é forte candidato na corrida pelo Oscar - é Lee Chandler, que trabalha como faz-tudo de um condomínio em Boston, mora num quartinho deprimente, não tem amigos, quase não fala, mas se mete em brigas de vez em quando.

Um dia, recebe o aviso de que seu irmão Joe (Kyle Chandler) morreu. Volta à sua cidade natal, Manchester by the Sea, em Massachusetts. Seu irmão deixou especificado no testamento que deseja que seu filho, o adolescente Patrick (Lucas Hedges), abandonado pela mãe, seja criado pelo tio.

Ao mesmo tempo em que retoma o contato com o sobrinho, Lee resiste a ficar. A razão é explicada aos poucos, em flashbacks longos, que cortam a narrativa sem aviso. "Eles vêm em blocos e têm uma progressão, meu montador disse que era como uma história paralela em vez de flashbacks", explicou Lonergan. "É algo que passa pela cabeça de Lee o tempo inteiro, ele está meio vivendo no passado e no presente ao mesmo tempo, e a estrutura reflete isso".

Elenco

O naturalismo é a grande arma do diretor. "Gosto de escrever diálogos realistas, que vêm da interação dos personagens. O elenco ensaiou como se estivesse numa peça e passou um tempo na região, o que foi bom principalmente para Kyle Chandler, nascido na Georgia e morador do Texas, e Michelle Williams, que interpreta a ex-mulher de Lee, criada em Montana e que vive hoje em Nova York".

A atriz brinca que, se fosse homem, teria sido presa por perseguir mulheres da região. "Eu ficava na porta de escolas, observando as mães, pegando detalhes: Qual era a aparência delas? Usavam ouro ou prata? Botas de cano alto? Como eram seus cabelos? Quantos filhos tinham? Como falavam? Qual era seu sotaque? Fui a cafés. Comprei roupas em lojas locais. Conheci um garçom e pedi para gravar sua voz".

Para Casey Affleck, nascido e criado em Massachusetts, a dificuldade foi se manter no estado mental de Lee. "Precisava cuidar para não ficar tentando agradar ao público. Às vezes, isso acontece com os atores, quando o melhor é contar a história que se quer contar, com personagens que se comportam como as pessoas se comportam, sem se preocupar que sejam transparentes. Porque as pessoas normalmente não são assim, elas não querem mostrar como se sentem" Pela quantidade de prêmios que Affleck levou nesta temporada, deu certo.

Crítica

O que vemos de início é o trabalho cotidiano de Lee. Tapa vazamentos e desentope pias. Mantém perfil discreto e distante em relação a moradores e ao chefe. O filme entra aos poucos na vida desse personagem, interpretado em registro discreto por Affleck.

Ora, discrição será tudo para o filme. Se existem obras que optam pelo excesso, esta se volta à contenção. Até mesmo na maneira de contar a história, administrar as idas e vindas no tempo, debruçar-se sobre conflitos particulares entre personagens, até se aproximar, aos pouquinhos, do seu centro de gravidade. Aquele que, até certo ponto (mas apenas em parte), "explica" Lee e seu comportamento.

Essa estrutura em espiral pede certa paciência ao espectador. Atitude que será recompensada pela delicadeza e profundidade dedicadas ao tema central - o que fazer de uma dor que não passa, como levar a vida adiante após um trauma sem possibilidade de assimilação? Em torno desse núcleo tudo vai girar. Mas ele não será dito em palavras, senão nas partes finais da obra.

Como sempre, há um acontecimento que mexe com a vida em aparência estável do protagonista - para Lee, a notícia de que seu irmão morreu. Precisa voltar para sua terra natal, Manchester, para o enterro e também para cuidar do sobrinho, Patrick, que na prática ficou órfão já que a mãe havia se divorciado do marido e casado com outro homem, de outro lugar

Há, assim, as camadas narrativas que vão sendo abertas, e permitindo entradas na vida familiar daquele homem. Há a relação complicada de Lee com Patrick e que, a princípio não a entendemos muito bem. Ambos, adolescente e adulto, são pessoas difíceis, de pouca fala e teimosos. Embora seja perceptível que Lee nutre afeição pelo sobrinho, hesita em transformá-lo em seu filho substituto.

Há algo que nos angustia aqui - e faz parte do tom geral do filme: as coisas nunca saem da maneira como esperamos, em especial quando se trata de um cinema conhecido por seu simplismo. Estamos habituados a um ritmo de roteiro que sempre contrapõe tensão e alívio, sufoco e respiro. Em "Manchester" não é assim. As relações humanas parecem travadas por alguma coisa que não percebemos e essa situação é mantida sem qualquer catarse à vista.

A estratégia de Kenneth Lonergan parece ser esta: manter os sentimentos em suspense, como se congelados. Não é gratuito ambientar a trama num clima marítimo e frio, expresso numa fotografia de cores desmaiadas. Uma foto invernal, em que cores de pouca saturação levam ao espectador a sensação das temperaturas gélidas. Que, claro, são a maneira pictórica de falar da frieza emocional do personagem, que podemos entender em determinado momento como um dado de caráter, mas que depois descobrimos ter outra origem.

Não deve ter sido fácil manter todos esses elementos sob controle, ainda mais quando se trabalha numa cultura do final feliz ou do alívio dramático. Também deve ser anotado o fato de Casey Affleck interpretar de maneira tão contida um homem de intenso drama pessoal. E isso numa cultura cinematográfica que valoriza demais a dinâmica emocional, a expressão paroxística, etc. Talvez o fato de Lonergan ter vindo do meio teatral explique tratamento tão sofisticado quanto surpreendente.

"Manchester à Beira-Mar" é, até agora, entre os filmes que se candidatam ao Oscar, o que exibe envergadura mais madura, tanto do ponto de vista temático quanto da linguagem cinematográfica. Não está onde se espera e não faz qualquer concessão comercial aparente. É filme para adultos, uma faixa de público que vem sendo progressivamente descartada por uma indústria preocupada em oferecer produtos para adolescentes de todas as idades. Em todos os sentidos, "Manchester" é uma avis rara, um ponto fora da curva. Filmaço, em suma.