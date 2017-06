Um encontro de tradições

00:00 · 14.06.2017

Figurinos da quadrilha Junina Babaçu, inspirada na tradição do Boi Bumba: trajes usados, no ano passado, estão em exposição no shopping Benfica

Boi do Ceará, do Piauí, do Macapá e de mangangá, conforme canta o Rei do Baião, Luiz Gonzaga (1912-1989), na música "Boi Bumbá". Basta um excerto da canção para compreendermos que a manifestação artística na qual o cantor e compositor pernambucano faz referência pertence não somente ao Nordeste, mas aos muitos "Brasis" que se configuram na extensão continental onde fazemos morada. É legado imaterial itinerante.

Uma amplitude que pôde ser desenvolvida pela quadrilha cearense Junina Bano ano passado, quando esta se debruçou sobre a riqueza cultural intrínseca ao Bumba-meu-boi para trazer à tona seu trabalho coreográfico e de representação junina.

Escolha temática, inclusive, que lhe rendeu importantes prêmios, incluindo o tetracampeonato cearense de quadrilhas, o bicampeonato no Festival Brasil Junino, além do título máximo no prestigiado Festival Rede Globo Nordeste.

Até o dia 2 de julho, um vasto material referente às apresentações do grupo estará disponível na Galeria BenficArte, no Shopping Benfica. Com entrada franca, a exposição "Boi Babaçu, o Boi do Brasil" visa adentrar no universo de preparação que marcou a temporada de espetáculos capitaneadas pela quadrilha em junho de 2016, incluindo artefatos que detalham bem a trajetória da trupe.

Figurinos, adereços e indumentárias feitas exclusivamente para os dias de competição entram em evidência no ambiente reservado para a mostra. O personagem do Boi também estará disponível para visualização. Confeccionada pelo mestre da cultura Zé Pio - cuja vida é perenemente dedicada ao Bumba-meu-boi - a peça, ao estar presente na exposição, naturalmente evoca um necessário olhar.

"O de resgate da nossa tradição. Especialmente aqui no Ceará, o que percebo é que as manifestações do Boi têm perdido a força. Como quadrilheiros, nosso dever, então, é fazermos resistência frente a essa realidade. A exposição, portanto, é um convite para que as pessoas possam ter um olhar de respeito e valorização pela prática", afirma Suetônio Costa, um dos membros da Junina Babaçu e idealizador do tema trabalhado pela equipe no ano passado.

Oportunidade

Além de oferecer um espectro aprofundado dos detalhes físicos das apresentações da turma, a mostra igualmente representa uma boa oportunidade para quem não pôde conferir o espetáculo ao vivo de assisti-lo na galeria.

Isso porque uma TV estará posicionada em meio aos outros objetos com vídeos exibindo tanto momentos da quadrilha dançando quanto imagens de bastidores, aproximando o público daquilo que faz o espetáculo ser singular na seara que integra.

Quanto ao tema no qual se debruçarão neste ano, Suetônio adianta: "Se chamará 'Baião made in sertão', onde prestaremos homenagem aos 71 anos do ritmo, completados neste ano, e aos 70 anos de lançamento da música 'Asa Branca'".

A estreia da Junina Babaçu com a nova temática já tem data marcada : acontecerá nesta quinta-feira (15), a partir das 22h, no Ginásio do bairro Parangaba.

Mais informações:

Exposição "Boi Babaçu, o Boi do Brasil". Até 2 de julho na Galeria BenficArte (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Gratuita. Visitações: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, de 15h às 21h. Contato: (85) 3243.1000