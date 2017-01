Um duplo olhar de Canevacci

00:00 · 19.01.2017

Canevacci dedica o olhar sobre as ação das polifonias, dos sincretismos e fetichismos

A visita do pensador romano Massimo Canevacci à capital cearense tem sido cercada pelo cuidado à obra e pesquisa deste pensador contemporâneo. Além de uma disputada palestra realizada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), onde investigou-se o tema "Arte, Cidade e Narrativas Visuais", o público local terá a oportunidade de um encontro entre livros e o próprio autor.

Hoje, às 19h, na Sem Título Galeria, acontece o lançamento local das obras "Sincrétika - Explorações Etnográficas sobre Artes Contemporâneas" e "Fetichismos Visuais - Corpos Erópticos e Metrópole Comunicacional". Ambas as publicações partem na frente como reimpressões atualizadas e pertinentes ao universo estudado pelo italiano.

Em "Sincrétika - Explorações Etnográficas sobre Artes Contemporâneas", o autor problematiza as relações entre culturas ubíquas e etnografia, explorando, por este prisma, uma constelação vagante. Incide e questiona o pensamento cada vez mais miniaturizado, onde estão compactadas as chances de investir na contemplação.

Perder-se, deixar-se ser um agente observador, e não reprodutor de uma realidade sufocante, resvala por um expediente difícil de ser efetivado. Canevacci percorre as diversas dimensões sobre o "vago" - a beleza fugidia - e o vagar: viajar sem uma meta precisa, por um mapa incerto, entremeado pelo conceito de desorientação quase clássico para a antropologia.

Atualização dedicada de "Sincretismos: Uma exploração das hibridações culturais", de 1996, nesta publicação o autor traça uma teia costurada pelas relações entre arte, etnografia e sincretismos. Canevacci aborda o moderno conceito "glocal", criado para designar e asseverar as resultantes da mistura entre cultura contemporânea globalizada e tradições locais.

Conhecimentos

"Sincrétika" lança luz sobre a necessidade de dedicar e percorrer com a mesma curiosidade crítica manifestações pontuadas - desde o cinema e a moda aos rituais dos xavantes ou de um artista cherokee. Todas estas observações denunciam apontamentos múltiplos, pavimentados em saberes que transitam por diversas áreas do conhecimento, como antropologia, comunicação, filosofia e crítica das artes. O escritor capta o movimento das polifonias, sincretismos, fetichismos diante do estupor da autorrepresentação impregnada em cada indivíduo.

Em "Fetichismos Visuais - Corpos Erópticos e Metrópole Comunicacional" (obra esgotada que ganhou reimpressão), o pensador rediscute os conceitos de fetichismo impressos por Marx (1818-1883) e Freud (1856-1939).

Este estudo parte para a abordagem das possibilidades de um novo fetichismo: o visual, capaz de representar uma ruptura em relação aos sentidos clássicos ou populares do fetichismo. Canevacci rediscute o conceito para compreender as contradições flagradas na cidade contemporânea. A partir disso, cria a hipótese do metafetichismo.

O livro desenvolve uma genealogia antropológica do fetichismo para verificar se é possível afirmar e praticar a hipótese de um metafetichismo além dos domínios políticos ou desvios estigmatizantes incorporados nas estratificações históricas. "O metafetichismo é a metáfora do desejo difundido da metamorfose: de mudar identidades, prazeres, formas, 'corpos', vidas".

Cada vez mais precisas e urgentes, as observações de Massimo Canevacci reverberam com apuro e frescor ao tempo presente. É dono de pontuações múltiplas, empenhadas em avaliar as proximidades e choques inerentes a culturas, política e sociedade. Estes estudos lançam-se como um farol ante a mediocridade reinante no discurso mediado pelas redes sociais. Um ambiente onde as noções referentes a um posicionamento humanizado são diluídas e engolidas no entrave entre dois eixos políticos distintos.

Trajetória

Professor de Antropologia Cultural e de Arte e Culturas Digitais na Faculdade de Ciências da Comunicação, na Universidade de Roma "La Sapienza", o antropólogo italiano foi professor visitante em universidades europeias, em Tókio (Japão) e em Nanquim (China).

Desde 2010, atua como professor visitante no Brasil, em Florianópolis (UFSC), Rio (UERJ) e São Paulo (ECA). Atualmente, leciona na Universidade de São Paulo, no Instituto de Estudos Avançados (IEA-USP). Em 1995, recebeu do Governo Federal a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul - medalha prontamente devolvida no ano passado, após a efetivação de Michel Temer como presidente da República.

Além das obras lançadas em Fortaleza, destacam-se na trajetória deste pesquisador as publicações "A cultura Bororo entre tradição, mutação e auto-representação" (Annablume, 2012), "A cidade polifônica - Ensaio Sobre a Antropologia da Comunicação Urbana (Studio Nobel, 2011) e "Antropologia da Comunicação Visual" (Editora Brasiliense, 2009).

Espaço

Inaugurada em setembro do ano passado, com a abertura da Exposição "Em Desalinho",a Sem Título Galeria busca o protagonismo como um novo espaço de arte e janela para produção e pensamento.

Contando com a organização de Elizabeth Guabiraba, a galeria aposta na manutenção de mostras pensadas cuidadosamente por curadores, além do constante fluxo de novos artistas capazes de dialogar com uma produção madura.

O encontro com Canevacci alinha-se com a produção de dias dedicados às falas de artistas e pensadores, cursos livres e mostras de vídeo. O sonho de Elizabetth é "multidão", no sentido que Antonio Negri a conceitua: uma multiplicidade de singularidades irredutíveis, um sujeito coletivo que pode agir em comum, mas mantendo suas diferenças.

Mais informações:

Lançamento dos livros "Sincrétika" e "Fetichismos Visuais" com a presença do autor Massimo Canevacci. Hoje, às 19h, na Sem Título Galeria (R. João Carvalho, 66, Aldeota) Gratuito. Contato: (85) 98881.8261

Livros

Sincrétika - Explorações Etnográficas sobre Artes Contemporâneas

Massimo Canevacci

Studio nobel

296 páginas, 2016

R$ 54

Fetichismos Visuais - Corpos Erópticos e Metrópole Comunicacional

Massimo Canevacci

Ateliê Editorial

336 páginas, 2015

R$ 55