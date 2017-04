Um drama espiritual

00:00 · 07.04.2017 por Leonardo Volpato - Folhapress

Desesperado e sem forças para continuar vivendo, um pai deixa de acreditar em Deus após perder a filha pequena em um assassinato brutal. O acerto de contas entre ele e o Todo-Poderoso é o tema de "A Cabana", filme de Stuart Hazeldine que estreou quinta (6) nos cinemas, adaptado de um best-seller de mesmo nome do canadense William P. Young.

Na trama, Mack (Sam Worthington) é um pai de família que vive atormentado pela culpa por causa da morte da filha pequena, Missy (Amélie Eve). Durante as férias, a menina foi sequestrada por alguém que não deixou rastros. Depois, uma investigação policial apontou que a Missy foi morta com requintes de crueldade, mas seu corpo não foi encontrado.

A partir de então, Mack vive amargurado, irritado e coloca sua fé, que no início é forte, de lado. Ele começa a duvidar de Deus e a questionar os motivos de Ele ter deixado aquilo acontecer com sua filha.

Tudo muda quando ele encontra, em sua caixa de correspondências, um misterioso bilhete o chamando para um encontro na mesma cabana nas montanhas que foi usada para o brutal assassinato de Missy - onde foi achado o vestido ensanguentado da menina.

Após muito pensar, Mack resolve ir. E é justamente nesse local que ele tem uma espécie de acerto de contas com Deus, personificado na figura de Elouisa (a atriz Octavia Spencer), uma mulher que o personagem chama de Papai e que lhe transmite paz.

É com ela que ele terá diversas discussões e é ela quem tentará explicar os motivos pelos quais sua filha se foi. Outro destaque do longa é a participação da atriz brasileira Alice Braga. Ela interpreta a Sabedoria. Em um determinado momento, Alice entra em cena para falar sobre os julgamentos feitos por Mack enquanto um pai desesperado por respostas.

Livro

Sucesso no mundo inteiro, o livro "A Cabana", já vendeu quase 20 milhões de exemplares no planeta. Lançada em 2007, nos Estados Unidos, pelo escritor canadense William P. Young, a obra já foi adaptada para 39 idiomas.

No Brasil, já são mais de 4 milhões de cópias comercializadas. E agora há também uma nova edição da obra, pela editora Arqueiro, que celebra seus dez anos e traz texto inédito do autor, inclusive sobre detalhes das gravações do longa-metragem e um caderno de fotos com cenas da adaptação.

O livro se tornou um best-seller desde o seu primeiro lançamento. A curiosidade é que Young, em 2005, criou a história pensando em presentear alguns amigos e não para comercializar.

Por abordar temas universais, como religiosidade, perdão, saudade, dor, amor e ódio, a história tem agradado a todos os tipos de público desde então.