Um ciclo de reinvenção

00:00 · 28.01.2017 por Roberta Souza - Repórter

É fato que educação e cultura estejam na linha de frente da resistência aos problemas sociais no Brasil; e essa não é uma característica somente dos dias de hoje. Mas especialmente em 2016, com a ocupação de escolas pelos secundarias, de universidades pelos estudantes universitários, e das sedes do Ministério da Cultura (MinC) pelos artistas, essa memória política foi revisitada com intensidade.

De portas abertas para esse tipo de discussão, Fortaleza começa 2017 recebendo um dos maiores festivais estudantis da América Latina, a 10ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE), entre 29 de janeiro a 1º de fevereiro, em vários espaços do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). O evento celebra 20 anos de sua existência, além de dar início à comemoração dos 80 anos da UNE - que acontece em agosto.

Apoiado pela Prefeitura, pelo Governo do Estado e também por algumas parcerias privadas, a Bienal contou com investimento de cerca de 2,5 milhões.

A programação cultural, coberta de atrações locais e nacionais, inclui uma mostra estudantil e outra convidada, contemplando música, artes cênicas, audiovisual, literatura, artes visuais e outras linguagens.

Entre os destaques nacionais, estão confirmados shows da paraense Gaby Amarantos e do rapper Emicida; no teatro, aula magna com Zé Celso e seu Teatro Oficina; no audiovisual, exibição do filme "Cinema Novo", com a presença do diretor Eryk Rocha; além dos debates sobre políticas culturais com nomes importantes do cenário brasileiro, a exemplo do ex-ministro da Cultura Juca Ferreira e da professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ivana Bentes, que também integrou a equipe de Juca.

"Em tempos de crise econômica nos estados, nos municípios, vão vir mais de 5 mil estudantes de ônibus para cá, fora a população de Fortaleza. Essa é uma Bienal de resistência nesse sentido. Qualquer empresa privada teria cancelado um evento desse porte por causa dos custos, mas nós não, a Bienal vai dar uma lição de resistência, de beleza, de qualidade", ressalta a presidente da União Nacional dos Estudantes, Carina Vitral.

Ceará

Apesar de já ter se candidato outras vezes para sediar a bienal, essa é a primeira em que o Ceará recebe o evento, que já passou por Salvador, Rio, Recife, Olinda e São Paulo. "Nossa ideia é sempre revezar as regiões em que isso acontece. A última aconteceu no sudeste, e a gente queria trazer para o nordeste, e para o Ceará, porque aqui tem um apelo cultural muito forte, mesmo a rede do movimento estudantil se organiza culturalmente, seja na UFC, na UECE, nas universidades particulares. A concha acústica da UFC já vivenciou vários momentos importantes da cultura estudantil e isso foi decisivo para que acontecesse a bienal aqui", explica a presidente da UNE.

"E havia esse desejo tanto dos estudantes como da cena cultural mesmo da cidade. A gente considerou uma grande vitória trazer a Bienal para o Ceará, e vai ser uma experiência incrível para o nordeste", acredita Luis Carlos, vice-presidente da UNE aqui no Estado. Para a curadoria das mostras, a organização levou em consideração desde a diversidade regional até questões vinculadas à temática central: a "feira da reinvenção", remetendo às feiras do nordeste e a reinvenção diária que o momento social, político e econômico nos impõe.

"Em toda Bienal, a gente faz um esforço de trazer um tema geral, mas que permita aos estudantes fazer uma imersão mesmo sobre o Brasil, sobre o processo de formação do povo brasileiro, como forma de projetar o futuro do País", observa Patrícia Matos, coordenadora geral do Circuito Universitário de Cultura e Arte (Cuca) da UNE.

Programação

Durante os quatro dias que se seguirão, haverá a exibição de mostras estudantis e a realização de oficinas e debates, além dos grandes shows à noite, na Praça Almirante Saldanha. Toda a programação é gratuita e aberta para quem é de Fortaleza. Apenas algumas oficinas ficarão sujeitas à lotação das salas. Os estudantes que vierem de fora, no entanto, pagarão uma taxa de R$ 150 para despesas com alojamento nas universidades e galpões locais.

A abertura no domingo à noite (29) será feita pelas vozes cearenses de Lorena Nunes, Nayra Costa, Mulher Barbada e Lídia Maria, com o projeto "Elas cantam Belchior", recriando no palco os grandes clássicos do autor de "Paralelas", "Apenas um rapaz latinoamericano", "Medo de avião", "Como nossos pais" e "Todo sujo de batom". Depois, são os garotos da banda local Selvagens à Procura de Lei que completam a noite. A banda Baiana System era outra atração prevista para esse dia, mas o grupo cancelou a participação na segunda-feira (10) por incompatibilidade de agenda.

As atividades musicais no domingo incluem também o cortejo de abertura da manhã, às 9h, pela praça Almirante Saldanha, em homenagem a Patativa do Assaré, com o Grupo Teruá e os Brincantes de São Francisco.

A cantora Gaby Amarantos se apresenta na noite de segunda-feira (30), e na terça (31), sobem ao palco os rappers Erivan Produtos do Morro e Emicida.

Ainda no domingo, acontece a mesa "A reinvenção da cultura na defesa da democracia no Brasil", com a presença de Juca Ferreira (ex-ministro da Cultura do Brasil), Ana Petta (atriz e cineasta da Clementina Filmes), Tico Santa Cruz (cantor e compositor) e Liliane Oliveira (Marcha Mundial das Mulheres-MMM). A atividade será realizada no Teatro Dragão do Mar, das 17h às 20h. No mesmo horário será exibido o filme "Cinema Novo", na Sala do 2 do Cinema do Dragão do Mar, com a presença do diretor Eryk Rocha.

O destaque das artes cênicas na programação é para José Celso Martinez, que conduz uma aula magma, das 15h às 17h da terça-feira (31), na Praça Verde.

O encerramento, na quarta (1), contará com uma assembleia do Cuca da UNE e com uma Culturata, espécie de passeata dos estudantes. "A Culturata tem o papel forte em deixar uma mensagem para a cidade. A grande bandeira do movimento cultural estudantil hoje é a ocupação dos espaços públicos e das ruas, e é isso que vamos fazer", finaliza a presidente Carina Vitral.

Mais informações:

10ª Bienal da Une. De 29 de janeiro a 1º de fevereiro, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Aberto ao público e gratuito. Programação completa em: une.Org.Br