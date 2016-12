Um certo medo de seguir o coração

00:00 · 31.12.2016 por Diego Benevides - Crítico de cinema

Primeiro longa-metragem de Miles Joris-Peyrafitte volta aos anos 90 para mostrar a história de amor e amizade de três adolescentes tentando se encontrar no mundo

Se estivesse vivo, Kurt Cobain faria 50 anos em 2017. É essa sensação de homenagem que fica após a sessão do drama "Commo Você É", primeiro longa-metragem dirigido por Miles Joris-Peyrafitte, que venceu o prêmio especial do júri do último Festival de Sundance.

A história é inspirada na música "Come As You Are", um dos maiores sucessos do Nirvana. "Sem pressa, rápido / A escolha é sua, não se atrase / Descanse, como um amigo, como uma velha memória", diz a pequena letra da canção.

No filme, a música se transforma nos conflitos de três jovens da não tão distante década de 90. Jack, papel de Owen Campbell, e Mark, interpretado por Charlie Heaton (ator da série "Stranger Things"), se conhecem depois que seus pais começam a namorar. Na escola, a dupla se junta à bela Sarah, vivida por Amanda Stenberg.

"Como Você É" é estruturado basicamente em depoimentos policiais. A partir deles, voltamos ao passado dos três personagens para saber o que houve com eles. A sensação de insegurança existe desde o início, mas os porquês são revelados em doses homeopáticas até o fim da projeção.

Jack, Mark e Sarah representam uma juventude mestiça, que transita entre a quebra de paradigmas e o desejo de se encontrar no mundo. A relação entre Jack e Mark é sugerida desde o início e é a grande chave para revelar os problemas que aconteceram entre os três.

Joris-Peyrafitte não esconde sua inexperiência como diretor, mas é interessante perceber que ele não abre mão de correr riscos com sua narrativa fragmentada, densa e totalmente dependente das atuações do elenco. Esse risco é bem-vindo porque o cineasta não se intimida nem se coloca em cena com prepotência, rendendo um filme que, embora possua problemas, fica reverberando na cabeça de quem assiste após a projeção.

Armas

"E eu juro que eu não tenho uma arma / Não, eu não tenho uma arma", repete Cobain na música, como quem anuncia um desastre. E é o que acontece na vida não só do trio, mas da família deles.

De forma eficiente, o roteiro coloca em diálogo os adolescentes com os adultos. Esse paralelo abre espaço para a intolerância, o machismo, a misoginia e o desrespeito por quem se é. Com um pai conservador, Mark não consegue se encontrar, nem ser feliz. Jack tenta abrir espaço para que o amigo se perceba, mas as relações ao redor parecem sempre catastróficas. Os adultos da história mostram facetas inconsequentes que, de uma forma ou de outra, repercutem na vida dos jovens.

O visual de "Como Você É" emula com perfeição o ritmo acelerado dos anos 90, com a dinâmica das cores e uma trilha sonora frenética, que não deixa o ritmo cair. Mesmo que os personagens tenham empatia, a história prepara o público para o pior e é quase impossível não se relacionar e lamentar o que acontece com eles.

Joris-Peyrafitte pode não ter uma obra-prima em mãos, mas desenvolve com clareza e sensibilidade esse olhar sobre o mundo habitado pelos jovens, uma realidade que ainda tenta ganhar novos rumos nos dias de hoje. E, por mais trágica que seja a história, há uma sensação de esperança que vem do amor vivido pelos personagens em pouco menos de duas horas de projeção, e isso é valioso.