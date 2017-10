Ulysses e a Constituição (Sagração) da Primavera

00:00 · 13.10.2017 por João Soares Neto - Especial para o Caderno 3

Neste outubro de 2017, estamos todos sem ter horizontes a médio prazo. Vejam o que escrevi em 1988, um pouco antes da promulgação da Constituição de 1988. Será que o vivido nestes tempos de hoje não são rescaldos do passado. Leiam e julguem. Desde o primeiro dia em que os constituintes se reuniram extremamente bem remunerados, diga-se de passagem, para elaborar a nova Constituição brasileira que se tem falado em datas para sua promulgação: 7 de setembro, 21 de abril, 15 de novembro etc.

De repente, a mulher do Deputado Ulysses Guimarães descobre no calendário de sua cozinha que a primavera está chegando e resolvem apelidar a nova Carta Magna de "A Constituição da Primavera". O dia escolhido foi 5 de outubro, nada mais, nada menos, que o "Dia da Ave", segundo o calendário cívico-histórico brasileiro. Os pássaros (grafia correta) ficarão felizes pela escolha do seu dia para tão importante acontecimento e, em revoada, passarão em rasantes sobre a Praça dos Três Poderes.

Para quem mora para estas bandas do Brasil onde as estações se resumem a sol e chuva, ou seca e enchente, a coisa até parece piada. Como parece piada a discussão sobre o que é ou o que não é empresa nacional, pois as daqui, se não tiverem sido assistidas com o dinheiro farto e generoso dos incentivos fiscais, já pouco mais são os espectros de uma empresa.

Um constituinte cearense querendo falar difícil disse que "a Constituição somos todos nós". Eu emendaria, "a Constituição somos todos nós e eles", em parte, frutos da delinquência eleitoral de um povo subnutrido, esmagado pela corrupção e descrente de tudo.

Por tudo isso é que fiz, mesmo sem entender de música erudita, uma analogia entre "A Constituição da Primavera", de Ulysses Guimarães e a obra musical "A Sagração da Primavera", de Igor Stravinsky.

A obra de Stravinsky foi recebida como um verdadeiro escândalo quando de sua estreia na primavera de 1913, em Paris. Sua força foi tamanha que passou a influir na mudança da postura cultural da época e o choque que produziu mexeu com as classes dominantes de então que, estupefatas, ouviam as suas partes no Teatro dos Campos Elíseos.

É provável que a analogia que me proponho a fazer se prenda ao próprio conteúdo da peça musical que se compõe de duas partes. A Constituição também terá duas partes, o antes e o depois. Voltamos a Stravinsky: A primeira parte é a adoração à Terra (seria a defesa intransigente da reforma agrária ou não?), em que é descrita o renascimento da natureza (seria o resgate da cidadania?), os augúrios da primavera: dança das adolescentes (seriam os desejos confessáveis ou não e as esperanças da nossa jovem democracia?), os jogos de captura (os jogos de poder entre o Centrão e as esquerdas?), os jogos das cidades (os interesses do centro-sul versus norte-nordeste?), a procissão do sábio (Ulysses e o séquito de jornalistas) e a dança da terra (a festa cívica da promulgação?).

O que espero é que esta analogia não se configure também na segunda e última parte da composição que é chamada de O Sacrifício) (seria no nosso holocausto?) e a conclui com a Dança do Sacrifício) (seria a vingança dos eleitores com a "dança" dos constituintes em 1990?).

Stravinsky e analogia à parte, o brasileiro já vive a dança do sacrifício há muito tempo, penitencia-se da insensatez coletiva que permite a eleição de políticos corruptos, despreparados ou maquiavelicamente geniais que se contrapõem a uns tantos outros capazes e até honestos que, pouco ou quase nada, conseguirem nesta nova Constituição.

Vitórias a comemorar? Quais? Não se sabe ainda como o país e a Nação reagirão aos direitos, encargos e diretrizes da "Constituição da Primavera", nome que sugere ser tão efêmero quanto o tempo que medeia uma outra estação. É bom lembrar que a estação que antecede a primavera é o inverno, sem esquecer que ela é substituída pelo verão, época sujeita à chuvas e trovoadas, especialmente, em países tropicais e bonitos por natureza.

João Soares Neto é empresário, escritor e membro da Academia Cearense de Letras