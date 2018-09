Última parada

00:00 · 20.09.2018 / atualizado às 02:13 por Dellano Rios - Editor de Área

Chico Buarque: "Caravanas" terá registro ao vivo lançado em novembro Foto: Leo Aversa

Chico Buarque de Hollanda é um artista singular, sob mais de uma perspectiva. Se diferencia de seus pares não apenas pela qualidade de sua produção, mas também pelo ritmo que imprime a ela. Chico compõe, grava e excursiona pouco. Aliás, dos anos 90 para cá, sua aparições são cada vez mais espaçadas. Quando sobe no palco, outra distinção: o cantor e compositor carioca não se acomoda em um repertório de grandes sucessos. Cada turnê tem um setlist distinto, onde há um espaço generoso para as canções da nova safra e uma incursão pelo passado que combina favoritas do público e pérolas para aficcionados.

"Caravanas", sua turnê corrente, tem todas essas marcas. Baseada no repertório do disco homônimo, lançado pela Biscoito Fino em agosto de 2017, ela passa por Fortaleza neste fim de semana. Chico e sua banda fazem duas apresentações no Centro de Eventos do Ceará - a primeira na sexta-feira, 21; a segunda no sábado, 22 -, ambas às 21h30.

A excursão começou em dezembro de 2017 e encerra sua itinerância na capital cearense. Passou por poucas cidades, em geral com mais de uma data em cada uma delas, e foi marcada por espaçamento entre estas minitemporadas. Em abril, o artista gravou duas performances no Tom Brasil, em São Paulo (SP). O resultado pode ser visto em novembro, quando a Biscoito Fino lança o DVD ao vivo de "Caravanas", com direção de Joana Mazzucchelli. O registro também estará disponível em CD duplo e nas plataformas de streaming.

Repertório renovado

O repertório que Chico Buarque vem apresentando na estrada conta com quase 30 canções. As nove músicas de "Caravanas", seu 38º álbum de estúdio, estão lá.

Da nova safra, destacam-se composições como "As Caravanas", que na versão de estúdio soa pesada, com seu arranjo de cordas, beat box e uma letra na melhor tradição política de Chico. "Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria/ Filha do medo, a raiva é mãe da covardia", canta, numa referência aos ânimos conservadores cada vez mais exaltados no País. Outros pontos altos do disco são "Casualmente", um bolero com versos em espanhol e português; e o samba "Jogo de bola", um ode a um Brasil do futebol, do amor e de um clima mais leve.

De outros tempos, voltam à cena clássicos como "Mambembe" e "Partido alto", ambas de 1972, escritas para o filme "Quando o carnaval chegar", de Cacá Diegues; a bossa "Retrato em Preto e Branco", do terceiro álbum do artista, de 1968; a politizada "Sabiá", daquele mesmo ano; "A História de Lily Brau", do disco "O Grande Circo Místico" (1983); e "Iolanda", versão da canção homônima de Pablo Milanés, que Chico gravou com Simone em 1984. No bis, costumam figurar "Paratodos", "Futuros Amantes" e "Geni e o Zepelim".

Quem define o que será tocado é o próprio Chico. "O processo de construção do repertório se dá a partir do Chico, ele é que monta o roteiro e sempre a gente tem tocado as músicas do disco correspondente. Mas, a cada turnê, há uma visão geral do repertório dele", explica o maestro Luiz Cláudio Ramos, um dos fieis escudeiros que acompanham o veterano.

A banda

Chico é conhecido por mexer pouco na escalação de sua banda. Ramos, por exemplo, trabalha com ele desde os anos 1970. Começou como músico de estúdio, tocando violões em guitarras. Desde a turnê de "Paratodos", ele é o responsável pelos arranjos e pela direção dos shows do compositor.

Ele explica que a palavra de ordem é mexer nas canções mais antigas que são escolhidas por Chico. "Para a turnê, foram mantidos os arranjos originais do disco 'Caravanas' , porque o CD tinha acabado de ser feito e não tinha sentido fazer mudanças. Mas as músicas antigas foram todas rearranjadas. Tivemos que fazer uma adaptação para os músicos do conjunto. Nós somos sete: João Rebouças (piano), Jorge Helder (baixo), Jurim Moreira (bateria), substituindo o Wilson das Neves, que faleceu ano passado; Chico Batera (percussão), Bia Paes Leme (vocal e teclados), Marcelo Bernardes (sax, flauta e clarinete) e eu (violão e guitarra)".

O cearense Jorge Helder - um favorito de nomes como Maria Bethânia e Adriana Calcanhotto - trabalha com Chico desde 1993. "Fiz o 'Paratodos', 'Uma palavra', 'As cidades', o DVD 'As cidades', gravei 'Carioca', gravei 'Chico' e depois o DVD também; e o mais recente, 'Caravanas'", enumera. O baixista é conhecido por seu perfeccionismo.

E é um dos mais ansiosos pelos shows de Fortaleza. "A expectativa é grande. Estou super feliz por poder fazer isso: tocar com o Chico na minha cidade. É muito representativo. Meu primeiríssimo trabalho com o Chico, em 1993, aconteceu em Fortaleza. E agora nós vamos encerrar a turnê desse disco também em Fortaleza. Isso é bem simbólico e emocionante", revela Helder.

Repertório

Minha embaixada chegou

(Assis Valente)/ Mambembe

Partido alto

Iolanda

Casualmente

A moça do sonho

Retrato em branco e preto

Desaforos

Injuriado

Dueto

A volta do malandro

Homenagem ao malandro

Palavra de mulher

As vitrines

Jogo de Bola

Massarandupió

Outros sonhos

Blues pra Bia

A história de Lily Braun

A bela e a fera

Todo o sentimento

Tua cantiga

Sabiá

Grande Hotel

Gota d'água

As caravanas

Estação derradeira

Minha embaixada chegou (reprise)

Bis:

Geni e o Zepelim

Futuros amantes

Paratodos

Mais informações:

Caravanas - show de Chico Buarque. Dias 21 e 22 de setembro, às 21h30, no Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz). Ingressos à venda na loja Feitiço (Shopping Iguatemi) e pelo site www.bilheteriavirtual.com.br