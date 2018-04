"Tudo que Quero" reforça talento de Dakota Fanning

00:00 · 27.04.2018 por Sérgio Alpendre - Folhapress

É interessante ver o progresso das talentosas irmãs e atrizes Dakota e Elle Fanning, que começaram a brilhar nas telas quando crianças. A mais nova, Elle (nascida em 1998), parece ter finalmente chegado a um ponto de virada em sua carreira com "O Estranho que Nós Amamos' (Sofia Coppola, 2017).

Esse ponto havia chegado antes para Dakota (1994). Foi com 'The Runaways: Garotas do Rock' (2010), em que interpreta a vocalista da banda Runaways. Nenhum dos filmes citados deve ficar nos anais da história. E "Tudo que Quero", de Ben Lewin, que comprova o talento de Dakota, não atingirá patamar superior.

É, contudo, um filme agradável de se ver, muito graças a ela, aqui num papel desafiador: Wendy, moça autista de 21 anos que escreve um roteiro para mais um episódio da série "Star Trek", como parte de um concurso.

Sabemos que o problema de uma pessoa autista não é de inteligência ou aptidão, e sim de comunicabilidade. Mas, mesmo dizendo com todas as letras que tem um roteiro que precisa ser enviado a Hollywood, ninguém parece lhe dar ouvidos. Ou seja, é problema de atenção também, mas dos que a amam.

Até que ela resolve levar o roteiro por conta própria, saindo de San Francisco (quase 600 quilômetros ao norte) na companhia de seu cachorrinho. O filme então cresce, tornando-se um road movie, espécie de primo mais modesto do "História Real' de David Lynch.

Tom

Num papel desses, há sempre o risco da comiseração e do sentimentalismo, algo na linha do clássico "Rain Man" (1988), em que nem o habilidoso Barry Levinson conseguiu superar a contento algumas armadilhas impostas pela trama.

Sabiamente, preferiu-se o tom menor, uma produção pequena, com um diretor mais habituado a séries de TV e já distante de seu maior sucesso no circuito indie: 'O Favor, O Relógio e o Peixe Muito Grande' (1991).

Cena

"Tudo que Quero' é também um reencontro com Toni Colette, atriz quase sempre mal aproveitada, em um papel digno de seu carisma. Há ainda a relação conflituosa, mas de amor, entre Wendy e a irmã Audrey.

A cena em que Audrey vê imagens das duas, ainda crianças, brincando ao piano é talvez a mais tocante, sem cair na chantagem emocional.

Lewin ainda consegue dosar os momentos em que Wendy sai dos trilhos com aqueles em que ela se mostra brilhante e, principalmente, entende o tamanho de seu filme. O longa é uma singela surpresa. Longe de ser imperdível, mas bem acima do insignificante.