Tudo pode piorar

00:00 · 31.01.2017 / atualizado às 00:09 por Mayara de Araújo - Especial para o Caderno 3

Em caixas de energia, lixeiras, muros e paradas de ônibus, a frase se divisa - pela cor, letra ou simplesmente pelo imperativo. O "vai dá certo", aquele lá com erro gramatical e tudo, grafitado na cidade atravessa os sujeitos urbanos de diferentes formas - indiferença, alento ou enorme contradição. Para a Inquieta Cia., a esperança contida na frase nem sempre ajuda.

"Às vezes, a gente se vale desses clichês, como 'Vai dar c'erto. Se não deu certo é por que não chegou ao fim' e isso nos acomoda mais do que mobiliza. É isso o que queremos contestar", argumenta Andrei Bessa, um dos atores de "Derivações do PIOR", programação performática que estreia nesta quarta-feira, dia 1.

Produto de dois anos de experimentações, "Derivações do PIOR" engloba uma série de materiais dos quais o elenco, composto por Andréia Pires, Andrei Bessa, Geane Albuquerque, Gyl Giffony, Lucas Galvino e Wellington Fonseca, precisou abrir mão. "Em janeiro de 2015, iniciamos os estudos para 'Pra Frente o Pior', espetáculo selecionado pela Escola Porto Iracema das Artes e que estreou em abril de 2016. Nesse caminho, muitos movimentos e muitas questões que queríamos debater acabaram não entrando no espetáculo. Agora estamos retomando tudo isso".

Os desdobramentos da pesquisa, desenvolvida junto ao coreógrafo Marcelo Evelin (PI) e a dramaturga Thereza Rocha (RJ), geraram uma instalação, intitulada "Derivações do PIOR", que fica em cartaz de 1 a 4 de fevereiro; "Um brinde ao fim", uma vernissage que acontece na quarta-feira, na Galeria do CCBNB; uma performance nas ruas do Centro de Fortaleza, chamada "Pajeú", apresentada na quinta-feira, 2; e uma leitura performática de "Crise e Insurreição", na sexta-feira, 3.

"Em todas elas abordamos o conceito de pessimismo alegre: uma resistência à ideia de que o melhor está por vir. Não, não vai melhorar. Nada vai melhorar", detalha Bessa. O pessimismo em questão dialoga com diversos fatos políticos, econômicos e sociais que ganharam os jornais e abalaram o mundo nos últimos anos: a crise dos refugiados na Europa; os conflitos na Síria e o avanço do Estado Islâmico; a vitória de Donald Trump, nos Estados Unidos; o Impeachment brasileiro e os escândalos de corrupção investigados pela operação Lava Jato. "Tudo isso nos atinge e a arte não está alheia a isso. Pelo contrário. Pensamos: como levar esse peso, essa tensão para o palco, mas de forma mobilizadora?", questiona.

Segundo Andrei, a proposta é que a consciência desse cenário desfavorável não produza uma acomodação. "É uma coisa que a jornalista Eliane Brum fala: o que está por vir não vai melhorar, mas não é por isso que não vamos fazer nada. Devemos, na verdade, nos mobilizar para enfrentar o pior".

Na instalação performativa, o grupo adapta "Pra Frente o Pior" ao espaço do Centro Cultural Banco do Nordeste. A mudança, do teatro à galeria de arte, não é apenas de endereço. "Relocalizar o espetáculo é garantir um fluxo contínuo, não só durante o tempo fixo da apresentação. É como se a montagem continuasse reverberando com o tempo, com a mudança do público, o vai e vem das pessoas", explica. Para o ator, uma montagem com características tão abertas como essa não faz sentido se fincar pé numa única locação.

Crise Hídrica

A mesma lógica se aplica a Pajeú, performance apresentada nas ruas do Centro, no entorno do CCBNB. Nela, os atores vão à estafa na tentativa vã de sustentar o peso da água, armazenada em garrafões de 20 litros. Segundo Andrei, além das questões já citadas, problemas locais também foram alvo da preocupação dos atores nestes meses de preparação. "A crise hídrica no Ceará também nos impacta, queríamos fazer algo a respeito disso. Depois de alguma discussão chegamos na situação do rio Pajeú, que é fundador de Fortaleza praticamente e está poluído", comenta.

Levar a performance à rua, segundo o ator, é também uma forma de convite. "Aqui perto do CCBNB, nas feiras, no entorno da Catedral, há trabalhadores e muitas pessoas que nunca entraram na galeria, pessoas que nem sabem que isso está aqui. Nós assumimos um risco de ir à rua, mas é justamente disso que se trata o trabalho: fazer algo mesmo sem saber se vai dar certo".

Mais informações:

"Derivações do PIOR". De 1 a 4 de fevereiro, de 10h às 19h. Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB - Rua Conde D'Eu, 560, Centro) Contato: (85) 3464.3108