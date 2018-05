Trocas além-mar

00:00 · 02.05.2018 por Roberta Souza - Repórter

Geograficamente privilegiado como um estado que faz ponte direta com outros continentes além-mar, o Ceará nem sempre foi beneficiado por essa posição estratégica. Especialmente no que diz respeito ao intercâmbio cultural, produtores em geral relatam as dificuldades de promover essas trocas; a questão financeira costuma ser o principal desafio. Mas uma iniciativa local tem chamado atenção para isso neste primeiro semestre de 2018: o projeto Giro das Artes, cuja primeira edição encerra no próximo dia 4 , com espetáculos de danças franceses gratuitos no Cineteatro São Luiz.

Realizado com apoio da Lei do Mecenato, o evento conseguiu captar R$130 mil com o apoio da Enel, e firmou parcerias com instituições internacionais, como o Instituto Francês e a Pro Helvetia, para viabilizar a vinda de mais de 30 artistas estrangeiros. Uma das finalidades do projeto é, portanto, criar acordos diplomáticos entre público e privado para viabilizar ações culturais.

O diretor e curador do Giro das Artes, Paulo Feitosa, explica que, desde a concepção do projeto, o diálogo entre fronteiras é uma prioridade. "Ofertar para o cearense essas discussões contemporâneas vindas de lugares diferente nos coloca no lugar de diálogo com o mundo. Estamos com o outro independente das barreiras territoriais", observa.

Realizar o Giro, portanto, é uma forma de criar esse lugar de convergência. "O principal foco é abrir diálogo entre nossos artistas e esses convidados, para que eles possam criar dispositivos de reflexão além das nossas referências locais", diz.

Atrações

De março para cá, passaram pelo palco do Cineteatro São Luiz o show StepUp, do grupo musical espanhol Aupa QUARTET, e o espetáculo teatral Hamlet, do suíço Boris Nikitin. Na sexta (4) é a vez do público conferir os solos de dança contemporânea francesa "Black Belt" (Kubilai Khan investigations) e Tremor and More (Herman Diephuis). "Todas essas obras falam de um lugar de disputa de fronteira, seja territorial, de imigração, artística", contextualiza Paulo.

A companhia Kubilai Khan investigations foi fundada há 20 anos e tem mais de 30 criações representadas na França e em mais de 60 países. Ela traz ao Giro das Artes o solo Black Belt, com o intérprete Idio Chichava. Com criação coreográfica e música de Frank Micheletti e luz de Ivan Mathis, a obra chama o público a contemplar uma África em movimento a partir de uma visão interna e não fantasiada que se tem sobre o continente.

Na mesma noite o público vai conferir "Tremor and More", dirigida por Herman Diephuis em colaboração com o bailarino brasileiro Jorge Ferreira, que é o intérprete desta obra. Neste trabalho exploram, por meio da dança, a capacidade de transformação do intérprete.

Vale ressaltar que ambas as atrações farão atividades extras nesta quinta (3), na Escola Vila das Artes. Herman Diephuis vai ministar um workshop para cerca de 80 alunos da instituição, que também vão acompanhar a montagem do espetáculo na sexta. Já Idio Chichava realizará uma conversa com artistas locais cujo objetivo é a investigação da criação de obras de intercâmbio (realizada com diferentes países). Inscrições podem ser feitas por email (contato@quitandadasartes.com).

Próxima etapa

As articulações para a próxima edição do Giro das Artes já estão acontecendo. Paulo Feitosa adianta que ela será realizada ainda no segundo semestre, de setembro a dezembro. A captação via Lei do Mecenato prevê o mesmo orçamento inicial, e as parcerias internacionais também serão de grande auxílio.

"Fechei uma parceria com um instituto de exportação da arte coreana, o Art Council Korea, e teremos Park Jiha, uma musicista que toca flautas tradicionais coreanas. Além disso, também acertei com o Mercado de Artes do Atlântico, que acontece na Espanha, e vamos trazer um grupo de teatro e outro de dança de lá. Tem ainda uma parceria para outubro com o governo da china, que viabilizará a vinda de um quarteto de música clássica chinesa", adianta o curador do projeto.

As apresentações acontecerão novamente no Cineteatro São Luiz, outro parceiro fixo, que diminui também os custos de realização das atividades. No que depender da resposta do público, cativo nos espetáculos, workshops, palestras e residências, independente das barreiras de idioma, o Giro terá vida longa.

Mais informações:

Giro das Artes apresenta os solos "Black Belt", de Kubilai Khan investigations (França) e "Tremor and More", de Herman Diephuis (França) - Dia 4 de maio, às 18h no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro, Fortaleza/CE). Gratuito. Contato: (85)3235.4063.