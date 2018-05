Trilha de um instante

00:00 · 05.05.2018 por Antonio Laudenir - Repórter

A capa do disco-manifesto "Tropicália ou Panis et circenses", lançado em 1968, com Gil, Gal e Caetano

Bastante popular nas AM e FM brasileiras, a canção "Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones" narra a desventura de um jovem guitarrista norte-americano que deixou tudo de lado para servir seu país no Vietnã. Gravada originalmente pelo cantor italiano Gianni Morandi em 1966, a faixa pousou no Brasil um ano depois, numa versão assinada pelos Os Incríveis.

O que inicialmente aparenta ser uma composição inocente e sem muita profundidade, esconde a fictícia história de um garoto massacrado pelo horror da guerra. A letra estampa bem os dois antagônicos lados que se formaram na década de 1960. Para que as ideias voltassem a ser perigosas, o embate entre as velhas forças dominantes e uma juventude insurgente era preciso. A trilha sonora deste impasse continua a influenciar tempos depois.

No agitado ano de 1968, a música concentrou perto de si toda a aura daquele momento. De Beatles à Rolling Stones, passando pelo fervor dos tropicalistas, cada artista traduziu ou foi atingido pelas necessidades de mudança que eclodiam nos principais centros econômicos e urbanos do mundo.

Um ano antes, "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" dava os primeiros recados ao estabelecer conexões entre experimentalismo, produção em estúdio e busca da expansão da mente. Algo de estranho surgia no horizonte da tradicional indústria musical e o caminho não teria volta. Restava aos criadores se sobressair cada vez mais nesse território, o que gerou uma disputa sadia por emplacar álbuns consistentes.

Os próprios Beatles buscaram superar o nível do registro anterior com "Álbum Branco". Jimi Hendrix (1942-1970) dava vida ao ambicioso "Electric ladyland" e os Rolling Stones sacavam da cartola "Beggar's Banquet", disco bem mais cru que trouxe "Street Fighting Man" e "Sympathy for the Devil" como armas desse fronte de guerra.

Outros hits esmagadores tomaram as estações de rádio. Destacam-se "Born to Be Wild" (Steppenwolf), "Mrs. Robinson" (Simon & Garfunkel), "Suzie Q" (Creedence Clearwater Revival), "The Weight" (The Band), "White Room" (Cream) e "With a Little Help from My Friends" (Joe Cocker).

No espectro comportamental, a vida destes músicos confundia-se com os eventos daquele tempo. A imagem do artista engajado e influente politicamente era ampliada.

Johnny Cash (1932-2003) apresentou-se para os penitenciários de Folsom Prison enquanto os Beatles invadiam a Índia com o pretexto de acompanhar o Maharishi Manesh Yogi. Elvis Presley (1935-1977) tentava reconstruir o prestígio de outrora com "1968 Comeback Special" e os Stones se uniam a John Lennon, Eric Clapton, The Who e Jethro Tull no especial para a TV "The Rolling Stones Rock and Roll Circus". A sul-africana Miriam Makeba (1932-2008) trazia os ecos da luta contra o apartheid na África do Sul, com o balanço de "Pata pata".

Brasil

Em território verde-amarelo, o clima entre estudantes, artistas e intelectuais era preocupante. Imerso na Ditadura Militar desde 1964, o acirramento entre estudantes e forças militares aumentou quando o estudante secundarista Edson Luiz de Lima Souto é morto durante invasão policial do restaurante do Calabouço, no Rio de Janeiro. O crime resultou em protestos contra a ditadura, cujo um dos momento mais discutidos foi A Passeata dos Cem Mil, organizada na capital fluminense.

Na música, a jovem guarda dava sinais de esgotamento enquanto Roberto Carlos traçava outros planos para a carreira ao vencer o festival de San Remo (Itália). A efervescência musical estava concentrada nos festivais e no nascimento do movimento tropicalista.

As canções de protestos ganharam certa projeção nacional com os festivais de canção transmitidos pelas TVs Excelsior, Record e Globo. Nesses eventos, os cantores e compositores passavam pelo crivo uma plateia entusiasmada, formada, em grande parte, por estudantes. Ritmos, estilos e experimentações com ingredientes de bossa nova, rock e cancioneiro tradicional surpreendiam o público.

Caetano Veloso e os Mutantes conclamavam o Maio de 1968 com "É proibido proibir". Já Chico Buarque e Tom Jobim (1927-1994) venceram com Sabiá" e ganharam sonoras vaias. Para a plateia, "Pra não dizer que não falei de flores", de Geraldo Vandré, deveria ter levado o primeiro lugar.

Era também a época em que a guitarra elétrica na música brasileira foi considerada uma inimiga. Ao costurar traços da música popular nacional com elementos estrangeiros, os tropicalistas causavam a discórdia de seus contemporâneos. Gil, Caetano, Gal Costa, Tom Zé, o arranjador Rogério Duprat (1932-2006) e o poeta Torquato Neto (1944-1972), entre outros, estipulavam a pedra fundamental de "Tropicália ou Panis et circenses", obra fundadora do movimento artístico.

O Brasil de 1968 testemunhava uma série de manifestações artísticas, culturais e sociais tanto no globo quanto em seu próprio território. Indícios de novos tempos, construídos sob o olhar atencioso de uma nova geração, pareciam quase certos. Em relação à realidade brasileira, a onda acabou chocando-se violentamente com as rochas ainda em dezembro, com a consolidação do Ato Institucional Número Cinco (AI-5).