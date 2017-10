Três gerações em conflito

00:00 · 14.10.2017 por Diego Benevides - Crítico de Cinema

Em seu primeiro filme de destaque internacional, a cineasta Laura Schroeder conseguiu reunir a atriz Isabelle Huppert e sua filha na vida real, Lolita Chammah, em um drama que investiga o desmoronamento familiar.

Lolita interpreta Catherine, que retorna a Luxemburgo após dez anos morando na Suíça. A filha Alba, vivida pela magnética Themis Pauwels, foi criada pela avó Elisabeth, papel de Huppert. Essa rachadura entre as três, provocada pelo tempo e pela distância, começa a descascar um conflito de gerações turbulento, onde as duras consequências são inevitáveis.

O roteiro de Schroeder, em parceria com Marie Nimier, apresenta situações naturalistas que poderiam acontecer em qualquer família. Aos poucos, é possível imaginar e, às vezes, constatar o que aconteceu entre aquelas mulheres.

O mais interessante, no entanto, é que a trama não alivia para nenhuma delas. As três, incluindo a jovem Alba, têm reações questionáveis e fica difícil interceder por alguma delas no decorrer da história.

Isso mostra a perspicácia do roteiro de não apelar para situações fáceis demais, ciente de que as marcas do passado serão sempre motivadoras de mudanças hoje, ainda que nem tudo saia como planejado.

Rupturas

Contra a vontade da mãe, Catherine se isola em uma casa com a filha Alba, na tentativa de reconquistá-la. Ainda existe afeto entre elas, mas toda vez que ele é manifestado pode causar o efeito reverso. Todas ali omitem algo e suas versões nem sempre são realmente confiáveis.

Os conflitos surgem com espontaneidade, mérito de um roteiro que prima por uma construção narrativa sólida. Por mais que Huppert apareça pouco em cena, as interpretações de Lolita e Themis rendem momentos que variam entre o delicado e o raivoso, em um retrato duro das relações afetivas entre três gerações de mulheres.

Aliás, "Barrage" foi concebido por uma equipe técnica formada majoritariamente por mulheres. Destaque para a brilhante diretora de fotografia Hélène Louvart, que também fez um trabalho primoroso em "Pina" (2011), de Wim Wenders. Louvart elabora imagens sensíveis que tentam penetrar no universo das personagens principais.

Como sugere a metáfora do título, a barragem é uma barreira que impede o fluxo de água, peixes e resíduos. No filme, é nessa barreira que as personagens estão, sempre tentando ultrapassá-la com dificuldade. "Barrage" é sobre as feridas familiares que nunca cicatrizam. É sobre a confiança colocada à prova no lugar, nas nossas próprias origens, onde ela precisava ser pura e inquestionável.

Com previsão de estreia para novembro desse ano nos cinemas brasileiros, "Barrage" integra a extensa programação do Festival do Rio e, nos próximos meses, disputa uma vaga no Oscar de melhor filme estrangeiro como representante oficial de Luxemburgo.