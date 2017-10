Trazer filmes “descolonizados”

00:00 · 10.10.2017 por Roberta Souza - Repórter

De cima para baixo: filmes “Híbridos” (Brasil e França), “Minha Amiga do Parque” (Argentina) e "Rei" (Chile), três longas a serem distribuídos pela Descoloniza

Antes de trabalhar com distribuição de filmes, Ibirá Machado formou-se em Geografia. Vem desse período uma visão que desvia do modelo econômico em vigência e busca novas propostas de realização. E é isso que ele deseja com a criação recente de sua distribuidora, a Descoloniza Filmes, com sede em São Paulo. A ideia é priorizar obras dirigidas por mulheres, de países periféricos e com temáticas que contribuam com a reconstrução de uma nova forma de pensar.

Fruto de parceria com a cineasta Beatriz Seigner, a distribuidora já adquiriu os direitos de alguns filmes que começarão a circular a partir de novembro. É o caso de “Híbridos” (Brasil e França), de Priscilla Telmon e Vincent Moon. A bagagem trazida da Vitrine Filmes, onde trabalhou até 2014, garantiu a Ibirá experiência e contatos necessários para manter-se nesse mercado mesmo de forma independente. Lá, ele passou por filmes como “O Som ao Redor’ (Kleber Mendonça Filho, 2013), “Frances Há” (Noah Baumbach, 2013), “O Abismo Prateado” (Karim Aïnouz, 2013) e “Las Acacias” (Pablo Giorgelli, 2013), dentre outros.

Posteriormente, coordenou ainda o lançamento de longas-metragens como “Yorimatã” (Rafael Saar, 2016), “A Morte de J.P. Cuenca” (João Paulo Cuenca, 2016), “A Loucura Entre Nós” (Fernanda Vareille, 2016) e “Crônica da Demolição” (Eduardo Ades, 2017).

Após certo tempo trabalhando de maneira totalmente independente, tomou uma decisão. “Ano passado pensei que podia me assumir como distribuidor para concorrer a alguns editais”, conta. A parceria com Beatriz, com a qual já havia distribuído “Bollywood Dream – O sonho bollywoodiano”, em 2011, apontou o caminho.

Curadoria

“Os distribuidores geralmente não têm um foco muito grande; têm uma linha curatorial, mas não tão restrita. Isso cabe mais aos agentes, revendedores internacionais dos filmes. Você olha o catálogo e sabe que tipo de filme vai encontrar”, explica Ibirá. “Já eu quis pensar em algo nesse sentido e foi meio natural por conta daquilo que acredito em termos de sociedade, futuro, construção, nova forma de convivência”, completa.

Sob esse aspecto, fez todo sentido para Ibirá priorizar filmes que a Descoloniza propõe desde o próprio nome. “Obviamente nossa linha curatorial não é obrigatória”, adianta. Segundo ele, trata-se de um foco para garantir um equilíbrio. Se o filme for estrangeiro, que seja produzido em países periféricos, latino-americanos; se for brasileiro (o objetivo é que sejam a maioria no futuro), devem ser priorizados documentários ou ficções que tragam alguma forma de questionamento em relação à atual sociedade. “Outras vozes, outras formas de protagonismo que não aquelas que estamos acostumados em nossas narrativas de cinema. Que traga questionamento, propostas”, detalha.

A Descoloniza é associada, desde o princípio, ao Lared, associação de distribuidores independentes latino-americanos, por meio da qual Ibirá já adquiriu os direitos para distribuição dos filmes “Rei” (Niles Atallah, Chile), “Abraça-me Como Antes’ (Jurgen Ureña, Costa Rica), “Minha Amiga do Parque” (Ana Katz, Argentina) e “Um Homem Insignificante” (Khusboo Ranka e Vinay Shukla, Índia), previstos para chegarem aos cinemas em 2018. O distribuidor garante ainda que está fechando contratos com filmes trazendo questões indígenas, políticas e sociais – um deles produzidos por pessoas da periferia de São Paulo.

Mercado

Questionado sobre a abertura do cenário audiovisual nacional para propostas como a sua, Ibirá não se ilude. “Não é um cenário efetivamente bom, no sentido de que, no Brasil, a população é grande e a rede de cinema é pequena. E o que é menor ainda é o parque exibidor alternativo”, avalia. “Das cercas de 3 mil salas, digamos que 90% são salas comerciais; os outros 10% ou até menos são salas do circuito alternativo, e elas têm que competir com muitos filmes”, pontua. Segundo Ibirá, isso significa que o público sempre vai ficar muito restrito.

Para os produtos da Descoloniza, ele prevê a distribuição certa em pelo menos 10 capitais brasileiras, entre elas Fortaleza. O Cineteatro São Luiz e o Cinema do Dragão do Mar são dois espaços citados por Ibirá como referências para esses lançamentos. Ainda que o número de salas inicialmente previstas seja pequeno, o distribuidor aponta custos que quase inviabilizam os processos. “Me preocupam alguns custos obrigatórios, como o investimento na acessibilidade dos filmes, que envolve pelo menos 10 mil reais. Hoje a Ancine subsidia isso, mas se o benefício acabar não temos como continuar existindo, infelizmente”, desabafa, ressaltando, porém, que reconhece a importância da exigência.

Ibirá aponta alguns caminhos viáveis para a mudança desse cenário. “Acho que, por um lado, precisa ser feito um investimento em salas, com ingresso mais barato, o que atrai público. É preciso levar estrutura em locais onde pessoas nunca foram ao cinema, e junto a isso fazer um trabalho de base, sessões com debate, etc”, sugere. O destino da Descoloniza, portanto, a muitos pertence.

Entrevista

Salomão Santana

Cineasta e programador

Proposta “necessária para o momento”

Qual a importância de iniciativas como a Descoloniza?

A proposta progressista da distribuidora Descoloniza é necessária para o momento. Existe uma lacuna no mercado e os filmes dirigidos por mulheres precisam de mais espaço. Uma parcela importante do público habitual vem cobrando por paridade, além de ser uma ótima oportunidade para novas plateias.

Você tem uma distribuidora, a celeste, que no momento passa por um hiato. Quais as maiores dificuldades de atuar neste setor, de maneira independente?

Abrir uma distribuidora é um desafio burocrático e financeiro. As taxas de recolhimento do Condecine, além de todos os custos com VPF (Virtual Print Fee), divulgação e direitos por cada filme (pagos em dólar), inviabilizam qualquer operação. Infelizmente, a renda complementar com o VOD (Video On Demand) ainda não é o suficiente para fechar essa conta. Acredito que o maior desafio da Descoloniza está no enfrentamento destas questões. Infelizmente, a Ancine ainda não tem uma política de inclusão com novos empreendedores.

