Travessia pelo mar

00:00 · 17.01.2017 / atualizado às 08:20

O jovem Breno Alves: primeiro livro mistura vivências pessoais e ficção. ( Foto: Divulgação )

Há muito considerado matéria-prima para um robusto celeiro de produção cultural, o mar - enquanto elemento presente na dinâmica da natureza - conseguiu, com o tempo, atingir um feito louvável: o de transitar com facilidade entre diferentes linguagens artísticas.

Letras de música, pinturas, poemas, sequências cinematográficas, peças teatrais e coreografias, por exemplo, são apenas alguns dos constantes redutos de representação das reminiscências oceânicas, um movimento de trabalho que vai na direção oposta da inconstância das ondas.

O mesmo também é substrato poético para a literatura, uma das searas que mais tem gerado voz própria, um jeito particular de falar sobre o mar.

Basta observamos obras de autores como Jorge Amado, Vinícius de Moraes e Fernando Pessoa - dentre tantos outros nomes - para encontrarmos uma espécie de carta náutica, um documento escrito com letras volúveis com vistas a contemplar o navegável.

Dito isso, o primeiro livro lançado pelo cearense Breno Alves - natural de Crateús (CE) - já pode ser enquadrado nessa seção destinada às narrativas sobre, com e para o mar. "O Náufrago" elege o ingrediente natural para falar de saudade, tristezas, evoluções e involuções, mas, sobretudo, da passagem da adolescência para a vida adulta - fase quase sempre permeada por muitas dúvidas, anseios e dramas.

Tais sentimentos vão ao encontro da rotina de Rafael, jovem adulto que enfrenta um misto de sensações ao se defrontar com uma série de questões sobre seu passado, presente e futuro. O protagonista do livro - mediante turbulento convívio com a namorada e o pai - vai delineando sua história sempre com o oceano à espreita, metáfora certeira sobre a fluidez das relações e da vida.

"É sobre família também, sobre o quanto a presença de pessoas próximas é importante para a construção da personalidade do indivíduo. Por isso mesmo, o tema principal é a paternidade, com o mar protagonizando vários momentos de reflexão e pausa", explica Breno.

Inspiração

A publicação - capitaneada pela editora paulista Giostri - é resultado do trabalho de lapidação de um conto escrito pelo autor em 2006. Àquela época, Breno já era apaixonado pela literatura e pelo mar. Todavia, devido a alguns acontecimentos, não conseguiu desenvolver a narrativa que se dispôs a escrever no início.

A mesma só tomou fôlego novamente em 2014, quatro anos após um período vivenciado pelo escritor no seminário. Segundo ele, "até esse tempo, eu escrevia apenas coisas menores, linhas inacabadas. Este é o primeiro projeto, então, que ganhou força para se transformar em algo realmente maior".

Especificamente sobre sua vivência no seminário, é curioso notar o quanto esse fato se interceptou com a própria verve reflexiva que "O Náufrago" traz. Todos os vinte capítulos que integram a obra aproximam os sons, texturas e detalhes marinhos de um escopo bastante espiritualizado - embora não especificamente religioso -, integrando um recorte intimista de tratamento do cenário escolhido pelo autor para ambientar sua história.

Trama que assim pode ser descrita: Rafael é um jovem que mantém um relacionamento intricado com seu pai - outrora grande escritor de romances - e com Marina, moça de comportamento liberal, mas que guarda profundas tristezas interiores.

Essa dupla relação o leva a rememorar experiências e momentos tanto de desespero quanto de alegria, tudo entrecortado com pensamentos que parecem brotar unicamente à beira-mar.

Tomando-se como princípio o significado primeiro de náufrago ("vítima de encalhe ou outro acidente marítimo", de acordo com o dicionário Aurélio), Rafael exerce efetivamente essa figura evocada no título, algo que o próprio Breno revela ser um estado compartilhado por ele no momento de escritura da obra.

"Foi uma parte da minha vida em que estive perdido, tateando possibilidades. Quis passar essa sensação para o leitor também".

Técnica

Rebuscada, a linguagem empregada pelo autor, segundo ele, procura captar essencialmente essa dificuldade de esclarecimentos da trama.

No entanto, mesmo com esse intento, algumas vezes o que se percebe é o comprometimento do processo de leitura, devido à quantidade de sentenças de difícil compreensão usadas para descrever situações simples. Nesses casos, uma estrutura mais simples para o texto talvez rendesse melhores resultados.

Nada, porém, que deixe de fornecer os instrumentos necessários para a condução de uma boa história: ritmo fluido, construções paragrafais bem encadeadas e personagens cativantes - componentes que garantem momentos ora leves, ora intensos de apreciação par o leitor.

Como destaca Breno, "cada capítulo, para mim, é como o movimento das ondas no mar: não funciona de forma linear", pontua.

"Por isso mesmo, gosto de começar um de modo a não continuar imediatamente a cena que finalizou o outro, 'quebrando' a narrativa e transmitindo esse processo de desenvolvimento da memória".

Projetos

Ainda segundo ele, o livro tem sido bem recebido por onde passa - apesar de ganhar o mercado agora, já havia sido lançado em junho passado, em evento no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) e em equipamentos culturais dos municípios de Limoeiro, Tabuleiro do Norte e Crateús.

Os próximos destinos de divulgação devem incluir cidades cearenses como Sobral e alguns municípios do Piauí.

Já sobre projetos futuros, Breno adianta que está desenvolvendo um livro de poemas escritos durante o processo de feitura de sua obra primeira, algo que deve reunir em torno de 55 composições.

Todas, claro, abordando a temática do mar, talvez para chancelar que este elemento, de fato, não cessa de inspirar e conferir alento àqueles que a ele se avizinham.

Livro

O Náufrago

Breno Alves

Giostri Editora

2016, 167 páginas

R$ 42