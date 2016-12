Tradição nas caixas de som

00:00 · 21.12.2016 por Antonio Laudenir - Repórter

No mesmo ano em que lançou o EP "Jailhouse Rock" (1957), Elvis Presley se aventurou pelo território das comemorações de fim de ano. Discos natalinos são uma tradição no mundo anglófono, com adesões que vão de She & HIm a Bob Dylan

Ah, o Natal. Época de luzes pela cidade. Os familiares em torno da árvore, a ler cartões delicadamente escritos. Tempo de renovação e entrega de presentes. Antes da ceia farta, todos reunidos em comunhão entoam "Então é Natal, e o que você fez, o ano termina e nasce outra vez". A tradição segue intacta. Todos estão felizes e sorridentes.

O trecho acima remete diretamente ao sucesso "Então é Natal", famosa versão da cantora Simone para "Happy Xmas (War Is Over)", do finado John Lennon (1940-1980). Gravado em 1971, com participações de Yoko Ono, Plastic Ono Band e um coral de crianças do Harlem, bairro da periferia de Nova York, o trabalho original apontava um tom de protesto e esperanças por um mundo de paz.

Além da cantora baiana, um bom número de nulidades artísticas produziu uma versão da pieguice do ex-beatle. Uma lista capaz de reunir de Sérgio Reis à Maroon 5. Tantas figuras do mercado fonográfico, empenhadas em gastar a voz com o Natal, revela um filão de muitas décadas. O universo de trilhas sonoras para esta data repleta de magia e, por muitas vezes vazio, conta com os colaboradores mais distintos e inimagináveis.

Força

Uma das constatações inerentes ao Natal é sua força imaginativa para escritores, artistas e músicos, cada um preocupado em selar um ponto de vista sobre a época do ano mais amada pelo mundo ocidental. Nessa trajetória, muitos produziram pelo amor ao significado da data, simplesmente porque são inspirados por uma futura soma de dinheiro ou como forma de protesto contra o caráter mercadológico dessa festa.

A cultura pop do Natal se equivale do fato de que há um mês inteiro (ou mais) inteiramente dedicado a promover a cultura de férias. Livros, canções e filmes capturam o espírito através de muitas gerações. Desde o início do século XIX, e especialmente em meados do século XX, o Natal tem contribuído com o esmagamento de cultura pop nos lares de quem comemora a ocasião. Esta tendência atingiu o auge entre os anos de 1940 e 1990.

Simone, certamente, jamais estará sozinha nessa festa da indústria. Clássicos como "Santa Claus is Coming to Town", "The Christmas Song", "Silent Night" (Noite Feliz), "Let It Snow!" e "Jingle Bells" ("Bate o Sino Pequenino"), só para citar alguns, trouxeram musicalidade à data alusiva ao nascimento do menino Jesus.

Vozes marcantes estão nesse olimpo. Judy Garland (1922 - 1969) lançou, em 1944, o petardo "Have Yourself a Merry Little Christmas" e, até hoje, o número de regravações segue a perder de vista por conta das contribuições de Jackson Five, Bob Dylan, Coldplay e Demi Lovato.

Mergulhado entre as noitadas de Vegas com os parceiros de Rat Pack, Frank Sinatra (1915 - 1998) reserva uma farta discografia de temas natalinos. Um exemplo considerável nesta carreira é o álbum "A Jolly Christmas from Frank Sinatra", de 1957. No mesmo ano, quem diria, o rapaz que rebolava a pélvis, mais conhecido como Elvis Presley, gravou "Elvis' Christmas Album".

Versões sofisticadas pra o gênero natal inclui instrumental (temas tocados com harpas atingiram alta popularidade no Brasil), rock, country, pop e até blues. Seja Rod Stewart, John Travolta, Barry Manilow, The Beach Boys ou Kenny Rogers, cada artista tem sua parcela ativa de trabalho.

Listas

Vale lembrar que muitas destas canções escapam do universo de fim de ano e perduram como ícones pop. Atuam e sobrevivem através das mais distintas plataformas de música. Nos últimos anos, para citar um serviço de streaming, como o Spotify, a canção "Last Christmas", do Wham!, lidera boa parte das listas de "mais tocadas" no período. Apresentada originalmente em 1984, o tempo deu status de standard para esta canção.

A cria da dupla George Michael e Andrew Ridgley conta com regresso regular à estante de novos lançamentos. Versões de artistas, até distantes do mainstream musical - como Erlend Oye (dos Kings Of Convenience), All About Eve, Little Boots, Future Islands, Olly Murs, Manic Street Preachers, The XX, Kim Wilde e Travis - redesenharam o hit.

Mesmo assim, o ano de 1984, no quesito "sucesso de natal" não pertenceu ao Wham!. Quem levou o título de número um naquele momento foi "Do They Know It's Christmas?". A canção foi composta pela Band Aid, um supergrupo surgido da união de aristas britânicos e irlandeses, organizada em 1984 por Bob Geldof e Midge Ure.

Mostrando que no universo pop o Natal também pode significar o cuidado ao próximo, o grupo que reunia nomes como Simon Le Bon (Duran Duran), Boy George (Culture Club), David Bowie, Paul Weller (The Jam) e (óbvio) Bono (U2) se reuniu com o intuito de arrecadar fundos em prol dos famintos da miserável Etiópia.

Outra que segue firme na lista do Spotify é Mariah Carey. Seu single "All I Want For Christmas Is You", lançado em 1994, vendeu a fartura de 1 milhão de cópias desde que chegou ao mercado. O trabalho ainda toca em todos os lugares possíveis e, além das rádios, apareceu no filme britânico "Simplesmente Amor" (2003) e na série "Glee".

A música ganhou uma versão de Mariah com Justin Bieber e já foi interpretada por artistas como Shania Twain, Michael Bublé (esse outro, um campeão de vendas nos últimos natais), Miley Cyrus, The Electrical Fire e John Mayer. O saldo bancário da cantora, estima-se é de US$ 50 milhões em royalties, só por esta faixa.

Punks

A indústria também resvala naqueles ditos rebeldes. É claro que o bom velhinho seria tema para grupos mais barulhentos da música. Vale citar alguns casos como o Bad Religion que lançou "Christmas Songs" e "Little Drummer Boy"; Rancid com "Xmas Eve (She Got Up and Left Me)"; e Ramones com "Merry Christmas (I Don't Want To Fight Tonight)".

Dois casos nacionais são emblemáticos. "Infeliz Natal", dos Raimundos, saiu no lançamento especial "Cesta Básica" (1996). O álbum incluía covers, gravações ao vivo e algumas crias inéditas da turma de Brasília. Porém, em matéria de escracho, é difícil superar "Papai Noel, Velho Batuta", dos Garotos Podres. Este clássico, talvez uma das canções mais conhecidas do punk nacional, foi lançado no primeiro disco da banda de Mauá, em 1985. A faixa foi censurada por conta de um palavrão desferido contra Noel. A solução encontrada pelo grupo foi trocar o termo por "velho batuta".