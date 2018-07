Totoro: 30 anos de um ícone pop

00:00 · 16.07.2018

Personagens do anime “Meu Amigo Totoro”, marco das produções japonesas

A figura que estampa a logomarca do Studio Ghibli é a de Totoro, tão grande é a importância do personagem para o estúdio de animação japonês – e para a cultura em geral. O anime “Tonari no Totoro” (ou “Meu Amigo Totoro”, para os fãs brasileiros) completa seus 30 anos e é, hoje, um marco da importância das produções japonesas na indústria cultural do ocidente.

Lançado em 1988, no Japão, o filme foi dirigido e roteirizado por Hayao Miyazaki. Criador e fundador do Studio Ghibli, ele é um dos mais respeitados criadores do cinema de animação no país asiático.

A consagração no Ocidente se materializaria, duas décadas depois, com o Oscar de Melhor Filme de Animação em 2008, para o longa-metragem “A Viagem de Chihiro”.

Em seus filmes, Miyazaki costuma retratar o poder e a força das mulheres. Suas protagonistas são fortes e independentes. O mesmo acontece com a personagem principal de “Meu Amigo Totoro”, Satsuki Kusakabe. Com mãe acamada e internada no hospital, e o pai às voltas com o trabalho, a menina toma para si a responsabilidade de cuidar da irmã mais nova, Mei.

A caçula também não fica atrás. Após a mudança para uma cidade no interior, em uma vila rural japonesa, a menina desbrava a nova casa e no caminho conhece criaturas fantásticas em meio àquela natureza selvagem.

Esta relação entre o homem e o meio em que vive é outro aspecto muito trabalhado nas animações de Hayao Miyazaki e do Studio Ghibli.

“O Ghibli é um estúdio muito curinga, faz animações baseadas em muitas subjetividades e interpretações. As crianças, o maior público-alvo, podem ter várias interpretações das histórias do Totoro”, explica Caio Túlio Costa, mestrando em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e apaixonado pelas produções do Studio Ghibli e por produções seriadas e cultura pop.

“Já o público mais maduro pode observar outras questões, que vão desde as comparações com a literatura de Lewis Carroll e seu ‘Alice no País das Maravilhas’, quanto menções honrosas à religião Shinto, à fauna e à flora oriental, o culto à saúde da sociedade japonesa e etc”, complementa. “A primeira vez que vi Totoro, ainda era muito criança. Vi e vi o filme em várias fases da minha vida. Enquanto criança, foi de um apego emocional muito intenso. Apesar de não entender bem as motivações dos personagens naquela época, eu pude me identificar muito com cada pedacinho do filme, como um processo imersivo”, lembra Caio Túlio Costa.

Universal

Totoro chega ao Ocidente como algo novo, mas ao mesmo tempo, com algo que atinge o público e o conquista pelo lado emocional. “A expressividade das animações japonesas ultrapassam barreiras, fronteiras e territórios. Os personagens tendem a ser muito humanizados e por isso, graças a uma produção sensível, são muito bem aceitos”, ressalta Costa.

Para o estudante de comunicação, o filme é a marca da cultura japonesa substancializada em forma de animação. O filme usa da sensibilidade do personagem e usa Totoro ao longo de 1 hora e 27 minutos como um porta-voz dessa cultura.

“Meu Amigo Totoro” foi aclamado pela crítica, ficando no 41º lugar na lista feita pela revista Empire, dos 100 Melhores Filmes do Cinema Mundial. O personagem ficou tão famosos que acabou por fazer várias aparições em filmes e videogames do Studio Ghibli.

John Lasseter, diretor de animação da Pixar e da Walt Disney Animation Studios tem uma amizade com Hayao Miyazaki. Constantemente se vê aparições de Totoro em animações da Disney, como em “Toy Story 3” (2010), e em serias animadas, caso “As Meninas Super Poderosas” e “South Park”.

Versão brasileira

A animação estreou no Brasil apenas em 1995 e ganhou dublagem pela Dublavídeo para uma versão em VHS. O filme ganhou uma segunda dublagem para a exibição no canal Discovery Kids (2017), esta feita pela Vox Mundi. Caio explica que a linguagem cinematográfica do oriente está muito presente nas animações. Isso faz com que a voz fica tão intrínseca ao personagem e representativa de uma cena específica que o trabalho de dublagem e de adaptação se torna algo bem difícil.

“A predominância é a versão original legendada. É como se os entusiastas desse tipo de animação não conseguissem desassociar a voz ao personagem por se tratar de uma só coisa. Mas ao mesmo tempo, a dublagem brasileira nas animações é considerada uma das melhores do mundo”, pontua o fã.

A força da dublagem brasileira se consolidou com as primeiras séries animadas na já extinta Rede Manchete de Televisão, que trouxe para o Brasil animações como: “Yu Yu Hakusho”, “Cavaleiros do Zodíaco”, “Jaspion” e “Jiraiya”.

“Como a TV Aberta tem grande influência no consumo das animações japonesas no Brasil, o hábito de assistir dublado foi algo que acompanhou essa geração. Para além dos tempos de Manchete, houveram também programas como Band Kids, TV Globinho, Sábado Animado e outros, que popularizaram o estilo e a propagação do dublado”, finaliza ele.