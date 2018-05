Titãs: flores com espinhos

00:00 · 09.05.2018 por Felipe Gurgel - Repórter

Para quem conheceu os Titãs das décadas de 1980 e 1990 (e a sequência clássica de sua discografia, de "Cabeça Dinossauro", 1986, até "Acústico MTV", 1997), e vê a banda hoje, é difícil não sentir saudades. Entre as formações de rock mais importantes da história do País, a banda de São Paulo segue carreira com apenas três remanescentes da formação clássica: Sérgio Britto, Branco Mello e Tony Belloto.

O resultado da insistência não é tão animador, apesar de a banda tentar inovar. No dia 27 de abril, os Titãs lançaram o projeto da ópera-rock "Doze Flores Amarelas", composta de três partes, na forma de álbuns digitais. O ato I foi dividido em oito faixas, que já estão disponíveis para escuta nas plataformas digitais de streaming. Na sexta-feira, 4, foi lançado o Ato II, com 12 faixas. O terceiro será disponibilizado no dia 11.

No dia seguinte, os Titãs gravarão um DVD do espetáculo, no Teatro Opus, de São Paulo (SP). A ópera inteira deverá reunir 25 composições novas. Hugo Possolo e Otavio Juliano se dividem na direção geral do projeto e o escritor Marcelo Rubens Paiva assina o texto.

O enredo do espetáculo é delicado, e a narra a história de três jovens estudantes de faculdade (Marias A, B e C) que usam um aplicativo chamado "Facilitador". Elas acabam em uma festa e, na ocasião, são violentadas por outros frequentadores. Segundo o material de divulgação da obra, a narrativa surgiu da necessidade de discutir as relações mediadas hoje pela tecnologia, o assédio e a violência contra as mulheres.

"Doze Flores Amarelas" se baseia em alguns trabalhos conhecidos na linha da ópera rock, no cenário mundial do gênero, a exemplo de "Tommy", do The Who; "The Wall", do Pink Floyd; e "American Idiot", do Green Day

Ato I

O disco começa com uma vinheta de abertura. A faixa traz um naipe expressivo de instrumentos de sopro, além de uma narração. "Essa é a história de muitas de nós, Maria A, Maria B e Maria C", enfatiza uma voz feminina.

Na sequência, o single "Nada nos basta" (também lançado em videoclipe no último dia 27 de abril), cantado por Sérgio Britto, começa a contar a história da ópera-rock. A letra da música parece, a princípio, tocar em uma reflexão vaga, mas fala da aproximação dos homens e das mulheres do enredo.

A canção é um pop rock, sem nenhum ingrediente que revele alguma dose de criatividade na formação atual dos Titãs: parece com "tanta coisa" da fase em que a banda seguiu desde a saída de membros clássicos, como o baterista Charles Gavin (2010) e o vocalista Paulo Miklos (2016, dando lugar ao guitarrista Beto Lee, filho de Rita Lee e Roberto Carvalho).

"O Facilitador", em seguida, é um country blues que aborda, com ironia, a facilidade com que as pessoas têm, hoje, de conseguir encontros sexuais casuais, e afins, via Internet e aplicativos. O hard rock "Weird Sisters" injeta um pouco de consistência roqueira na sequência do álbum e mostra como os Titãs, ainda, conseguem calibrar uma boa canção nos moldes tradicionais do gênero.

Disney

"Disney Drugs" debocha com as referências simbólicas da Disney e a sonoridade mantém o pique mais pesado de "Weird Sisters". "A Festa" fala da disposição catártica da juventude playboy na "balada" ("Festa pra dar merda/ Perda total", diz a letra). A música dá conta de transmitir o clima cínico dos personagens da letra, e a faixa, assim, consegue se situar bem no contexto da ópera-rock.

Porém, "Fim de Festa" fala de "agir como um age um animal" e a ópera começa a tocar na questão do estupro. Por mais que o apelo estético da sonoridade consiga envolver o ouvinte, a abordagem da letra, da metade para o final, é agressiva e trata sem o menor tato (e filtro poético) uma questão tão delicada.

Alguns críticos devem argumentar que se trata de uma ficção, mas talvez valha a pena ouvir qualquer mulher (vítima de abuso ou não), sobre a obra. "Me Estuprem", encerrando a sequência, soa tão desastrada quanto a faixa anterior, e trata de um modo muito explícito uma trama agressiva por si só.

