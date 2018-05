Titãs: engrenagens de uma narrativa

00:00 · 09.05.2018 por Antonio Laudenir - Repórter

A possibilidade de criar músicas para contar uma história denunciativa cativou os integrantes do Titãs. Agora quinteto - os remanescentes Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto; e os novatos Beto Lee (guitarra) e Mario Fabre (bateria) -, a banda encampa uma obra complexa para os atuais padrões da música brasileira.

Imersos em um contexto onde a cambaleante indústria fonográfica brasileira continua investindo no lançamento semanal de singles duvidosos, espaço dominado por nulidades como Lucas Lucco e MC Kevinho, os Titãs sacam da cartola um álbum triplo (25 canções) e conceitual. Após 35 anos de batente, com uma trajetória repleta de altos e baixos, a banda entende que ainda pode ser relevante em para o público.

> Titãs: flores com espinhos

Inspirados nas experiências de medalhões da música como The Who e Pink Floyd, a ideia de produzir uma obra dessa envergadura surgiu após as gravações de "Nheengatu" (2014). "Doze Flores Amarelas - A Ópera (Ato II)" é o segundo capítulo dessa batalha.

Mantendo o elo narrativo do material lançado uma semana antes, a voz de Rita Lee retorna para explicar que as coisas ficaram ainda mais complicadas para as três Marias. O órgão de Sergio Britto se mistura à voz da veterana para antecipar a chegada de "O Bom Pastor". O quinteto investe pelo tema da religião para atiçar os dilemas vividos pelas personagens. Os minutos iniciais se misturam com uma timbragem noventista, com os dois pés imersos no som feito pela turma de Seattle. A releitura grunge do quinteto intercalar-se com refrãos mais pausados. A faixa é encerrada com uma levada onde todos os integrantes soltam a voz. Inclusive o serviço de coro realizado por Corina Sabba, Cyntia Mendes e Yás Werneck.

Um dos pontos positivos deste Ato II aparece em "Eu Sou Maria". Composição mais longa do disco, o que aparenta ser quase uma canção de ninar vai evoluindo ao longo da execução. Passeia pelo conjunto de guitarras até explodir em um refrão enérgico. Yás Werneck interpreta brilhantemente sua Maria, aqui diante de um grande e solitário dilema.

Para quem acostumou-se a ouvir a recente sequência de trabalhos dos Titãs, menos corrosivos em relação a momentos anteriores da trajetória do grupo, facilmente estranhará o discurso que critica a falta de voz da mulher sobre o próprio corpo.

Em seguida, "Canção da Vingança" soa genérica em seu serviço de batida marcial. Essa canção lembra ao ouvinte que algumas das peças compostas pelos músicos obedecem a uma história externa. Assim, a quarta faixa do trabalho cumpre a função de engrenagem, de fazer rodar a ópera rock proposta pelos paulistas.

Diferenças

"Hoje" soa até nervosa, porém em poucos segundos é perceptível como o quinteto emula um Queens of The Stone Age dos mais fuleiros. Mesmo com um razoável arranjo inicial de teclados, o restante da música mira em Joshua Homme e acerta no Tihuana. Dessa vez, ao menos não precisaram chamar o Jack Endino para mais uma mancada.

Quase rural, "Nossa Bela Vida" emite algum sopro de originalidade ao usar bem o serviço acústico. Fala sobre recomeços e por quais motivos as coisas simples da vida não são uma realidade. Curta, se apresenta e sai sem menores atropelos. Investindo em um campo totalmente contrário, "Personal Hater" é a mais agressiva do trabalho e discute dentro da ópera rock a maldade de quem ataca outras pessoas nas redes sociais. Tecnologia e dominação retornam como epicentro de uma realidade cada vez mais próxima do caos.

Após outra intervenção pouco iluminada da narradora, o disco segue em frente com a irritante "De Janeiro Até Dezembro". O punk bubblegum tosco e adolescente do Titãs remete imediatamente à abertura musical de alguma série infantil da Disney, algo semelhante a "I Carly" ou alguma temporada de Malhação. Até é possível arriscar que aqui, a função desta música é interar-se com o jogo cênico do show temático dos caras. Difícil aceitar que figuras tão tarimbadas do rock BR levem a sério um troço desses.

Continuidade

O quinteto escorrega ao entregar uma composição sem alma, resta levantar a cabeça com "Mesmo Assim". Se as influências contemporâneas desta formação do Titãs já entregaram arremedos de The Thrills, QOTSA e Green Day, existe mais espaço no bolo para algo mais eletrônico e dançante. Uma aposta por outra estética sonora. O tom idílico da faixa é montado através de baixo pulsante, dedilhados de guitarra no modo The Edge (U2) e econômicos elementos percussivos. A leitura new wave, com ares dos anos 2000, é no mínimo irregular.

"Não Sei" é mais uma produção de "Doze Flores Amarelas"onde o interesse está mais no conteúdo do que na forma. A letra explicita a defesa nefasta dos agressores e a naturalidade como lidam com o crime que cometeram. Resposta imediata, "Essa Gente tem que Morrer" mistura reggae (dos mais burocráticos), musical e grunge.

Cru na maioria das execuções, característica que explica bem a escolha de uma formação mais "garageira", "Doze Flores Amarelas - A Ópera Rock" se divide em explorar melhor o drama das Marias e buscar algum equilíbrio sonoro ao projeto como um todo. Agrupando rock, pós-punk, grunge, new wave, reggae e baladas acústicas, elementos comuns dentro da jornada desta banda, os Titãs continuam a saga mais ambiciosa de sua recente história.