The Who vem pela primeira vez ao Brasil

00:00 · 04.02.2017

Pete Townshend, Keith Moon, Roger Daltrey e John Entwistle: a formação clássica do The Who. Sobreviventes do grupo, Townshend e Daltrey farão uma pequena turnê sul-americana, com passagens por Brasil, Argentina e Chile

Bill Curbishley, empresário da banda inglesa The Who, disse em entrevista à rádio BBC que o grupo fará três shows no Brasil em setembro. As apresentações farão parte de uma turnê sul-americana, que já tem outros dois shows agendados. Um será realizado no Chile e outro, na Argentina.

O evento tomas ares grandiosos por marcar a estreia dos veteranos em palcos brasileiros. As negociações para a vinda se arrastam há quase um ano, como antecipou em maio de 2016 o blog "Vitrola", de Thales de Menezes, jornalista do jornal Folha de S. Paulo.

A confirmação se dá 10 anos após o The Who ter deixado os fãs brasileiros frustrados. Em 2007, uma turnê pela América do Sul chegou a ser anunciada, mas foi cancelada antes da abertura da venda de ingressos.

Remanescentes

Na estrada desde 1964, The Who foi uma das bandas da chamada Invasão Britânica, cena de rock inglesa que conquistou as paradas norte-americanas, na esteira do boom dos Beatles. O grupo é da mesma geração do quarteto de Liverpool e de seus "rivais" Rolling Stones e uma referência clássica para o rock - sobretudo, para as vertentes mais pesadas do gênero.

O quarteto ficou famoso por grandes discos, como a ópera-rock "Tommy" (1969), e por um instrumental mais virtuoso do que o de seus colegas de Invasão Britânica. Hoje, o Who conta hoje com apenas dois de seus membros fundadores, o guitarrista Pete Townshend, 71, e o vocalista Roger Daltrey, 72. A dupla sempre foi o motor das composições do grupo. Os outros membros originais do quarteto já morreram: o baterista Keith Moon (1946 - 1978) e o baixista John Entwistle (1944 - 2002).

Depois de ameaçar várias vezes a aposentadoria, a banda segue em turnê desde o ano passado. Em outubro, o Who se apresentou no chamado "festival dos festivais", o Desert Trip, na Califórnia, ao lado de Rolling Stones, Bob Dylan, Roger Waters, Neil Young e Paul McCartney.

Mais informações da turnê devem ser anunciadas na semana que vem pelos produtores locais.