Testemunho intimista da história

00:00 · 24.01.2017 por Dellano Rios - Editor de área

Svetlana Aleksiévitch, em sua passagem pelo Brasil, na Flip de 2016 ( FOTO: WALTER CRAVEIRO/FLIP )

O Prêmio Nobel de Literatura, recebido no fim de 2015, ajudou a escritora Svetlana Aleksiévitch a ter seus livros traduzidos em países que ainda a desconheciam. Nascida na Ucrânia, a autora cresceu na Bielorrússia, onde ainda vive. Trabalhou anos como jornalista e sua escrita de não ficção desliza entre as classificações de "jornalismo" e "história oral". Escreve em russo, um idioma pouco explorado pelo mercado editorial, que em geral se concentra nas obras escritas antes da Revolução de 1917.

No Brasil, permanecia inédita. Com a fama ganha com o Nobel, tornou-se uma aposta da Cia. Das Letras, que no ano passado editou três de suas obras - "Vozes de Tchernóbil: Crônica do futuro", "A guerra não tem rosto de mulher" e "O fim do homem soviético".

O último, também o mais recente da escritora, chegou às livrarias no fim do ano passado. Com o centenário da Revolução Russa, a obra deve se destacar entre tantas outras que registram a história da União Soviética (URSS), pelo enfoque original. Como o título nacional entrega, Aleksiévitch fala do aurora do mundo soviético, mas em vez de tratar das transformações políticas e econômicas do fim do comunismo real naquela parte do mundo, a autora se detem a ouvir as pessoas comuns, distantes das esferas de poder. E, por meio destas vozes, Svetlana Aleksiévitch capta as transformações no nível do cotidiano dos homens e mulheres comuns, que viveram e fizeram a URSS.

A destituição de uma forma de organização política e de uma ideologia decretou o fim de uma forma de ver o mundo. E que outra maneira de olhar e entender as coisas seria possível para quem tomou aquilo tudo, aquela realidade, por uma realidade absoluta e, por isso mesmo, imutável? É uma questão que guia a autora, atenta às respostas mal formuladas de seus interlocutores.

O projeto

Uma passagem do texto que serve de introdução ao livro "O fim do homem soviético", "Observações de uma cúmplice", sintetiza o projeto de escrita de Aleksiévitch: "A civilização soviética? Tenho pressa para gravar seus rastros. Rostos conhecidos. Não faço perguntas sobre o socialismo, mas sobre o amor, o ciúme, a infância, a velhice. Sobre música, danças, penteados. Sobre os milhares de detalhes de uma vida que vai desaparecendo. Essa é a única maneira de enquadrar a catástrofe no contorno do cotidiano e de tentar contar alguma coisa. De compreender alguma coisa. Não canso de me surpreender com o quão interessante é a vida humana comum. A infinita quantidade de verdades humanas? A história se interessa apenas pelos fatos, mas as emoções ficam à margem". Quem fala nos livros de Aleksiévitch, na maioria das vezes, são mulheres. Em entrevista à jornalista russa-norte-americana Masha Gessen, em perfil publicado na edição de outubro de 2015 da revista New Yorker, a escritora deu uma justificativa para sua predileção por interlocutoras. "As mulheres contam as coisas de formas mais interessantes. Elas vivem com mais sentimento. Elas observam a si mesmas e as suas vidas. Os homens são mais impactados pela ação. Para eles, a sequência de eventos é mais importante".

A explicação simplista e recorre a estereótipos que dividem os gêneros. A boa notícia é que a verdade é mais contundente. Como já explicou em "A guerra não tem rosto de mulher", a voz delas ainda costuma ser abafada. Ao privilegiar a vozes femininas, emerge uma história, por enquanto, pouco conhecida. Em uma obra de não ficção, isso é sinônimo de originalidade.

Livro

O fim do homem soviético

Svetlana Aleksiévitch

Tradução: Lucas Simone

CIA. DAS LETRAS

2016, 600 páginas

R$ 64,90/ R$ 39,90 (e-book)