Território histórico

00:00 · 19.09.2018

Bem histórico tombado pelo Município em 1988, por meio da lei nº 6.318, o Teatro São José foi construído em 1914 e reflete a força de inúmeros agentes culturais. Lutar para se manter em pé tem sido uma das características mais proeminentes de um espaço cuja a existência confunde-se com a formação desigual da população de Fortaleza.

O teatro estava fechado desde 2010, quando fora definida a desapropriação do espaço pelo valor de R$ 944, 7 mil pagos pela gestão municipal à Federação dos Trabalhadores Cristãos do Ceará, entidade responsável pelo prédio desde a inauguração, em 1915. A expectativa inicial era de que o espaço reabrisse no ano do centenário A primeira promessa da Prefeitura foi a de que a reforma começaria em outubro de 2015 e a entra, em abril de 2016. O início dos serviços foi anunciado em agosto de 2016.

O projeto base para o restauro do equipamento data de 2006. Em 2009, ainda na gestão da ex-prefeita Luizianne Lins, a Prefeitura de Fortaleza iniciou o processo de desapropriação do Teatro São José para iniciar as obras. Sem avanço, o prefeito Roberto Claudio incluiu a reforma em suas promessas de campanha. A demora para cumpri-la, segundo ele, ocorreu pela necessidade de refazer todo o projeto arquitetônico, em consonância com as orientações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Todavia, o histórico de resistência do São José vai bem além das fronteiras compostas pelos mais recentes alinhamentos políticos à frente da PMF. Nestes 103 anos de existência, essa é a segunda reforma mais complexa pela qual o equipamento passa. Antigamente, por não se tratar de um patrimônio público, a única ajuda mais efetiva da Prefeitura de Fortaleza aconteceu em 1994, momento onde o Teatro celebrava 79 anos de fundação.

Padroeiro

Para se ter uma ideia do caráter inerente à contribuição social do São José, basta recolher uma afirmação do então diretor do Círculo de Trabalhadores Cristãos Autônomos de Fortaleza no momento da fundação, o padre Guilherme Waessen. Em fevereiro de 1931, segundo o artigo "Obreiros Pacíficos: Direitos e Deveres no Círculo de Operários e Trabalhadores Católicos São José" (Fortaleza, 1915 - 1931), da pesquisadora Ana Cristina Pereira Lima, o eclesiástico afirmou ao jornal O Nordeste que "a Igreja exige que tratem os operários não como escravos, mas como homens e cristãos, não lhes imponham um trabalho acima de suas forças, não descuidem dos interesses espirituais e do bem da alma".

Através do trabalho voluntário de operários, ergueu-se o grande galpão coberto de zinco que até hoje, feitas as devidas adequações, serve de sede ao teatro. A projeção inicial era oferecer lazer produtivo e de fácil assimilação às classes economicamente desfavorecidas, que não tinham como participar da programação do elitista Theatro José de Alencar. Do ponto de vista artístico, o São José registrou eventos consagrados do teatro e da comédia cearense, assim como da música popular. Até mesmo eventos políticos passaram pelo endereço da Rua Rufino de Alencar, como a visita de Juscelino Kubitschek (1902-1976).

Valentia

O tempo trouxe marcas paradoxais. Glória e tradição de um lado, desgaste físico-estrutural do outro. Sem contar com manutenção adequada e qualquer aporte governamental, o Teatro São José esteve prestes a ruir por duas vezes. A primeira foi em 1975 (onde ficou até 2006) ano em que surge a importante figura da presidenta Lyrysse Porto, que assumiu as rédeas do lugar. Um segundo instante complicado acontece em 1992, com a crise da estrutura interna.

Defensora da Cultura Popular e considerada "Dama da Cultura Cearense", além do belo histórico como educadora de comunidades pobres, Lyrysse criou, em 25 de março de 1984, o Museu do Maracatu, sediado nas dependências do São José. Outra contribuição do teatro sob a gestão da educadora foi o Grupo de Danças Folclóricas para a terceira idade e o Centro de Convivência do Idoso, que atendia cerca de 300 idosos com alimentação diária, programa de revitalização da mente, terapia ocupacional, bandinha de música, assistência dentária e até serviços funerários.