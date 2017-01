Temporadas teatrais

00:00 · 05.01.2017

A peça "Meire Love", do Grupo Bagaceira de Teatro, conta a história de três meninas que brincam como crianças, trocam ameaças como adultos e sonham com um gringo apaixonado que vai aparecer para salvá-las

Dois grupos de teatro cearenses iniciam temporadas no Teatro Carlos Câmara essa semana, ficando em cartaz durante todo o mês de janeiro. O Grupo Bagaceira começa hoje (5) com o espetáculo "Meire Love", e o Nóis de Teatro, amanhã (6), com "Todo camburão tem um pouco de navio negreiro". Ambos com entrada gratuita.

"Meire Love" será apresentada em sessões às 12h30 e às 16h, todas as quintas-feiras do mês (5, 12, 19, 26). A peça tem texto de Suzy Élida Lins, que compartilha a direção do trabalho com Yuri Yamamoto. Em mais de 10 anos de estrada, a peça já se apresentou em cerca de 30 cidades, passando por 11 estados brasileiros em importantes eventos de artes cênicas.

No elenco, Yuri Yamamoto, Rafael Martins e Rogério Mesquita dão vida ao primeiro texto escrito pela autora, numa encenação limpa e precisa.

"Meire Love" conta a história de três meninas com mais ou menos doze anos de idade que vivem pelas ruas próximas à orla. Elas pedem dinheiro no sinal, falam palavrões, descem até a praia, mergulham no mar e se drogam.

Na sua saga por sobreviver, se esforçam para vender o corpo e ganhar algum trocado. As 'Meires' brincam como crianças, trocam ameaças como adultos e sonham com um gringo apaixonado que vai aparecer para tirá-las daquele lugar.

Anti-herói

Já o grupo Nóis de Teatro apresentará seu espetáculo nas sextas (6, 13, 20 e 27), às 16h.Vencedor do Prêmio Funarte de Arte Negra, "Todo camburão tem um pouco de navio negreiro" conta a história de Natanael, um anti-herói que nasceu na periferia.

A narrativa traz a saga de um negro que nasce numa situação muito comum a de muitos brasileiros, vive inserido num sistema de opressão e violência e, aos 18 anos, resolve entrar pra polícia militar.

Trata-se de uma dramaturgia épica, na qual o ator narrador é o grande foco, numa espécie de "tragédia afro", com elementos alegóricos e representativos do universo do movimento negro no Brasil num link direto de referência à mitologia dos Orixás.

Atualmente, o Teatro Carlos Câmara, vinculado à Secult, tem sua gestão compartilhada com o grupo Teatro Máquina, selecionado, via chamada pública, no ano passado, para realizar ocupação artística no equipamento.

Mais informações:

Temporadas de "Meire Love" (quintas de janeiro, às 12h30 e às 16h), e "Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro" (sextas de janeiro, 16h). Teatro Carlos Câmara (R. Senador Pompeu, 454. Centro). Entrada Gratuita. Classificação indicativa: 16 e 14 anos.