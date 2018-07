Temporada erudita na Unifor

00:00 · 07.07.2018

A capital cearense será palco mais uma vez de um dos maiores eventos de difusão da música erudita do País. Tradicional no calendário das férias de julho, o Festival Eleazar de Carvalho completa exatas 20 edições em 2018. Consistente, relevante e responsável por difundir o gênero e formar diferentes plateias e gerações de músicos, o evento segue com o mesmo ânimo e carinho do momento onde foi idealizado pela primeira vez.

Desde 2005, a história do evento está unida e ambientada com a trajetória da Universidade de Fortaleza (Unifor). Diante de uma edição toda especial, o Teatro Celina Queiroz está preparado para sediar a solenidade de abertura que acontece domingo (8), às 19h, com a apresentação dos professores e bolsistas participantes e filmes sobre a carreira de Eleazar de Carvalho (1912-1996).

Até o encerramento (22 de julho), serão 14 dias marcados pela junção entre as apresentações ao vivo e o ensino da música. Como nos anos anteriores, participam renomados mestres da música nacional e internacional, onde os alunos selecionados terão a oportunidade de participar de cursos intensivos em Regência Orquestral, Regência Coral, Prática de Orquestra e Banda, Coral, Instrumentos de Cordas, Sopros, Percussão, Canto, Piano e Violão Clássico.

Destaques

Mantendo a premissa de homenagear nomes seminais da música erudita mundial, a 20ª edição ilumina as carreiras do músico e compositor francês Claude Debussy (1862-1918) e do maestro, compositor, e pianista norte-americano, Leonard Bernstein (1918-1990). O Festival Eleazar de Carvalho também relembra os 45 anos de fundação da Unifor ao dedicar esta edição ao Chanceler Airton Queiroz (1946-2017).

Uma das pessoas mais indicadas para se conversar sobre a trajetória dessa festa da cultura brasileira é Sônia Muniz, diretora artística do Festival e viúva de Eleazar de Carvalho. Decisiva, sua atuação foi responsável por manter acesa a chama educativa do maestro e nas palavras da pianista, o tom é de completo otimismo para o futuro.

Sônia ressalta a rica herança que o ensino da música, propiciado pelo festival deixou em diferentes jovens ao longo dos anos. Detalha o quanto essa força pedagógica brilha intensamente desde quando Eleazar dedicou-se ao Festival de Inverno de Campos do Jordão, evento onde atuou como coordenador a partir de 1973 até sua morte. Sobre os 20 anos de história do Festival Eleazar de Carvalho, uma data repleta de simbolismos e história, explica que é justamente a troca de saberes e o respeito à educação o que tornaram esta iniciativa única na agenda cultural cearense.

"Estou imensamente feliz por manter viva a memória de um artista que fez tanto pelo Brasil. Teve coragem, trouxe esse modelo de festival dos Estados Unidos e deixou uma importante semente. Ele mudou a vida de muita gente e pretendo continuar mantendo viva todas essas conquistas", detalha a organizadora.

Festa

As apresentações estão divididas em diferentes eixos como o "Concerto dos Artistas Cearenses", "Recital de Música de Câmara", "Concerto de Música de Câmara" e "Orquestra de Câmara do Festival". Na terça-feira (10), 20h, o Concerto dos Artistas Cearenses recebe a Camerata e a Big band Unifor. No dia seguinte, mesmo horário, o destaque fica pelas performances de Franklin Dantas (canto) e Eduardo Correia (piano). Concluindo a noite, o sexteto Irmãos Cruz executam sua sonoridade fincada no casamento entre o erudito e o popular. O grupo, cita Sônia, é um dos orgulhos que o Festival Eleazar de Carvalho acompanhou nestas duas décadas.

Após a participação na quinta-feira (12) da Banda de Música Juvenil Dona Luiza Távora, sob regência de Romulo Santiago Félix, a "Abertura dos Concertos Oficiais" de sexta-feira (13) conta com Marcelo Okay (Canto) acompanhado ao piano por Sônia Muniz. Para coroar a data, a segunda parte do espetáculo recebe Leonardo Semensatto ao violoncelo e Recital de Violão com João Luiz Rezende.

No sábado (14), o Festival Eleazar de Carvalho será realizado no Theatro José de Alencar, às 20h. Sob a batuta de Rafael Luz, a Orquestra do XX Festival Eleazar de Carvalho conta com o trompetista Derick Heliston e a violinista Elina Suris. O repertório viaja pela poesia sonora de Astor Piazzolla (1921-1992), o espanhol Enrique Granados (1867-1916), Vaughan Williams (1872-1958) e Alberto Nepomuceno (1864-1920).

Fôlego

Mantendo a energia da festa, um dos destaques da última semana é a performance da orquestra do projeto "Música para Todos" na terça-feira (17), às 20h. A execução será orientada pelo maestro Sergei Eleazar de Carvalho. Seguindo a herança artística do pai, Sergei mantém uma trajetória respeitada e já esteve à frente das orquestras sinfônicas da Universidade de São Paulo (OSUSP), Porto Alegre (OSPA), Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), Orquestra Sinfônica de Piracicaba e Bachiana Filarmônica SESI-SP.

Concluindo o festival no domingo (22), às 19h, acontece o concerto com a Orquestra e Coro do XX Festival Eleazar de Carvalho. A regência é de Rodrigo Vitta e a noite conta com a participação especial de Sônia Muniz ao piano.

Ao olhar para trás e perceber toda a relevância do trabalho que envolve a memória e legado de Eleazar, Sônia explica que o momento é de continuar esta batalha. "Sou muito agradecida à Unifor, por continuar e possibilitar o evento em uma época difícil economicamente, onde estamos em plena Copa do Mundo e próximos das eleições. Fiquei feliz de manter o evento que é resultado da dedicação de Eleazar para com os jovens" finaliza a diretora artística.