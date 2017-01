Tempo nublado na Vila

00:00 · 11.01.2017 por Mayara de araújo - Especial para o Caderno 3

Para a bailarina Andrea Bardawil, "formação subentende continuidade de ações. É um processo. Uma ruptura nesse momento é, no mínimo, inábil". Essa avaliação-desabafo resume a opinião da classe artística local com o anúncio da demissão de nove dos 15 funcionários da Vila das Artes, equipamento vinculado à Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor). Na última sexta-feira, 6, coordenadores, assistentes e outros ocupantes de cargos administrativos e técnicos da escola foram surpreendidos com uma convocação. "Disseram para irmos à empresa responsável pelos nossos contratos para assinarmos o aviso prévio. Assim, sem nenhum diálogo", explica Ernesto Gadelha, coordenador da Escola Pública de Dança e atuante na trajetória do equipamento desde 2007. "É delicado o desmonte de uma equipe que está produzindo conhecimento, compartilhando saberes há sete, oito anos", reforça.

O primeiro dos cortes ocorreu ao final de dezembro do ano passado, quando Cláudia Pires, à frente da Vila desde 2013, foi afastada do cargo. "De 2007 a 2012 fui coordenadora da escola de dança e, em 2013, a convite do secretário Magela Lima, assumi a direção. Enquanto estive à frente, não houve nenhum tipo de encaminhamento ou reunião para falar de possíveis demissões. Os funcionários foram surpreendidos com esse anúncio", lamenta.

Ainda que cargos comissionados estejam, por sua natureza, sujeitos a mudanças, a surpresa se deu por, de acordo com os funcionários e com a própria ex-diretora, não ter havido nenhum diálogo por parte da nova gestão, que, em tese, deveria representar continuidade. "O que impressiona é que o governo não mudou, teoricamente essa mudança de secretariado deveria acontecer de forma mais tranquila, uma vez que o projeto de governo se mantém o mesmo", avalia João Paulo Pinho, aluno da quarta turma do Curso de Realização em Audiovisual da Vila das Artes.

Para João Paulo, a notícia agrava a sensação de falta de diálogo que já ecoava na gestão anterior da pasta de Cultura do município. "Estamos preocupados com a garantia de continuidade das ações da Vila e outras ações da Secultfor, como um todo. A gente vem de uma série de lutas e reivindicações ao longo de toda a primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio. O Magela não foi um bom secretário e as primeiras ações do novo secretário não parecem sinalizar melhorias, já que não foram compartilhadas com a classe artística", denuncia.

Incertezas

Além disso, a grande quantidade de funcionários desligados gera insegurança quanto ao prosseguimento das atividades da escola, em pleno funcionamento. "Com os afastamentos, a Vila fica inviabilizada. Esta é a verdade. Como uma escola de formação funciona sem coordenações, secretaria, recepção? Enquanto isso, o Curso de Formação Básica em Dança tem 140 alunos se formando agora em 2017 e está com seleções abertas pra mais 40 crianças. O Curso de Realização em Audiovisual está de recesso e volta na próxima semana, tem 47 alunos, mais um ano e meio de processo até se formarem. Como fica?", questiona Cláudia Pires.

Os dois cursos citados pela ex-gestora constituem a coluna vertebral do equipamento, que engloba ainda outros projetos de médio e curto prazos, como workshops de teatro e dança, mostras cinematográficas, debates e intervenções artísticas. "Temos cursos de teatro programados para todo o mês de janeiro", complementa Pires.

Para Rúbia Mércia, coordenadora do Curso de Realização em Audiovisual desde 2013, apesar das dificuldades orçamentárias, 2016 trouxera bons resultados. "Foi um ano bem forte para o cinema desta escola - projetos circulando em mostras, filmes nossos muito bem avaliados... A notícia foi um baque".

A pesquisadora fala com propriedade sobre o equipamento, com o qual constrói um vínculo de longa data. "Comecei em 2006 como aluna da primeira turma do curso que tenho coordenado. Tenho uma relação de amor mesmo por este espaço e também por isso a minha preocupação", confessa.

Segundo Rúbia, um dos aspectos mais importantes da Vila é a sua capilaridade. "Os cursos de audiovisual impactam vários lugares, não só Fortaleza. Temos estudantes de Goiânia, da Bahia... Aqui no Ceará tem gente de Juazeiro do Norte, Caucaia. Além disso, há programas voltados para a multiplicação das ações, como o Ponto de Corte, uma formação para cineclubistas; e o Núcleo de Produção Digital, que empresta equipamentos para produção de vídeos artísticos. Ou seja, tem muita coisa em jogo".

Para Ernesto Gadelha, é preciso considerar que não se trata de um processo com "fórmulas prontas". "Trata-se de uma construção. A turma de dança que se forma agora em 2017 está conosco há seis anos. A nossa maior preocupação é que as pessoas que venham a ser contratadas tenham qualificação para estar aqui e conheçam a casa. Não se pode pensar nessas funções como cargos políticos e, sim, técnicos", afirma.

Outra incerteza paira agora sobre a destinação da Casa do Barão de Camocim, que já deveria ter sido anexada à Vila das Artes desde o fim da Casa Cor, evento encerrado em novembro do ano passado. "Da gestão do Magela temos registrado em várias reportagens de jornais o compromisso de entregar o palacete para a Vila. Há seis anos a cidade espera por isso. Temos inclusive uma demanda real por espaço. O centro de artes visuais, a biblioteca de artes com quase três mil títulos, tudo isso está funcionando num local inadequado, espremido no prédio atual", alerta Cláudia Pires.

Resposta

Em publicação nas redes sociais, Andrea Bardawil afirmou que a decisão de corte teria sido motivada por questões orçamentárias: "a justificativa foi pífia - economia". Em nota, a Secretaria de Cultura de Fortaleza não confirma a hipótese. Declara apenas que "a exoneração de todos os servidores em cargos comissionados é uma imposição legal no final de cada gestão" e que aconteceu "em todos os âmbitos da administração", não representando ainda o afastamento definitivo de todos.

Sobre isso, a bailarina rebate: "Entendemos que a renovação nos quadros de gestão é necessária e salutar, mas o processo que deve conduzir a isso diz muito dos métodos que serão empregados pelo gestor em questão". Não satisfeitos, os estudantes do equipamento pretendem solicitar uma reunião com Evaldo Lima.

"Pretendemos ser recebidos pelo novo secretário. Queremos ouvir dele explicações sobre o ocorrido e reivindicar garantias da continuidade da escola e de seu projeto pedagógico, que acabou de ser elaborado de forma participativa. Queremos também que ele se comprometa a contratar profissionais da área, comprometidos com a continuidade do equipamento", adianta João Paulo.

Ainda em nota, a Secultfor dá indicativos de uma possível realização de concurso para preenchimento das vagas, mas não entra em detalhes: "Entendendo que a Vila das Artes é um importante espaço de formação na capital cearense, a Secretaria da Cultura de Fortaleza defende o fortalecimento do equipamento com a realização de seleção pública e concurso, como uma política de valorização dos profissionais".