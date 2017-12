Telefonistas no Netflix

00:00 · 23.12.2017 por Victoria Azevedo - Agência Estado

Nós temos a oportunidade de saber como esse novo ano vai começar. Deixando na mão da Justiça os nossos destinos ou ocultando um cadáver para seguir aproveitando a nossa liberdade". Assim começa o primeiro episódio da segunda temporada de "As Telefonistas" ("Las Chicas del Cable"), da Netflix. Os oito capítulos estarão disponíveis no serviço sob demanda nesta segunda (25).

Primeira série espanhola da Netflix, "As Telefonistas" mostra como quatro jovens de diferentes lugares do país, que trabalham em uma companhia telefônica, se juntam para lutar por liberdade e por independência na década de 1920, em Madri. À época, praticamente não se falava em igualdade de gênero. "Apesar de se passar nos anos 1920, o seriado tem muitos pontos em comum com a atualidade", explica a atriz Blanca Suárez em entrevista. Na trama, temas como a violência doméstica e relações entre o mesmo sexo são abordados.

Na nova temporada, a história começa com um salto temporal de seis meses com relação ao fim da primeira, lançada em abril. As personagens principais Lídia (Blanca Suárez), Carlota (Ana Fernández), Marga (Nadia de Santiago) e Ángeles (Maggie Civantos) têm de acobertar um crime. É esse segredo que vai pautar os episódios, que terão "tons mais escuros", segundo Suárez.

Além disso, são mantidos os conflitos pessoais de cada uma, como o triângulo amoroso de Lídia com Carlos (Martiño Rivas) e Francisco (Yon González). "Elas começam a voar sozinhas e passam a superar os obstáculos que estão em seus caminhos", diz a atriz.