Teatro além da universidade

00:00 · 22.09.2018 por Roberta Souza - Repórter

Se a atração pelas artes cênicas ainda é tímida, e não definitiva a ponto de escolher essa área como curso de graduação, Fortaleza oferece algumas opções de formação vinculadas a políticas públicas estaduais ou municipais. Uma delas, a mais tradicional, por onde já passaram nomes como Silvero Pereira, Jesuíta Barbosa, Gero Camilo e Georgina Castro, é o Curso de Princípios Básicos de Teatro (CPBT), em funcionamento no Theatro José de Alencar (TJA) desde 1991.

Leia mais:

Quando o equipamento reabriu após sua reforma, no começo dos anos 1990, a então secretária estadual de cultura, Violeta Arraes, disponibilizou o anexo para funcionar como espaço de formação e intercâmbio teatral. "Já tínhamos tido experiência de oficina e, nesse novo contexto, imaginamos que seria interessante dar continuidade, pois até o momento só existia o Curso de Arte Dramática da Universidade Federal do Ceará", conta o idealizador e coordenador do CPBT, Joca Andrade.

Destinado a maiores de 15 anos, o curso tem duração de um ano letivo, é ministrado em módulos e, no fim, os alunos apresentam um espetáculo. O CPBT abre regularmente duas turmas, uma de manhã e outra à noite, exatamente para atender vários perfis. "Ele está dentro do conceito de curso livre - não é técnico -, atende a uma faixa etária flexível, e o grau de escolaridade dos participantes também é diverso", contextualiza Joca.

Para participar, é preciso ficar atento às chamadas anuais. A taxa de inscrição custa, em média, R$ 50, apenas para ajudar com as despesas do curso, mas não há mensalidade. Estudantes de escolas públicas têm direito à isenção. "Hoje temos apoio da administração do teatro, que conseguiu, junto ao Instituto Dragão do Mar e à Secult, um financiamento para a manutenção dos projetos da Escola Livre de Artes Cênicas do TJA. Quando não tínhamos isso, até porque é uma coisa dessa gestão, fazíamos rifas e promovíamos bazar para arrecadar dinheiro para os espetáculos", afirma Joca.

Do ponto de vista da circulação desses trabalhos finais, a cada ano o CPBT fortalece essa política, buscando espaços não só na Capital - caso do próprio TJA, Teatro do Dragão e Cucas - mas no Interior, a exemplo da participação frequente no Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga (FNT).

Vila

Vinte anos mais jovem que o CPBT é a Escola Pública de Teatro da Vila das Artes, em funcionamento desde 2011. Vinculada à Prefeitura de Fortaleza, nesses sete anos de atividade, vem realizando oficinas, debates, instalações artísticas e rodas de conversa, contribuindo para o fomento da cultura do teatro na Capital. A produção consiste em uma média de 15 atividades formativas e gratuitas por ano.

De 2017 para cá, a escola deu um salto, propondo cursos livres de curta duração. A atual coordenadora, Graça Freitas, está elaborando um plano de estudo para a implementação do curso de formação teatral voltado ao público infantil, que terá dois anos de duração e com início em 2019.

A atual diretora da Vila, Mileide Flores, que assumiu o cargo em agosto deste ano, explica que essas ações são discutidas em parceria com a universidade. "Estamos preparando para novembro um seminário, junto da UFC, cujo debate vai ser a formação desse curso prolongado. Queremos que os participantes saiam com domínio dos princípios básicos de dramaturgia", destaca.

Para ela, um dos gargalos da produção hoje é a circulação. "A previsão é sempre muito baixa dentro dos orçamentos públicos", observa. Segundo dados da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), a Escola Pública de Teatro da Vila das Artes contou com R$ 62.425 em 2016, R$ 113.855 em 2017, e R$ 83.867 em 2018.

A queda desse ano, porém, vem acompanhada de boas expectativas para 2019, quando o orçamento previsto é de R$ 272.360.

Saiba mais

Cursos em Fortaleza

- Escola Livre de Artes Cênicas do TJA/CPBT

R. Liberato Barroso, 525, Centro

Contato: (85) 3101.2583

- Escola Pública de Teatro da Vila das Artes

Rua 24 de Maio, 1221, Centro

Contato: (85) 3252.1444

- Escola Livre de Teatro da Cia Teatral Acontece

Rua João Tomé, 640, Monte Castelo

Contato: (85) 98865.8687

- Curso Básico de Artes Cênicas da Escola Porto Iracema

R. Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema

Contato: (85) 3219.5865 / 3219.5842

- Cursos temporários da Rede Cuca

Cuca Barra - (85) 3211.4300

Cuca Jangurussu - (85) 3444.6201

Cuca Mondubim - (85) 3499.0018