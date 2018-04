Streaming salva o ano

00:00 · 26.04.2018 por Roberta Pennafort - Agência Estado

Graças ao streaming, o mercado fonográfico brasileiro cresceu 17,9% em 2017 em relação a 2016. Foi uma performance bem superior à média mundial - 8,1%, o que também se credita aos serviços de transmissão digital de música. No caso brasileiro, significou uma recuperação de receitas depois de uma década ruim e dois anos consecutivos no negativo: em 2016, estas haviam caído 3%; em 2015, 1,7%.

Hits de Anitta, Alok, Pabllo Vittar e duplas como Henrique & Juliano, Matheus & Kauan e Maiara & Maraisa alavancaram os resultados. Os dados foram divulgados ontem pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica e a Pró-Música Brasil - Produtores Fonográficos Associados, e mostram que a adesão a plataformas como Spotify, Apple Music e Deezer fez com que o avanço do streaming por aqui fosse de 64%; no mundo, foi de 41,1%.

O streaming já é a maior fonte de receita para o mercado nacional de música gravada, com cinco milhões de assinantes. Os CDs, por sua vez, seguem em declínio, muito por conta do fechamento das lojas. Em 2017, as vendas físicas tiveram decréscimo no mercado global de 5,4%. No Brasil, onde o varejo, nos últimos dez anos, encolheu ainda mais, a queda foi de 56%.

O mercado brasileiro passou a ocupar o nono lugar no planeta, segundo a IFPI, depois de gigantes como Estados Unidos, Japão e Alemanha, e à frente da China. A América Latina foi a região com maior crescimento, na esteira da avalanche de streamings provocada pelo porto-riquenho Luis Fonsi (Despacito) e a cubana-americana Camila Cabello (Havana).

Consistente

Os números divulgados são de um Brasil que saiu da recessão no primeiro trimestre de 2017. Em 2018, deverão melhorar, acredita Paulo Rosa, presidente da Pró-Música Brasil, levando em consideração a expansão dos smartphones, hoje em 177 milhões de aparelhos (além de 28 milhões de tablets).

"O crescimento do streaming é consistente. Há dez anos, a gente não tinha ideia de que estaria com essa configuração hoje. O Spotify chegou em 2014 É tudo muito recente", explica Rosa. Os dados da receita total da indústria englobam vendas digitais e físicas, rendimentos advindos de execuções públicas e de direitos de sincronização.

O fato de as assinaturas terem valores acessíveis deve ajudar na continuidade do boom do streaming. "O acesso fácil aos serviços de assinatura, que são 90% do crescimento no streaming, transformou a pirataria em algo inútil e em desuso acelerado", avalia Marcelo Castello Branco, diretor da União Brasileira de Compositores (UBC) e ex-executivo de gravadoras.

Ele lembra que o crescimento ainda está concentrado no Sudeste do Brasil e tende a se alargar pelo Norte e o Nordeste. "Podemos voltar ao quinto ou sexto lugar no mundo em poucos anos. Existe toda uma nova geração de artistas que já nasceu vivendo e aprendendo a jogar o jogo digital".